Fostul senator clujean Mihai Goțiu a primit aviz negativ de la comisii pentru funcția de ministru al Mediului.

Membrii comisiilor de specialitate au respins nominalizarea lui Goţiu pentru portofoliul de la Mediu cu 18 voturi „împotrivă”, 9 „pentru” şi 7 abţineri.

„Un prim punct din programul de guvernare pe care unii dintre dumneavoastră îl cunoaşteţi pentru care am luptat cât am fost senator: înfiinţarea unei structuri de procurori specializaţi în combaterea infracţiunilor de mediu. Am avut o lege care a trecut anul trecut în Parlament, dar a fost din păcate blocată la CCR, dar care şi-a reluat circuitul de adoptare în acest an datorită colegului meu de la Justiţie Stelian Ion, coautor al legii denumite de mass media „DNA-ul pădurilor”. Această propunere de înfiinţare a acestei structuri de combatere a infracţionalităţii din domeniul mediului este într-un stadiu destul de avansat. Este un grup de lucru constituit la Ministerul Justiţiei cu reprezentanţi ai DNA, ai parchetelor şi ai Ministerului Afacerilor de Interne, care a avansat foarte mult pentru a stabili gravitatea acestor fapte. A fost şi sper că va continua cu un grup de lucru la Ministerul Mediului pentru a stabili acele fapte şi gravitatea lor astfel încât, până la sfârşitul anului, să avem o propunere legislativă şi să o adoptăm”, a declarat Mihai Goțiu.



Goţiu a subliniat că este o necesitate înfiinţarea acestei structuri mai ales că „se vede destul de clar” ceea ce s-a întâmplat recent, respectiv atacul asupra activiştilor de mediu şi asupra jurnaliştilor care documentau tăieri de păduri în judeţul Suceava.



Acesta a menţionat că tăierile ilegale de păduri aduc pierderi anuale de 6 miliarde de euro în România, citând un raport de ţară al CE pentru anul 2020, la fel cum pierderile cauzate de inundaţii sunt de peste 3 miliarde de euro.