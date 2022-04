Orașl de 5 stele se transformă în junglă! Un clujean a fost agresat atât verbal, cât și fizic de către angajații firmei care execută contractul public de construire a bazei sportive „La Terenuri”, în timp ce își plimba cățelul în acea zonă.

Tânărul susține că muncitorii s-au răzbunat după ce acum câteva luni a făcut o filmare în care a făcut publice neregulile de pe șantier.

„Am fost agresat verbal și fizic la șantierul de la baza sportivă „La Terenuri”. E vorba despre aceeași bază unde acum câteva luni am făcut o filmare despre neregulile de pe șantier, despre faptul că erau puși la muncă oameni fără contract și fără să se respecte măsurile de siguranță din Medicina Muncii.

Am surprins în video doar o parte din injuriile și agresiunile pe care le-am suferit. Am reușit să filmez doar când am fost amenințat de șeful de șantier, apoi când a dat cu bolovani în Bravo, câinele meu, și când am fost împins. Când am fost lovit efectiv mi-a căzut telefonul. Apoi am fost lovit cu o greblă de unul dintre angajații de pe șantier.

Am sunat la 112 și a venit o ambulanță SMURD și Poliția.

Mi-au dat un certificat medical de prim-ajutor. La IML Cluj e închis până luni și nu pot să-mi scot certificatul medico-legal.

Poliția a identificat agresorii, sunt angajații firmei care execută contractul public de construire a bazei sportive, unul dintre ei fiind chiar șeful de șantier. Nu mă așteptam ca în orașul de 5 stele să se întâmple astfel de lucruri.”, a transmis clujeanul.