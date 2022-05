Compania Națională de Investiții a atribuit plata unui ”rest” de 4.663.386 lei, fără TVA, pentru a ceea ce a mai rămas de construit dintr-o sală de sport din localitatea Negreni.

Firmele care primesc acești bani sunt ROMART ASIST și PROFESIONAL SMART CONSTRUCT.

Potrivit descrierii succinte a licitației, cele douăp firme vor primi bani pentru ”rest de executat – Servicii de proiectare, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: “Sala de sport – scolara 102 locuri, comuna Negreni, sat Negreni nr. 206, judetul Cluj” Valoarea estimata este de 5.380.857,85 lei fara TVA, compusa din: -Cap.3 – Cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului – 71.662,73 lei -Cap.4 – Cheltuieli pentru investitia de baza 5.159.932,97 lei -Cap.5 – Alte cheltuieli – 149.262,15 lei Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, se arată în documentație.