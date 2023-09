Evenimentul toamnei a debutat excelent la Cluj. Peste 70 de muzicieni au urcat pe scenă vineri, în cadrul concertului Cargo, când trupa a fost acompaniată de muzicienii Orchestrei Filarmonicii de Stat Transilvania, într-un eveniment de excepție, sub bagheta maestrului Marius Hristescu.

Tot weekendul, muzica clasică își dă mâna cu cea rock, folclorul românesc se combină cu fado, muzica de film ne va purta pe cele mai cunoscute soundtrack-uri, iar vioara electrică ne ajută să descoperim muzica lui Bach într-o manieră nouă.

Cluj Symphony Experience are loc până duminică, 24 septembrie, în Parcul Etnografic din Cluj.

Mâine și duminică trupele Subcarpați și Alternosfera vor cânta acompaniate de Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania și de muzicieni din Chișinău, în spectacole extraordinare care vor închide fiecare seară de festival. Alternosfera aduce astfel de Cluj producția Theatroll SIMFONIC, care combină teatrul cu muzica rock și simfonică. Zeci de alte concerte și activități sunt incluse în program.

Bilete și abonamente sunt disponibile pe Entertix.ro. Copiii cu vârsta până în 14 ani inclusiv au intrarea gratuită și e nevoie să fie însoțiți de un adult.

„Prima zi a fost senzațională! Tare mulți oameni ne-au oprit în festival să ne mulțumească pentru experiențe, pentru spațiul ales, pentru concerte, pentru toată starea. Iar concertul Cargo a fost istoric! Abia aștept următoarele zile!”, spune Flavius Buzilă, organizatorul Cluj Symphony Experience.

Parcul Etnografic, loc special pentru concerte și activități

Zeci de activități pentru adulți și copii au loc tot weekendul în Parcul Etnografic:

Concertele de pe scena principală, cu Subcarpați și Alternosfera. Trupele vor fi acompaniate de orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania și muzicieni din Chișinău

zone dedicate muzicii clasice: Bach, Verdi, Chopin, Mozart, Beethoven, Brahms, Liszt

Concert Emeric Imre Trio

Mărgăritare din popoare: o călătorie muzicală unică de la fado simfonic la folclorul românesc cu Adriana Berezovski & Orchestra

cu Adriana Berezovski & Orchestra „Hai să ne dăm filme” : o experiență unică în care participanții urmăresc trei scurtmetraje de film mut în timp ce trupa Zephyrus (pian și vioară) interpretează live coloana sonoră într-o manieră unică

: o experiență unică în care participanții urmăresc trei scurtmetraje de film mut în timp ce trupa Zephyrus (pian și vioară) interpretează live coloana sonoră într-o manieră unică Bach electric : o incursiune cu vioara electrică și efectele ei speciale în muzica lui Bach cu violonistul trupei HARA, Mihai Andrițcu.

: o incursiune cu vioara electrică și efectele ei speciale în muzica lui Bach cu violonistul trupei HARA, Mihai Andrițcu. Zone de relaxare și de activități: Fântâna dorințelor, târg de vinuri, ateliere, târg vintage, activități pentru copii, copacul vieții, cooking symphony.

Bilete sunt disponibile pe Entertix.ro:

https://www.entertix.ro/evenimente/17459/cluj-symphony-experience-2023-22-24-septembrie-2023-parcul-etnografic-national-romulus-vuia-cluj-napoca.html

Cluj Symphony Experience este un eveniment organizat de către Asociația Cultural-Artistică Hara și Bigtime Production, susținut de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Visit Cluj, Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj și Filarmonica de Stat Transilvania din Cluj.

PROGRAM DE WEEKEND CLUJ SYMPHONY EXPERIENCE 2023

PARCUL ETNOGRAFIC, CLUJ-NAPOCA

PROGRAM GENERAL

SÂMBĂTĂ – 14:00 – 23:00

DUMINICĂ – 14:00 – 23:00

SÂMBĂTĂ: 14:00 – 22:00

Mainstage

ORA 20:00 – 21:30 Subcarpați SIMFONIC



Chillout Stage

Interval orar 14:00 – 22:00

Ora 14:00 – 16:00 – WARM UP

Ora 16:00 – 16:45 – Mi’raj

Ora 17:00 – 17:45 – Soirée

Ora 18:00 – 18:30 – Bach electric: o incursiune cu vioara electrică și efectele ei speciale în muzica lui Bach cu violonistul trupei HARA, Mihai Andrițcu.



Ora 19:00 – 19.45 – Mărgăritare din popoare: o călătorie muzicală unică de la fado simfonic la folclorul românesc cu Adriana Berezovski & Orchestra.

Make a Wish

Interval orar 14:00 – 22:00

16:00 – 16:20 – Colegiul De Muzică Sigismund Toduță, Cluj-Napoca

18:00 – 18:20 – Colegiul De Muzică Sigismund Toduță, Cluj-Napoca

I see you, I see ME

Interval orar: 14:00 – 22:00



15:00 – 16:30 Șezătoare muzicală

Haide alături de Cercul Întreg să îți redescoperi bucuria de joacă prin muzică vie, neîmblânzită, muzica silvatică, adică a pădurii. Muzica sincerităților noastre la un loc.



