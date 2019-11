Un bărbat cu cagulă a încercat să jefuiască un magazin situat la intersecția străzilor C- tin Brâncuși cu strada Lăcrimioarelor, Bărbatul a vrut să sustragă bani, amenințând-o pe vânzătoare cu un cuțit.

În ajutorul vanzatoarei a intervenit o persoană care se afla în zonă. La scurt timp a ajuns și patrula din cadrul Sectiei 3 Politie, barbatul fiind incătușat.

”In data de 18.11.2019, in jurul orei 20.00, am fost sesizați prin apelul 112 cu privire la faptul ca, la intersecția străzilor C- tin Brâncuși cu strada Lăcrimioarelor, din Cluj Napoca, a intrat intr-un magazin o persoana de sex masculin care purta o cagula și, sub amenințarea vanzatoarei cu un cuțit, a incercat sa sustraga bani.In continuare se fac cercetari pentru comiterea infractiunii de talharie”, potrivit IPJ Cluj.

Vânzătoarea magazinului a opus rezistență. În timpul evenimentului, vânzătoarei i s-au produs vânătăi la cap si gat, iar in zona degetelor de la mâna a fost tăiată cu cuțitul de către agresor. Femeia a suferit leziuni, motiv pentru care a fost chemată ambulanța la fața locului pentru acordarea îngrijirilor medicale.

sursă: ziardecluj.ro