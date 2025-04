Un clujean care încerca să circule regulamentar a fost amendat tocmai de agenții de poliție care blocau accesul pe pista de bicicletă. Chiar și pentru o simplă ocolire, polițistul a dat să-l amendeze, iar când a încercat să explice situația i s-a spus că va fi amendat pentru că face scandal.

”Mă deplasam cu bicicleta pe strada Cardinal Iuliu Hossu. La trecerea de pietoni din fața Clinicii de Chirurgie Buco-Maxilo-Facială 2, am traversat strada și am observat că la aproximativ 30 de metri în fața mea pista de bicicliști era complet blocată de un autoturism al Poliției Locale. În acest context, am fost obligat chiar de către mașina Poliției Locale să părăsesc pista de bicicliști și să ocolesc mașina pe trotuar (carosabilul fiind cu sens unic în direcția opusă).

Agentul de poliție locală m-a oprit și m-a amendat pentru că m-am deplasat pe trotuar. Când i-am atras atenția agentului că am folosit trotuarul tocmai pentru că el a blocat accesul pe pista de bicicliști, mi-a răspuns că „ar fi putut să-mi dea un avertisment, dar pentru că am făcut scandal, mă va amenda”. Menționez că același lucru i-a fost spus și persoanei amendate înaintea mea (aceasta este dispusă să depună mărturie), iar următoarea persoană, care a comis exact aceeași faptă, a primit doar un avertisment. În plus, când i-am semnalat că la o distanță de aproximativ 5 metri în spatele mașinii de poliție se aflau două autoturisme care au blocat temporar pista de bicicliști, mi-a răspuns râzând ironic: „Pe aceia nu i-am văzut”.

Consider, în primul rând, revoltător faptul că un agent de poliție locală mă împiedică să circul regulamentar cu bicicleta prin modul în care își parchează mașina, iar apoi mă sancționează tocmai din această cauză. În al doilea rând, comportamentul agentului de poliție și afirmațiile sale se încadrează în categoria penală de abuz în serviciu. În al treilea rând, este inacceptabil ca pentru aceeași presupusă contravenție, în același context și la același moment, doar pentru că presupusul contravenient își exprimă nemulțumirea, să se aplice o sancțiune diferită. ”, a scris clujeanul revoltat.

