Cluj-Napoca este orașul european care a înregistrat cele mai multe decese premature pe fondul căldurii, cu 32 de decese la 100.000 de locuitori.

„Orașul are doar 7% acoperire cu copaci”, se arată într-un articol publicat în ediția online, de ieri, 1 februarie, a Euronews. Articolul citează studiul „Răcirea orașelor prin infrastructura verde urbană: o evaluare a impactului asupra sănătății orașelor europene”, publicat, pe 31 ianuarie, în ediția online a uneia dintre cele mai prestigioase reviste de știință din domeniul sănătății The Lancet, articol citat de romaniacurata.ro.

Studiul a vizat o evaluare a impactului efectului de insulă de căldură urbană (UHI – Urban Heat Island) asupra sănătății și a mortalității adulților cu vârsta de peste 20 de ani, în 93 de orașe europene. Datele se raportează la vara anului 2015 (1 iunie – 31 august). „Ne-am propus să estimăm sarcina mortalității care ar putea fi atribuită UHI și povara mortalității care ar fi prevenită prin creșterea acoperirii arborilor urbani în 93 de orașe europene”, se arată în rezumatul articolului publicat în The Lancet. „Am estimat scăderile de temperatură care ar rezulta din creșterea acoperirii cu arbori la 30% din suprafață pentru fiecare oraș și am estimat numărul de decese care ar putea fi prevenite astfel”, notează sursa citată.

Temperaturile ridicate au provocat 6.700 de decese premature în orașele vizate de studiu în perioada analizată. Potrivit studiului, 2.644 dintre acestea – 39,4% – ar fi putut fi prevenite prin creșterea acoperirii arborilor la 30%.

Euronews subliniază că studiul mai arată că atunci când vine vorba de mortalitatea legată de căldură, unele orașe sunt mult mai periculoase decât altele. Orașele din Sudul și Estul Europei – unde temperaturile sunt mai ridicate și acoperirea arborilor tinde să fie mai scăzută – au înregistrat un număr mai mare de decese care pot fi prevenite. Cluj-Napoca din România a înregistrat cel mai mare număr de decese premature din cauza căldurii, cu 32 de decese la 100.000 de oameni. Orașul are doar 7% acoperire cu copaci. Lisabona are doar 3,6% acoperire cu copaci. La celălalt capăt al spectrului, Oslo are cea mai mare acoperire a arborilor, cu 34%, mai arată Euronews, citând studiul amintit.

Plantarea mai multor copaci în orașele europene ar putea reduce numărul deceselor cauzate de valurile de căldură cu mai mult de o treime, arată o nouă cercetare. Străzile mărginite de copaci și spațiile verzi fac orașele locuri mult mai frumoase în care să locuiești și să lucrezi. Dar orașul european mediu se mândrește cu doar 15% acoperire urbană cu copaci.