Redescoperim împreună cât de interesante sunt vocile noastre când cântă în ison, cum ni se împletesc ritmuri în bătăi de palme, lemne sau tobe. Redescoperim instrumente arhaice precum tilinca și ne readucem aminte de formele cele mai vechi de interacțiune de muzică și dans.



O școală fără școală și învățătură fără efort. Recomandată pentru vârste de la 7-78 de ani.

17:30-19:00 Feciorească afromânească

Jocul fecioresc de odinioară era jocul de a fi văzut de către comunitate. Expandând pe acest concept, Cercul Întreg vă invită la o formă contemporană, afromânesc-silvatică a acestei forme de joc.

În cercul format din muzicieni experimentați ai Cercului Întreg pășește pe rând câte o persoană în liniște. Și construim muzica fiecărui dans de la zero, simțind fiecare persoană cu particularitățile ei. Dansatorul/dansatoarea devine centrul și dirijorul unei muzici care nu a fost niciodată creată în acel fel. Cum sună muzica dansului sincerității tale? Haide să aflăm.

Tree of Life

Interval orar: 14:00 – 22:00



Ora 19:30 – Momentul festiv – copacul prinde viață (prin aprinderea luminilor, prin dans, cu ajutorul tobelor)

Back to Bach

Interval orar: 14:00 – 22:00



Ora 15:00 / 17:00 Colegiul De Muzică Sigismund Toduță, Cluj-Napoca

Târguțu Vintage

Interval Orar: 14:00 – 22:00

Tasting Symphony

Interval Orar: 14:00 – 22:00

Kids Zone

Interval Orar: 17:00 – 18:00

Ora 17:00 – Magic Puppet – spectacol de magie și ventrilocie „Cine e în Joben”







DUMINICĂ: 14:00 – 22:00

Mainstage

ORA 20:00 – 21Ș30 – Alternosfera Theatroll SIMFONIC

Chillout Stage

Interval orar 14:00 – 22:00

Ora 14:00 – 16:00 – Warm Up

Ora 16:00 – 16:45 – Boemis

Ora 17:00 – 17:45 – Patriciu Pop

Ora 18:00 – 18:45 – Emerich Imre Trio

Ora 19:00 – 19:45 – „Hai să ne dăm filme!”: o experiență unică în care urmărim trei scurtmetraje de film mut în timp ce trupa Zephyrus (pian și vioară) interpretează live coloana sonoră într-o manieră unică

Make a Wish

Interval orar 14:00 – 22:00

16:00 – 16:45 – Colegiul De Muzică Sigismund Toduță, Cluj-Napoca

18:00 – 18:45 – Colegiul De Muzică Sigismund Toduță, Cluj-Napoca



I see you, I see ME

Interval orar: 14:00 – 22:00



15:00 – 16:30 Hora afromânească

Ziua de duminică foarte des era ziua când oamenii se întâlneau la horă. La dansul în care mulți indivizi devin un singur organism, păstrându-și totuși individualitatea, prin strigături și tropăituri.



La hora afromânească vă invităm să cunoașteți bucuria horelor de odinioară, dar condimentate cu tobe africane și braziliene, pentru mai multă viață și voie bună.



Fluierul, cavalul și tilinca se întâlnesc cu djembé-ul, atabaque-ul, dundun-ul și berimbau-ul. Iar dacă reușim să adăugăm la asta niște strigături sincere de la noi, va fi de poveste.





17:30-19:00 Șezătoare muzicală

Haide alături de Cercul Întreg să îți redescoperi bucuria de joacă prin muzică vie, neîmblânzită, muzica silvatică, adică a pădurii. Muzica sincerităților noastre la un loc.



Redescoperim împreună cât de interesant sună vocile noastre când cântă în ison, cum ni se împletesc ritmuri în bătăi de palme, lemne sau tobe. Redescoperim instrumente arhaice precum tilinca și ne readucem aminte de formele cele mai vechi de interacțiune de muzică și dans.



O școală fără școală și învățătură fără efort. Recomandată pentru vârste de la 7-78 de ani.

Tree of Life

Interval orar: 14:00 – 22:00



Ora 19:30 – Momentul festiv – copacul prinde viață (prin aprinderea luminilor, prin dans, cu ajutorul tobelor)

Back to Bach

Interval orar: 14:00 – 22:00

Ora 15:00 / 17:00 Piano Concert – Colegiul De Muzică Sigismund Toduță, Cluj-Napoca

Târguțu’ Vintage

Interval Orar: 14:00 – 22:00

Tasting Symphony

Interval Orar: 14:00 – 22:00

Kids Zone

Interval Orar: 17:00 – 18:00

Ora 17:00 – Magic Puppet- spectacol de experimente științifice „Miniomul de știință”.