La vârsta la care cei mai mulți adolescenți își irosesc timpul în fața ecranelor și nu se gândesc prea mult la ce vor să facă pe viitor, Maya este diferită. Deși are doar paisprezece ani, tânara este pasionată de balet, câștigând numeroase premii în urma performanțelor de care a dat dovadă.

„A văzut în mine bucuria de a dansa”

Maya este o tânără extrem de talentată și muncitoare, făcând balet de performanță. În următoarele rânduri, ne va povesti cum a început aventura ei în lumea baletului, pe care a început să îl practice la vârsta de patru anișori:

„Mă numesc Maya Cristina Ciobotă, am 14 ani și îmi face o deosebită plăcere să vă introduc în lumea baletului și să vă prezint realizările mele. Când aveam vârsta de 4 ani, părinții mei au decis să mă ducă la cursuri de balet. Din prima zi am fost foarte încântată de tot ceea ce am învățat și am continuat să merg la aceste cursuri. Prima mea profesoară de balet, Crina Voevod, a văzut în mine bucuria de a dansa, dar și atenția pe care o aveam la fiecare oră. În cadrul orelor de balet, pregăteam un spectacol de final de an, în care primeam diferite roluri pe care mă bucuram întotdeauna sa le interpretez.”

În cadrul studioului de balet „Crina Voevod”, aceasta a participat la mai multe spectacole, având de fiecare dată aceeași bucurie de a se afla pe scenă: „Primul meu spectacol, intitulat ,,În pădurea fermecată”, a avut loc în anul 2012. La următorul spectacol, ,,Albă ca zăpada” din 2014, am primit un mic rol solistic, în care am reprezentat o libelulă care ajuta personajul principal să găsească drumul spre casa piticilor. În anul 2016, la spectacolul ,,Zâne de poveste”, am dansat rolul zânei iernii. În 2020, am fost invitată să dansez ca solistă în spectacolul de iarnă intitulat ,,Ziua Elizei”, făcând-mi o mare bucurie să mă întorc acolo unde am învățat primii pași de balet.”, își amintește Maya cu drag.

„Munca depusă în sala de balet își spunea cuvântul”

Încă de mică, Maya a aspirat la mai mult și a avut determinarea și perseverența de a trece la nivelul următor, așa că a luat atitudine, știind de la o vârstă fragedă că întotdeauna cheia către succes este să lupți pentru visul tău: „La vârsta de 8 ani le-am spus părinților că vreau să evoluez și am început să lucrez în privat cu o fostă balerină la Opera Română din Cluj-Napoca, Silvia Barițchi. Următorul an, 2016, am participat la concursul ,,Young Star Ballet Competition” de la Sibiu, unde m-am clasat pe primul loc la dans clasic și pe locul 3 la contemporan. După această realizare, am început să particip la mai multe competiții, unde munca depusă în sala de balet își spunea cuvântul.”

Maya s-a întors cu premii importante de la toate competițiile la care a participat, după cum urmează: în ianuarie 2017, la International Dance Competition Koln, unde a obținut locul 3 la dans clasic, 2 la contemporan și 2 la open. În martie 2017 a participat la International dance competition „Domenico Modugno”, în Lecce, Italia, unde s-a clasat în top 12, din 95 de concurenți. În luna aprilie a aceluiași an a obținut locul 1 la dans clasic, în cadrul concursului „Vienna International ballet competition Vibe”, din Viena.

În octombrie 2017 a participat la „Young Star Ballet Competition”, în Sibiu, unde a obținut următoarele premii și burse: locul 1 la dans clasic, locul 2 la contemporan, bursa pe termen scurt „Zurich Dance Academy”, bursa pe termen scurt „Staatliche Balletschule Berlin”, bursa pe termen scurt „Ecole Nationale de Danse Marseille” – „În ianurie 2018, am fost la bursa obținută la ,,Youth Star Ballet Competition”, Sibiu, timp de o săptămână. În martie, 2018 am mers la bursa pe care această școală mi-a oferit-o la ,,Youth Star Ballet Competition”, Sibiu. Timp de o săptămână, m-am alăturat elevilor din clasa în care am fost repartizată la programul lor normal. În acest timp am fost observată de profesori și de directorul școlii, care, la finalul acestei burse, mi-a oferit contractul ca eu să mă alătur acestei școli. Dat fiind faptul că aveam 12 ani, părinții mei au decis să mă mai antrenez în țară. În 2018, m-am alăturat Liceului de Coregrafie și Arte Dramatice „Octavian Stroia” și am început să fac balet în fiecare zi, dar nu am oprit orele în particular. Profesorii au decis că pot face orele de balet cu fetele care erau cu doi ani mai mari decât mine. În 2018 am fost distribuită în spectacolul ,,Don Quijote” și în 2019-2020 am dansat în ,,Spărgătorul de Nuci”, la Opera Română din Cluj-Napoca.

