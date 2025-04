Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR, a dat o declarație la Securitate în 1988 despre un coleg profesor, potrivit unei adeverințe publicate de CNSAS, relatează G4Media. Instituția precizează că Antonescu a fost convocat după ce un prieten a încercat să fugă din România, dar nu i se poate atribui calitatea de colaborator sau lucrător al poliției politice comuniste.

CNSAS nu a publicat însă nota de constatare care stă la baza adeverinței, susținând că doar Antonescu o poate consulta – o premieră în practica instituției. Într-o conferință de presă, candidatul a declarat că va solicita documentul și îl va face public: „Nu am avut nicio relație cu Securitatea, în afară de cea de urmărit. Nu am informat pe nimeni și nu am făcut rău nimănui. Dimpotrivă, l-am protejat pe prietenul meu.”

Prietenul în cauză, care a reușit să fugă în 1988 și trăiește azi în Canada, a confirmat că Antonescu nu l-a trădat.

