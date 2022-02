La prima vedere, orașul de 5 stele pare a fi cel mai bun loc în care să te stabilești, fiind un centru universitar de prestigiu, care atrage peste 80.000 de studenți anual, turismul și viața culturală sunt în floare, iar autoritățile promovează agresiv conceptul de „calitate a vieții”.

În acest context, zeci de mii de persoane au ales să își cumpere o locuință în Cluj-Napoca, orașul tuturor posibilităților, însă realitatea nefardată este cu mult mai cruntă: mii de oameni au fost victimele unor dezvoltatori imobiliari fără scrupule, care au construit și au vândut apartamente pe bandă rulantă chiar sub ochii autorităților, iar legea a fost sfidată în cele mai multe cazuri. Astfel, calitatea vieții a trecut pe ultimul loc, iar cei păgubiți au rămas doar cu speranța că cei de la cârma orașului vor transforma vorbele dulci în fapte.

Nu de puține ori, Gazeta de Cluj a relatat despre cele mai grosolane țepe și ilegalități imobiliare din Cluj-Napoca, un fenomen de o mare anvergură, un virus care nu și-a găsit leac și e greu de crezut că își va găsi vreodată, cu atât mai mult că apar noi „tulpini” și noi metode de a-i escroca pe cei care vor să își cumpere o locuință.

De această dată, un cititor ne-a semnalat că face parte dintre acei clujeni care au ajuns să locuiască în imoblie ilegale, realizate de constructori pentru care nu a primat calitatea construcției, ci prietenia cu autoritățile care nu s-au sfiit să ia șpagă ca să închidă ochii.

„Actele au fost făcute la negru”

Răzvan Mihăilescu este clujeanul care a decis să împărtășească o nouă poveste cruntă din spatele paradisului imobiliar din orașul de cinci stele. Acesta ne-a mărturisit că, fără să știe, și-a cumpărat un apartament într-un bloc ilegal de pe strada Mircea Eliade din Cluj-Napoca în anul 2006. După câțiva ani a aflat că blocul a fost ridicat fără autorizație de construcție, în baza unui proiect nelegalizat luat de pe internet, iar actele au fost făcute abia la un an după ce apartamentele au fost vândute, cu șpagă multă. Mai mult, potrivit acestuia, blocul se află la o distanță de numai 14 metri de albia unui pârâu, distanța minimă față de ape fiind de 20 de metri.

„Blocul în care stau a fost scos la vânzare în anul 2006 și am cumpărat și eu un apartament. Am aflat ulterior că a fost construit fără autorizație și actele s-au făcut la un an distanță, după ce a început să vândă. Actele au fost făcute, să spun așa, la negru. La cadastru s-au făcut niște acte aiurea cu suprafețe aiurea, care nu erau reale pentru că nu existau acte. Nu a avut o autorizație de construcție și nu s-a făcut PUZ-ul pentru proiect. După aceea am aflat, la ani de zile distanță că, de fapt, nu ai voie să construiești la o distanță mai mică de 20 de metri față de o apă curgătoare. La noi sunt cel mult 14 metri de la pârâu până la zidul blocului. Blocul a fost întăbulat după un an de zile, cel mai probabil cu șpagă, am primit un număr pentru imobil și actele au rămas la fel. Eu și acum am în cadastru suprafața falsificată și pentru teren și pentru apartament. Din contractul de vânzare-cumpărare se poate vedea că apare adresa cu FN (fără număr), de aici reiese că actele au fost făcute la negru. Tot de pe contract se poate observa cum la enumerarea încăperilor sunt incluse logia, balconul la suprafața utilă, cu o schiță de pe internet nelegalizată. Constructorii au avut un proiect luat de pe internet, de la Zalău și l-au aplicat aiurea aici. Practic au construit pe terenul statului, pentru că 20 de metri pe lângă albia unei ape e terenul statului și nu ai voie să construiești. Cazuri de acest fel în zona Europa sunt o mulțime. La fel și în spatele blocului în care locuiesc, tot așa, s-au construit încă 5 blocuri fără autorizație. Treaba e veche. S-au mai făcut de atunci șmecherii aici în zona, nu-i demolează și se întabulează construcțiile cu șpagă, doar sunt din gașca lui Boc. Blocul a fost pe FN și toți au participat la treaba aceasta: cei de la cadastru, notarul și cei de la primărie. Mai ales că cei de la primărie trebuiau să verifice actele. Eu mi-am făcut buletin atunci și în buletin aveam la adresă FN și așa m-am dus cu el 10 ani și după aceea mi-am făcut mutație cu număr cu tot ce trebuie. Același constructor a mai construit aici în zonă, sunt mai multe imobile ridicate de ei în Cluj-Napoca. Odată ce le-a mers și-au întăbulat la negru cu șpagă, după au prins curaj, au intrat în rețeaua lor și s-au apucat de construit cum au vrut.”, ne-a explicat clujeanul.

Ilegalitatea datează din 2005

Imobilul a fost ridicat între anii 2005 şi 2006 de doi investitori imobiliari, Liviu Macavei şi Teodor Hozan, care nu s-au ținut prea departe de escrocheriile imobiliare, construind fără autorizații sau executând alte lucrări față de cele stipulate în acte.

Aspectele semnalate de Razvan Mihăilescu nu sunt nici primele, nici singurele probleme cu care s-a confruntat de când și-a cumpărat apartamentul de pe strada Mircea Eliade nr. 46 G. Acesta a semnalat și cu alte ocazii ilegalitățile imobiliare peste care a dat încă din primele luni în noua casă, probleme pe care administrația publică locală a decis să le ignore.

La sfârşitul anului 2006, clujeanul Răzvan Mihăilescu a semnalat faptul că cei doi dezvoltatori imobiliari Liviu Macavei şi Teodor Hozan au început construcţia unei mansarde, neavând autorizaţie de construcţie şi neavând aprobarea proprietarilor pentru a face acest lucru, însă autoritățile responsabile au luat numai măsuri de formă, au aplicat câteva amenzi simbolice și totul s-a încheiat cu bine pentru dezvoltatorii imobiliari și autorități

Pe lângă povestea celor din blocul de pe strada Mircea Eliade nr. 46 G, mai există zeci sau chiar sute de mii de astfel de drame nepovestite și neștiute. Într-un oraș în care „calitatea vieții” este cea mai folosită sintagmă, după care autoritățile locale spun că se ghidează și acționează, alții sunt nevoiți să se mulțumească cu ceea ce le-a oferit soarta, dezvoltatorii imobiliari și autoritățile. Putem spune că municipiul Cluj-Napoca a devenit un paradis al ilegalităților imobiliare, fiind vorba despre un număr extrem de ridicat de construcții ilegale care sunt vândute, apoi, după ani de zile, intră în legalitate, iar dacă nu cumva se dărâmă din cauză că lucrările nu au fost executate după un plan clar, rămân în picioare până la adânci bătrâneți.

Dezvoltatorii imobiliari aveau doctorate în construcții ilegale

Nu e prima abatere de la lege pentru Liviu şi Alina Macavei. Aceştia sunt beneficiarii unei investiţii pe strada Paris nr. 37 unde s-a creat o situaţie ciudată de urbanism. Soţii Macavei au primit o autorizaţie de construcţie în august 2015 pentru „Demolare parţială, extindere şi supraetajare imobil existent”. În realitate, s-a construit un imobil în totalitate nou. La acel moment, Alina Macavei declara că într-adevăr se construieşte un imobil în totalitate nou, dar că partea imobilului vechi trebuia să rămână a fost demolată la cererea primăriei din cauza noului Plan Urbanistic General (PUG).