Codrin Ştefănescu, secretarul general al partidului Alinața Pentru Patrie, i-a solicitat ministrului Energiei, Virgil Popescu, să demisioneze, acuzându-l că a nenorocit o țară întreagă.



„Dă-ți demisia, Virgil Popescu! Pleacă odată și du-te unde vezi cu ochii!

Ai nenorocit o țară întreagă, slugă a Bruxelles-ului!



Sub mandatul tău de Ministru al Energiei au crescut facturile și cu 450%! Peste 100.000 de români au făcut deja contestație pentru asta, peste 1 milion de facturi au fost greșit calculate, sute de mii de familii sunt in incapacitate de plată chiar in acest moment.

Din cauza ta au falimentat zeci de mii de firme românești, s-au făcut concedieri, suferă milioane de români! Cine te ține in spate de nu te poate urni nimeni din funcția asta? Ce forțe uriașe te sprijină pentru a crea tot acest dezastru?

#AliantaPentruPatrie ți-a atacat nenorocitele tale de ordonanțe privind compensarea, ți-a depus plângere penală pentru subminarea economiei și interesului românilor, ți-a contestat in Parlament toate aberațiile! Și cu toate astea, nu te mișcă nimeni din funcție!

Ai ajuns coșmarul României, iar in iarna asta, cu preturile și “regularizărilor” tale la energie, ne vei îngropa pe toți!

Pleacă odată, fugi! Și chiar dacă PNL-istii tăi nu au curajul nici măcar să te atingă, tu, ca ministru, nu te-ai săturat de atâtea înjurături și blesteme venite din partea oamenilor? Nu vezi câtă panică, deznădejde și haos ai creat?

Dă-ți odată demisia, Virgil Popescu!”, se arată într-un mesaj public semnat de Codrin Ștefănescu

Citește și: O clădire monument istoric din centrul Clujului, scoasă la vânzare la prețul de 7,5 milioane de euro