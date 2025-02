Clujenii încep să observe caracterul cameleonic al primarului nostru, care promite marea cu sarea, dar nu se ține de nimic! Mai multe construcții, importante de altfel pentru locuitorii clujeni, au fost puse pe pauză fără să se afle motivul.

„Domnule Primar, va rog respectos sa-mi spuneti cand preconizati ca vor fi reconstruite, refacute, finalizate gradinita de pe strada Parcul Feroviarilor nr 1A si gradinita de pe strada Bucuresti nr 22. Gradinita cu cresa de la Parcul Feroviarilor trebuiau finalizate in 2024.

Gradinita de pe strada Bucuresti trebuia reconstruita in 2021. De ce au fost sistate lucrarile? De ce nu se lucreaza deloc la aceste proiecte? De ce au ramas abandonate? Exista speranta ca macar nepotii nostri sa le frecventeze? Lipsa locurilor in crese si gradinite este crunta, de ce nu faceti nimic in aceasta directie? Cine este responsabil pentru abandonul lor?”

Astăzi, Emil Boc a făcut o nouă promisiune nemuritoare, conform căreia școala din Bună ziua va fi gata în doi ani. Corelând cu realitatea, pare altă vorbă aruncată drept momeală pentru clujenii flămânzi pentru fapte.

Citește și: Tribunalul Cluj a pus lacătul pe clubul lui Adrian Munteanu după ani de funcționare ilegală