Între timp, am început să lucrez în particular cu Felicia Șerbănescu, o fostă balerină excepțională care a participat la cele mai mari competiții din lume, obținând rezultate extraordinare, a mers în turnee din întreaga lume, a întâlnit cele mai mari stele ale baletului, a lucrat cu mari personalități ale dansului clasic și contemporan, a devenit prima balerină la Teatrul „Oleg Danovski” de la angajare și a fost maestru al Operei Române din Cluj-Napoca. Un alt profesor cu care am început să lucrez la orele de pas de dau, împreună cu partenerul meu, Felix Buboi, este Tudor Oltean, fost balerin al Operei Naționale Române din Cluj și balerin solist al Operei Naționale din Novi Sad, în Serbia, unde a avut șansa să colaboreze cu peste 30 de coregrafi și pedagogi de renume mondial, având la activ numeroase turnee în Germania, Franța, Elveția, Austria și Italia. În 2014 a înființat „Piruete” Performant Ars Center, unde este profesor și coregraf. Acești profesori m-au ajutat sa evoluez si sa mă antrenez la un nivel mai ridicat.”

A doua oară la Zurich Dance Academy

Anul 2019 a fost unul plin pentru Maya, atât cu burse, cât și cu premii. La Transylvania Dance Competition a obținut locul 1 la dans clasic, locul 1 la dans de caracter, locul 1 la duet contemporan (partener – Felix Buboi) și locul 3 la contempora. În noiembrie 2019 a participat la „Youth America Grand Prix” (YAGP), care este cea mai mare competiție de balet din lume, la care participă copii de toate naționalitățile. Aici a obținut locul 3 la dans clasic, clasarea în top 6 – pas de deux (partener – Felix Boboi), calificare în finala acestei competiții la New York, bursa pe termen scurt ,,John Cranko Ballet Schule’’, bursa pe termen scurt ,,Balletschule Theater Basel’’, o săptămână la ,,Dutch National Ballet Schule Summer School’’, bursa de un an ,,Zurich dance Academy’’: „În iarna anului 2019 am fost invitată la o bursă de o săptămână la Zurich Dance Academy. în vara anului 2019, am participat la un curs intensiv de vară, ,,Valencia en Danza”. Timp de două săptămâni, am lucrat cu profesori de prestigiu, învățând de la ei foarte multe lucruri. La finalul cursului, am primit o bursă de trei zile la Royal Ballet School din Londra. În septembrie 2019, am mers la bursa de trei zile, primită la cursul de vară. La această bursă m-au observat profesorii și directorul școlii și am fost chemată la audiția finală, din februarie 2020. După audiția finală, am fost rechemată la această școală, deoarece profesorii au mai dorit să mă vadă o dată. Din păcate, nu am putut să mă duc în Londra din cauza virusului. În 2021, am intrat în audiția finală care a avut loc online.”

Acceptată la Academia Vaganova din Saint-Petersburg

Și pentru că munca nu a fost în zadar, Maya a ajuns chiar în locul la care visa, însă un an de studiu costă 20.000 de euro…: „În vara acestui an, 2021, am participat la cursul de vară organizat de Academia Vaganova. Primele trei zile am fost repartizată în clasa grupei mele de vârstă, apoi am fost mutată într-o grupă mai mare, unde nivelul a fost foarte ridicat. În cele trei săptămâni pe care le-am petrecut în Alicante, Spania, mi-a făcut o deosebită plăcere să învăț de la profesori extraordinari. Pe parcursul acestui curs a avut loc și o audiție pentru Academia Vaganova, cea mai bună școală de balet din lume, în care foarte puțini copii sunt acceptați și sunt bucuroasă că mă număr printre ei. Nu mă așteptam să am posibilitatea de a studia în această academie, deoarece copiii internaționali sunt acceptați doar de la vârsta de 16 ani. Sunt cea mai mică româncă acceptată în Academia Vaganova. Această școală nu dă burse, iar prețul pentru un an este de aproximativ 20.000€, incluzând școală, internatul și asigurarea medicală.”