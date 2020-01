Cluj, 30 ianuarie 2020: FREE NOW, cea mai nouă aplicație de taxi și ridesharing din România, este disponibilă acum și în Cluj, la nici două luni după lansarea în București. Parte din platforma europeană de mobilitate a Daimler și BMW, FREE NOW se lansează în același timp și în Brașov. Peste 300.000 de clujeni și brașoveni folosesc în prezent aplicația Clever, care face parte din același grup și care va continua să fie operațională o perioadă, urmând să fie apoi înlocuită complet de FREE NOW.

Cu FREE NOW, primii 100.000 de pasageri din Cluj călătoresc gratuit folosind codul promoțional PrimaCursa, iar cei care aleg să facă plata prin card au reducere de 50% pentru toate cursele de ridesharing. Pentru a folosi FREE NOW, pasagerii trebuie să descarce aplicația și să-și creeze cont.

Astfel, clujenii pot călători cu numai 5 lei pe o distanță de aproximativ 5 kilometri, cât au parcurs în medie anul trecut într-o cursă cu Clever, în condițiile în care valoarea medie a unei călătorii a fost de 15 lei. Peste 4,3 milioane de curse au fost comandate în 2019 în Cluj prin Clever, prima aplicație de taxi și ridesharing disponibilă în oraș și prima opțiune de mobilitate a clujenilor. Ei au găsit mașina de care au avut nevoie în doar 15 secunde și au pornit în cursă în mai puțin de 3 minute.

”Cluj este printre primele orașe din țară unde am ales să aducem FREE NOW, alături de Brașov, tocmai pentru că locuitorii de aici folosesc tot mai mult serviciile de mobilitate. Cererea crește continuu, mai repede decât capacitatea soluțiilor pe care ei le au la îndemână, numai în 2019 fiind comandate aproape 7 milioane de curse prin Clever în aceste două orașe, adică un sfert din numărul curselor din toată țara. Ne bucurăm că putem oferi acum clujenilor cea mai nouă aplicație, care integrează și taxi și ridesharing, fiind cea mai convenabilă soluție prin care se pot deplasa prin oraș”, spune Andrei Frunză, CEO Clever / FREE NOW.

”Odată cu lansarea FREE NOW în România, ne-am propus să aducem soluțiile de mobilitate la îndemâna oricui, iar acum facem doar primul pas. Anul acesta vom continua să investim pentru a aduce FREE NOW în noi orașe și pentru a oferi în premieră servicii de ridesharing în orașe în care nu sunt încă disponibile”, adaugă Andrei Frunză.

Pentru toate cursele, indiferent dacă sunt de Taxi sau Ride, FREE NOW oferă opțiunile de plată cash sau card în aplicație și nu percepe tarif dinamic, indiferent de perioada anului sau de momentul zilei, de vreme, de condițiile de trafic sau de cererea și oferta de mașini.

FREE NOW oferă acces clujenilor și brașovenilor, într-o singură aplicație, la călătorii atât în cele trei orașe din România unde este acum disponibilă, cât și în alte 100 de orașe din 9 țări europene – Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Austria și Suedia.



Totodată, FREE NOW reprezintă o oportunitate de creștere a veniturilor pentru șoferii care lucrează în Cluj și Brașov. În această perioadă, cei care migrează la FREE NOW în cele două orașe au 0% comision și beneficiază de bonusuri atractive, putând ajunge la venituri nete de până la 8.000 de lei.

Despre FREE NOW

FREE NOW a fost fondată sub numele de mytaxi, în iunie 2009, și a fost prima aplicație de taxi din lume care a stabilit o legătură directă între pasagerii și șoferii de taxi. În iulie 2019, aplicația mytaxi a devenit FREE NOW, parte dintr-o familie de branduri globale de mobilitate. Cu 14 milioane de pasageri și peste 100.000 de șoferi, FREE NOW este acum unul dintre cei mai importanți furnizori de mobilitate urbană din Europa. Din februarie 2019, FREE NOW face parte din joint venture-ul dintre BMW și Daimler, și are astăzi o echipă de peste 700 de angajați care lucrează în 26 de birouri internaționale, furnizând servicii în peste 100 de orașe europene. Mai multe informații sunt disponibile la adresa: www.free-now.com



Despre CLEVER

Clever a fost fondată în 2010 și este prima aplicație de e-hailling din România care permite plata curselor atât cash, cât și direct din aplicație, prin card bancar. Cu peste 1,5 milioane de pasageri și peste 30.000 de șoferi înregistrați, Clever a revoluționat mobilitatea urbană din România. Compania are peste 70 de angajați și este prezentă în 20 de orașe din țară. În luna iunie 2017, Clever a intrat în grupul FREE NOW (anterior mytaxi), companie rezultată din joint venture-ul dintre Daimler and BMW.