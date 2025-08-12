România ar fi trebuit să achiziționeze 3.200 de microbuze școlare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă până acum s-au cumpărat doar aproximativ 1.300, potrivit unei investigații publicate de reporteris.ro.

În loc ca banii europeni să fie folosiți eficient, investigația arată că în unele județe microbuzele au fost achiziționate la prețuri duble față de cele reale, ridicând semne de întrebare cu privire la corectitudinea licitațiilor.

La Cluj, cu binecuvântarea Consiliului Județean condus de Alin Tișe, s-au cumpărat 68 de microbuze la un preț de aproape 200.000 de euro bucata, deși valoarea de piață era estimată la 90.000 de euro. Conform documentelor oficiale, costul mediu per microbuz ar fi trebuit să fie de aproximativ 78.000 de euro, în baza bugetului total de 250 milioane euro (fără TVA) alocat pentru 3.200 de vehicule la nivel național.

În spatele companiei care a livrat aceste microbuze se află o legătură politică: mama patronului este șefa Organizației de Femei a PNL Prahova și o apropiată a liderului liberal Iulian Dumitrescu, aflat în prezent sub anchetă pentru fapte de corupție.

Planul inițial prevedea câte 80 de microbuze per județ, însă realitatea arată că, la doi ani de la începerea programului, cele mai multe județe au primit sub 40 de vehicule.

