Clujeanul Călin Constantin Maghear trăiește o dramă de aproximativ doi ani de zile, de când se luptă cu autoritățile care îl țin pe loc în procesul de construcție a două imobile unifamiliale. Municipalitatea îl obligă să realizeze un nou Plan Urbanistic Zonal, din bani proprii, pentru a-și putea edifica cele două construcții. A depus plângeri peste plângeri, în urma cărora s-au deschis două dosare penale, însă anchetatorii au decis neurmărirea penală, pe motiv că fapta nu există. Cel mai probabil, va mai trece o bună perioadă de timp până va primi dreptul să își ridice cele două imobile în mod legal, timp în care alții construiesc ilegal fără să fie deranjați de cineva.

„Numai fraierii trebuie să respecte legile, șmecherii au aprobări de la Primăria Cluj-Napoca”

În cei doi ani de când este plimbat ca de la Ana la Caiafa prin toate birourile municipalității ca terenul pe care îl deține să fie cuprins în Planul Urbanistic Zonal, s-a izbit de nenumărate ori de refuzul și nepăsarea autorităților. La început, i s-a comunicat că în acea zonă nu se pot ridica construcții, deoarece se afla în zona de protecție a Unității Militare, ulterior a depus o plângere penală la Primăria Cluj-Napoca, timp în care Ministerul Apărării naționale a omologat poligonul respectiv fără acordul vecinilor. În urma plângerilor depuse de către Călin Maghear, s-au deschis două dosare penale de către Parchet, pe care anchetatorii le-au rătăcit prin sertare o bună perioadă de timp și în cazul cărora s-a decis neurmărirea penală, pe motiv că fapta nu există. Cu toate acestea, MApN s-a răzgândit și a hotărât că terenul pe care îl deține domnul Magher nu este cuprins în zona de protecție a Unității Militare. Acesta a decis să nu mai facă conteste decizia anchetatorilor din cele două dosare penale, fiind convins că există alte interese la mijloc și că de unul singur nu se va putea lupta cu mafia din Cluj-Napoca.

„Numai fraierii trebuie să respecte legile, șmecherii au aprobări de la Primăria Cluj-Napoca. Mi-au spus că ar fi ilegal să-mi dea autorizație de construire direct și că trebuie să sistematizez eu câteva hectare de teren pe banii mei, chiar dacă este în lucru Planul Urbanistic General. Nu înțeleg de ce terenurile intravilane nu pot fi sistematizate prin PUG de Primăria Cluj-Napoca, că doar am plătit taxe și impozite pentru teren construibil.

Am început demersurile de aproximativ 2 ani, de când a început PUZ-ul nou și zona noastră a rămas pe lângă PUZ. În prima fază, dl. arhitect șef al Clujului a zis că în acea zonă nu se poate construi că suntem în zona de protecție a Unității Militare, unde s-a făcut acel Poligon de tragere, pe urmă am depus plângere penală la Primărie. Ministerul Apărării Naționale a omologat poligonul respectiv fără acordul vecinilor, așa cum scrie în lege, ei au mințit că au făcut dosarul înainte de a apărea legea, dar nu avea cum să apară înainte pentru că înainte nu se solicita așa ceva. Au fost două dosare penale, unul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca și unul la Parchetul Militar, amândouă au fost mușamalizate, după ce au stat în sertare o lungă perioadă de timp, până la urmă s-a dat neurmărire penală pentru că nu exista fapta. Pe urmă, au întors-o, iar cei de la Ministerul Apărării Naționale au zis că eu defapt nu mă aflu în zona de protecție. S-a mai redus din zonă și a rămas un colț din grădină, dar nu se poate construi pe acea bucată deoarece este zona care trebuie lăsat față de vecini, 6 metri precum prevede legea. Până la urmă mie mi-a scos grădina din zona de protecție a poligonului, dar plângerile penale au fost mușamalizate, s-a dat neurmărire penală, nu le-am mai contestat deși puteam, procurorii au decis că nu există fapta și că nu are rost că e multă mafie în Cluj-Napoca. Am un apartament pe care vreau să-l vând și să construiesc pe acel teren două case, una mie și una fiicei mele. Nu vreau să fac un bloc să-l vând cum au făcut alții în zonă, nu vreau să dau curs altor speculații. Soporul este un cartier început de la zero, dar are deja 11 blocuri. S-a suspendat PUG-ul ca să se facă blocuri, dar nouă nu ne dă voie ca să facem o amărâtă de casă. Am reușit cumva de ne-am branșat la utilități, am băgat apa, curentul, că am avut o cabană acolo și pe baza Legii nr. 7/2020 am trecut-o în CF ca construcție fără acte. Se pare că nu vor nicidecum, e ceva zonă minată acolo sau e pregătită pentru ei, ceva nu e în regulă. Oricum Soporul a stat atâta timp și nimeni nu a vrut să construiască nimic și acum, dintr-o dată au început construcțiile.”

„Te trimit de la un birou la altul și orice ceri de la ei nu se poate”

Chiar și în momentul în care a cerut eliberarea unui certificat de urbanism a dat nas în nas cu delăsarea angajaților din Primăria Cluj-Napoca. A fost nevoit să-și petreacă peste 30 de zile bătând de la o ușă la alta pentru a primi un răspuns. Clujeanul afirmă că zona e împânzită de case fără acte și autorizații de construire, însă nu s-a lăsat pradă impulsului de moment și își dorește să facă toate demersurile necesare pentru a intra în legalitate. Când a vrut să întocmească PUZ-ul arhitectul șef i-a spus că este în lucru PUG-ul pentru a aduce în legalitate cele 11 blocuri construite în afara Planului Urbanistic General.

„Când am cerut certificatul de urbanism, a trebuit să merg în peste 30 de zile prin Primărie, în16 birouri, a fost birou în care m-am întors de 3-4 ori, ei oricum în 15 zile trebuie să ne dea un răspuns pe urbanism. Am mai făcut o cerere pentru curent pentru că a trebuit să săpăm pe o stradă de pământ, să ne băgăm racordăm la energie electrică pentru că e proprietatea Primăriei Cluj-Napoca. Și acolo a durat foarte mult, am mers prin 12-13 birouri, fără primar și viceprimar care au semnat, deci cu alea încă 2 birouri. Te trimit de la un birou la altul și orice ceri de la ei nu se poate. Nu știu ce vor în acea zonă că oricum e deja plină de case fără acte.

Noi am vrut să facem legal, că și eu puteam să fac fără acte, dar am zis să fac legal că nu îmi permit să-mi vând apartamentul, să-mi fac casă și acolo să nu am adresă niciodată. Nu puteam eu să risc să investesc 60-70 de mii de euro, să construiesc casa și după să vină de la Primărie să mi-o demoleze. Am vrut să facem PUZ-ul, am vorbit cu arhitectul șef dar acum se pare că e în lucru PUG-ul de anul trecut și cică anul viitor are termen de finalizare, acum ei se grăbesc pentru că vor să termine anul acesta ca să acopere cele 11 blocuri care se află în afara PUG-ului. Culmea este că arhitectul șef de la Brașov a dat autorizație de construcție cu încălcarea PUG-ului, deci nu au respectat PUG-ul, deci în acea zonă se pot construi numai case, atât este prevăzut în PUG, până la 12 metri că acolo e și zona de avioane, dar ei au suspendat PUG-ul, nu știu cât de legal este. Orice avize s-au dat, s-a încălcat PUG-ul în vigoare până în anul în care s-a dat autorizația, acum că ei au suspendat și au construit este altă poveste.”