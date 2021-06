Prin votul de luni, 14 iunie 2021, majoritatea PNL-USR-PLUS-UDMR a anulat completurile de trei pentru procesele in apel, lasandu-le doar pentru cauzele aflate in faza de recurs. Au existat 69 de voturi „pentru” si 59 „impotriva”.

Forma articolului 54 votata definitiv de Senat:

„Art.I. – Articolul 54 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 54, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Apelurile se judeca in complet format din 2 judecatori, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.”

2. La articolului 54, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(2^1), cu urmatorul cuprins:

„(2^1) Recursurile se judeca in complet format din 3 judecatori, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.”

Art.II.- La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.215/2020 privind adoptarea unor masuri in materia alcatuirii completurilor de judecata in apel, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1316 din 30 decembrie 2020, aprobata prin Legea nr.85/2021”.

Citește și: Este de așteptat o reacție din partea Comisiei Europene privind desființarea SIIJ. Stelian Ion