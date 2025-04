Cluj-Napoca se confruntă cu o invazie tot mai alarmantă de ploșnițe, asemănătoare celei care a pus pe jar Parisul. Mulți locuitori reclamă prezența acestor paraziți în locuințe, în ciuda tentativelor repetate de dezinsecție. Problema pare să fi început în pandemie, odată cu achiziționarea de produse infestate din online, iar acum ploșnițele sunt din ce în ce mai greu de eliminat. Aceste insecte rezistente provoacă iritații, reacții alergice și disconfort major, fiind extrem de greu de eradicat fără intervenții specializate. Mărturii de pe platforme online arată că situația este răspândită în mai multe cartiere, de la Brâncuși până la Iulius Mall.

Epidemie de ploşnițe în Cluj? Aparent de vreo 2-3 luni am reușit sa ma pricopsesc cu aceste creaturi mici și neplatitoare de chirie. Am tot văzut pe diverse platforme cum lumea se plange de plosnite în Cluj (str. Albac mi-a rămas în minte fiindcă-i în zona mea. Mă tem ca eu nu sunt un caz izolat…

Am încercat dezinsectie o singura data deocamdată și urmează sa mai fie cazul să se intervina înca o data, cel putin. Eu locuiesc în zona Bulevardului Brancusi. Locuiesc aici de 10 ani și nu am avut aceasta problema pana acum”, a relatat o clujeancă, pe Reddit.

„Stau in zona Iulius, si aici sunt (sau au fost) probleme. Am facut 2 dezinsectii in apartament, si a fost si dezinsectie programata pe toata cladirea. Asta a fost acum 1-2 luni”.