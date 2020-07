Liviana Toc, o tânără din Constanța care a apelat la serviciile ING cu scopul de a dona pentru un anume caz, s-a ales cu ironizări din partea unei angajate ING și chicoteli împreună cu colegele de serviciu pe seama sumei donate.

Liviana a postat experiența sa pe rețeaua de socializare Facebook. Redăm integral textul postării:

„Draga ING, am spus mereu ca ai cei mai prosti angajati dar astazi m am convins. Am intrat zambareata la voi in banca sa fac o fapta buna, o mica donatie pentru un suflet amarat. Scumpa doamna de la ghiseu m a analizat si mi a ironizat bucuria si MAI ALES SUMA DONATA! “ asta e donatie domnisoara”?. Pai uite ca leu cu leu se face soare, ratato! Dubii cu privire la provenienta banilor,priviri si chichoteli ironice cu colegele. “ Dar cont sa faceti direct tranzactie nu aveti?”. Nu, am vrut sa vin la ghiseu sa iti stric tie ziua cu bucuria mea. Binele se face in liniste,nu asta e intentia postarii. Draga doamna f…a si neplatita, iertati mi vocabularul de mahala, peste strada de banca pe care considerati ca o detineti…muncesc eu. Suprinzator nu? Banutii donati sunt munca mea pe o ora. Multumesc ca mi ati stricat bucuria, ziua si mai ales mi ati subliniat subtil ca m am facut de ras cu suma donata. Am zis ca nu voi descarca furia pe internet si ca trebuie sa ignor. Nu pot, ca pe sub ochelari plang de ciuda…. stiu ca altii nu am donat nici 1% pentru caz. Mi e scarba de educatia noastra ca popor. Am un nod in gat ca n am putut mai mult… dumneavoastra draga doamna curioasa din ce fac eu bani…sper sa aveti o zi super ca a mea.”

Diverse persoane au sfătuit-o pe tânără să facă reclamație.

„Am luat legatura cu ING. Voi posta daca se va intampla ceva… sa speram macar o avertizare si o taiere de elan a doamnelor de la sediu Delfinariu”, a spus Liviana.

Mai mulți clienți au comentat comportamentul neadecvat al operatorilor ING în secțiunea destinată comentariilor.