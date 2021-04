Ieri a fost respinsă cererea fostului lider PSD Liviu Dragnea pentru eliberarea condiționată din Penitenciarul Rahova. În urma acestei decizii, cel mai credincios susținător al său, Codrin Ștefănescu, a postat un mesaj rupt din filme.

„Am vorbit azi cu el, am vorbit și ieri, am fost în vizită și am crezut că merg pentru ultima oară la el, în penitenciar – am crezut că va veni acasă… și azi i se va aproba eliberarea condiționat”, a spus Codrin într-o intervenție televizată.

Mai mult, Codrin i-a spus ”camaradului” său că e convins că ”nu are cum instanța să dea altceva decât sa ia act de faptul că 4 judecători i-au admis ca a fost abuzat în închisoare”.

”M-am înșelat!”, recunoaște revoltat Corin Ștefănescu. ”Sistemul nu-l lasă sub nicio formă în pace! Există o frică îngrozitoare de ceea ce reprezintă încă Liviu Dragnea!”.

Codrin Ștefănescu avertizează: ”Decizia de astăzi de-al ține încă închis, cu siguranță a enervat enorm de mulți oameni! Care sperau sa i se facă dreptate măcar acum!”

”Dragnea nu e nici criminal, nici pedofil, nici violator, nu este un pericol public pentru societate, dar ESTE un pericol pentru Sistem”, spune Codrin, conchizând – ”Dacă ei cred că așa îi vor închide gura lui Dragnea, nu vor reuși. Dragnea are multe de spus”.

Mesajul complet al lui Codrin Ștefănescu

„Ieri am fost sa-l vizitez, din nou, la închisoare. Am crezut ca e pentru ultima oarā și i-am spus asta. Cā va veni acasā și azi i se va aproba eliberarea condiționatā. M-am înșelat! Sistemul nu-l lasā sub nici o formā in pace! Existā o fricā îngrozitoare de ceea ce reprezintā incā Liviu Dragnea! Iar decizia, de astāzi, de-al ține incā închis, cu siguranțā a enervat enorm de mulți oameni! Care sperau sa i se facă dreptate măcar acum!”

Reamintim că, Liviu Dragnea rămâne, așadar, după gratii, el putând face o nouă cerere de eliberare condiționată în 27 iunie, potrivit hotărârii de marți.

Marți, Liviu Dragnea a fost audiat prin videoconferință. El le-a spus judecătorilor de la Judecătoria Sectorului 5 că a stat destul în penitenciar și că s-a reabilitat.

„Cred că am stat destul în penitenciar. Vă rog să îmi admiteți cererea. M-am reabilitat și cred că pot face bine dacă voi fi eliberat”, le-a spus judecătorilor.

Avocata sa a susținut că el întrunește condițiile cerute de lege pentru eliberarea condiționată și că a plătit prejudiciul constatat în dosar. Potrivit apărătorului, la dosar există un punct de vedere al unei societăți comerciale care este dispusă să îl angajeze pe Dragnea după eliberare. În plus, avocatul a spus că el are și o locuință, astfel că „nu va fi o povară pentru societate” și „poate fi integrat ușor”.

În replică, procurorul DNA a cerut ca Dragnea să mai stea încă șase luni în închisoare. Procurorul a argumentat cu faptul că acesta încă nu acceptă că a încălcat legea și încă susține că a fost condamnat politic, transmite Digi24.