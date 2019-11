Sănătatea locuitorilor Municipiului Cluj-Napoca ar putea fi pusă în pericol în urma modificărilor efectuate de către Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor la documentația privind procedura de dezinsecție. Cele șapte tratamente obligatorii aplicate până acum de către firma Coral, la interval de 2-3 zile astfel încât să fie eliminate toate generaţiile de ţânţari care apar, au fost reduse de către CNSC la numărul de două tratamente pe lună.

Modificarea procedurii de dezinsecție din Cluj reprezintă un pericol

Clujul se poate număra printre județele norocoase care în lunile trecute nu s-a confruntat cu problema infecțiilor cauzate de către virusul West Nile. La nivel național au fost înregistrate peste 25 de decese cauzate de către răspândirea acetsui virus care se transmite prin înțepătura unui țânțar. Cu toate acestea, măsurile de dezinsecție luate la nivel județean lasă de dorit.

Procedurile de dezinsecție au fost anual efectuate de către aceeași firmă Coral care lunar executa un număr de șapte tratamente pentru a elimina orice posibilitate de creare a unei epidemii de țânțari. Având în vedere că dezvoltarea larvară poate dura între 3-4 săptămâni, este imperios necesară parcurgerea repetată a acestor tratamente într-o perioadă cât mai scurtă de timp, mai ales în condiții de temperatură ridicată când dezvoltarea larvară poate avea loc în timp mult mai scurt, chiar de numai o săptămână.

Această decizie pripită luată fără consultarea niciunei alte autorități competente precum, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Cantacuzino, are ca victime principale locuitorii clujeni care sunt expuși la mult mai multe pericole în privința posibilității dezvoltării unei epidemii grave cauzată de insecte. Procedurile de dezinsecție a orașelor reprezintă acțiuni importante de efectuat, la care primăria ar trebui să aibă o grija cât mai mare. A izbucnit în presa actuală, scandalul în care 45 de locuitori al unui bloc din Timișoara se confruntă cu probleme grave de sănătate și doi au decedat din cauza procedurilor de dezinsecție efectuate incorect de către firma care a câștigat licitația pe criteriul „prețul cel mai mic”.

Ce a decis CNSC

Documentația privind contractul de dezinsecție din Cluj-Napoca a fost modificată anul acesta de către Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor care a impus anumite schimbări radicale, fără să țină cont de sănătatea oamenilor sau de indicațiile oferite de către Institutului Cantacuzino. Acest fapt reprezintă un aspect grav care pune în pericol viața clujenilor din cauza schimbării numărului de tratamente lunare contra țânțarilor care pot provoca boala Lyme, stabilind prin urmare de capul lor un număr mai mic decât era necesar.

Decizia Consiliului spune astfel: ”Din conținutul caietului de sarcini, precum și din susținerile autorității contractante, cuprinse în punctul de vedere la contestație, nu rezultă că aceasta a solicitat Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino” recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente, așa cum este prevăzut în Ordinul ANRSC nr. 82/2015. Astfel, chiar dacă autoritatea contractantă a impus prin caietul de sarcini la prc.4.2.8 numărul minim de treceri confirm Ordinului ANRSC nr.82/2015, aceasta nu a făcut dovada că a solicitat Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Cantacuzino recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente. În sensul celor de mai sus menționate, Consiliul apreciază că se impune ca autoritatea contractantă să solicite INCDMMC recomandările necesare pentru stabiilirea numărului de tratamente și dacă este cazul să le introducă în Programul unitar de acțiune.”.

Coral a sesizat neregulile documentației

Firma care s-a ocupat până acum de dezinsecție în Cluj-Napoca, Coral Impex, a depus o contestație la CNSC împotriva documentației elaborate de Municipiul Cluj-Napoca susținând că modul în care aceștia au procedat nu este deloc corect: ”Din graficul cuprins în capitolul 11 (programul de prestaţii) al Programului unitar de acţiune de la nivelul municipiului Cluj Napoca, rezultă că în ceea ce priveşte activitatea de dezinsecţie de la nivelul municipiului, în perioada considerată caldă a anului se vor efectua un număr de 12 treceri (câte două/lună), pentru combaterea ţânţarilor adulţi şi un număr de 3 treceri (în lunile aprilie, iunie şi august) pentru combaterea ţânţarilor în stadiu de larvă din spaţiile închise, clădiri, respectiv un număr de 6 treceri pentru combaterea ţânţarilor în stadiu de larvă din spaţiile exterioare, maluri de lacuri şi malurile cursurilor de apă.

Având în vedere însă răspunsul Ministerului Sănătăţii, Institutul Naţional de cercetare Cantacuzino din data de 31.05.2017, dezvoltarea larvară poate dura între 3-4 săptămâni, dar în condiţii de temperatură ridicată dezvoltarea larvară poate avea loc în timp mult mai scurt, chiar de numai o săptămână. Astfel, recomandarea Institutului de Cercetare Cantacuzino este în sensul în care pe parcursul unei luni, în lunile considerate ca fiind calde, să fie aplicate până la 7 tratamente, la interval de 2-3 zile astfel încât să fie eliminate toate generaţiile de ţânţari care apar.

De asemenea, Institutul Cantacuzino face precizari si in legatura cu lunile considerate ca fiind calde, recomandand efectuarea tratamentelor de combatere a tantarilor inclusiv in luna octombrie (si nu doar pana in septembrie, asa cum precizeaza autoritatea contractanta), aratand din punct de vedere stiintific importanta deosebita a tratamentelor de toamna in ansamblul actiunilor de combatere a tantarilor la nivelul unei localitati.

În mod cert, nu este suficient ca o documentaţie de atribuire a unui contract de achiziţii publice să fie întocmită cu respectarea anumitor dispoziţii legale din materie, fără a se ţine cont până la urmă şi de părerea unor specialişti în acest domeniu. Mai mult decât atât, autoritatea contractantă prin cerințele din caietul de sarcini (la activitatea de dezinsecție 12 treceri anuale, respectiv 2 treceri lunare) NU respectă o “metodologie recunoscută” emisă de Ministerul Sănătății prin Institutul Național de Cercetare Cantacuzino, însă solicită ofertanților ca în oferta tehnică să țină cont de “metodologii, metode recunoscute și care demonstrează înțelegerea textului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în corelație cu aspectele cheie”.