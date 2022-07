Am primit cu satisfacție comentariile domnului Tudor Barbu, Directorul TVR 3, cu privire la cazul de cenzură răsărit în curtea domniei sale. Cu satisfacție, deși mă contrazice? Da. Fiindcă aceasta nu este o confruntare de orgolii, un meci de sumă zero: care pe care dovedește. Miza este alta: expunerea acelor vulnerabilități în modul de organizare și funcționare a SRTv, care îngăduie apariția unor asemenea situații scandaloase. Și astfel, alături de dl. Tudor Barbu, spargem împreună gogoașa de tăcere în care cei implicați se străduiesc să ambaleze acest caz revoltător, susține Col. (r.) Tudor Păcuraru.

Dar să ne continuăm lucrarea de asanare, să reluăm firul dialogului cu domnul Tudor Barbu. Dânsul e de câteva luni director al canalului TVR 3, e de înțeles că nu a pătruns toate tertipurile prin care interese dinafară, chiar dinafara României și Uniunii Europene, manipulează instituția.

Astfel, dânsul susține: „În articol se scrie că Preşedintele Director-General, Dan Cristian Turturică, a trimis către TVR 3, spre evaluare, emisiunea „Reporter special”, produsă şi propusă spre difuzare canalului TVR 3 de către Studioul Teritorial TVR Cluj. Nu este adevărat! Preşedintele Director-General nu a trimis spre evaluare nicio ediţie a emisiunii realizată de jurnalistul Romeo Couţi, TVR Cluj şi nicio altă ediţie a vreunei emisiuni după data de 1 aprilie 2022, dată la care am preluat coordonarea cu atribuţii de Director a canalului TVR 3.”

Și totuși, chiar domnul Președinte Director-General Dan Cristian Turturică a trimis spre evaluare, spre analiză emisiunea „Reporter special”. Cel puțin așa afirmă sub semnătură olografă chiar dânsul, domnul Turturică, în adresa nr. C/704/04.07.2022 pe care a înaintat-o Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții din cadrul Camerei Deputaților, din care reproducem un fragment în fotocopie:

Mai încolo, Directorul TVR 3, Tudor Barbu, susține că „În articol se scrie că ediția emisiunii Reporter special despre care se face vorbire ar fi fost evaluată de trei redactori ai canalului TVR 3. Nu este adevărat! A fost vizionată de un producător al canalului și, constatându-se că este vorba despre acea ediție care făcea, la data respectivă, obiectul unei analize interne a SRTv, a fost înlocuită, până la soluționarea situației, cu un alt episod. Decizia de înlocuire, precum și statutul de ediție aflată în analiză au fost făcute de conducerea TVR Cluj.”

Dacă s-a procedat astfel, înseamnă că nu s-a respectat Caietul de Sarcini al TVR 3, care stipulează foarte clar atribuțiile Directorului de Canal, domnul Tudor Barbu, în asemenea situații: analizează respectarea formatului propus și aprobat pentru emisiunile produse intern; în cazul în care emisiunea la prima ediție nu corespunde formatului propus și aprobat de Colegiul Editorial, sesizează Directorul de Producție Editorială și de Programe care, împreună cu Redactorul șef al redacției de care aparține producatorul, cu Directorul Direcției Editoriale și Directorul de Canal vor analiza cele reclamate. Deci Directorul de Producție, Redactorul Șef și Directorul Editorial analizează situația – mie tot trei redactori ai canalului TVR 3 îmi ies.

Dacă domnul Tudor Barbu a trecut peste Colegiul Editorial al TVR 3 și a lăsat altcuiva decizia refuzului la difuzare – anume Directorului TVR Cluj – înseamnă că nu și-a respectat atribuțiile. Fiindcă da, în cadrul SRTv există practica evaluării și, eventual, refuzării difuzării, cenzurării. Iar prerogativa refuzului la difuzare aparține TVR 3, așa cum arată chiar conducerea SRTv, în adresa trimisă la 07.06.2022 ziarului clujean Făclia, din care reproducem un fragment în fotocopie:

Dar procedura prin care Canalul care difuzează – în speță TVR 3 – poate decide să refuze la difuzare, să cenzureze o producție este clar specificată în Caietul de Sarcini al TVR 3. În cazul în care refuzul este considerat justificat de către Directorul de Producție, Redactorul Șef și Directorul Editorial, producătorul va efectua modificările solicitate de Canal într-un timp agreat de Directorul de Productie Editoriala și de Programe. În cazul în care modificările nu au fost făcute la timp, Directorul Canalului are dreptul de a solicita scoaterea de pe post a emisiunii, fapt care va fi decis de Colegiul Editorial, întrunit în regim de urgentă.

În cazul nostru, Directorul de Canal recunoaște că nu a mai întrunit Colegiul Editorial, ci a delegat decizia către domnul Alin Gelmărean, Coordonator cu atribuții de Director TVR Cluj, care a ajuns netam – nisam să facă strategia editorială a TVR 3, în locul Colegiului Editorial al TVR 3. Această încălcare a Caietului de Sarcini este justificată de dl. Tudor Barbu astfel: „autonomia editorială pe care, prin lege, o au Studiourile Teritoriale ale SRTv ne împiedică atât pe mine, cât și pe colegii mei din TVR 3 să intervenim în conținutul emisiunilor produse de aceștia și în strategia publicistică pe care o au în plan local.” Numai că aici e vorba de strategia publicistică a TVR 3, iar nu de cea „în plan local”, a TVR Cluj…

Pentru a crea aparența că ar fi lăsat producătorul timp să efectueze modificările solicitate de Canal până la o dată agreată de Directorul de Producție Editorială și de Programe (pe care nu l-a consultat), domnul Tudor Barbu susține că încă din 28 iunie, TVR Cluj a cerut refuzarea la difuzare, sens în care a operat modificările de rigoare în Fișa de emisie: „Am solicitat domnului Alin Gelmărean, Coordonator cu atribuții de Director TVR Cluj, să îmi explice care este situația privind materialul în cauză. Urmare a acestei solicitări, în data de 28 iunie, am primit de la TVR Cluj, sub semnătura aceluiași secretar de emisie, răspunsul din care reiese că ediția respectivă a emisiunii „Reporter special” face obiectul unei analize interne. În acest context, am luat notă de solicitarea TVR Cluj, înlocuind pentru moment ediția în discuție cu o altă ediție a aceleiași emisiuni.” Deci, de la București, domnul Tudor Barbu a solicitat Directorului TVR Cluj, Gelmărean, o explicație. În locul directorului a răspuns însă, de la Cluj, o secretară de emisie care nu are asemenea competențe. Dându-și seama că domnul Gelmărean se ferește să se implice direct, sub semnătură în acest act de cenzură, domnul Tudor Barbu a procedat la fel: nu a înlocuit ediția în discuție cu altă ediție a aceleiași emisiuni. Fiindcă, conform Caietului de Sarcini al TVR 3, domnul Barbu, Director al TVR 3, semnează Fișa de Emisie pentru programele Tv difuzate. Și n-avea tragere de inimă să semneze pentru un act de cenzură arbitrară.

Astfel încât, la 1 iulie, domnul Tudor Barbu a difuzat sub semnătură proprie, prim e-mail, Fișa de Emisie a TVR 3 pentru perioada următoare – în care ”ediția în discuție” nu este înlocuită, așa cum atestă fotocopia documentului:

Ulterior, fără a se ține cont de Fișa de Emisie, pe Canalul TVR 3 s-a difuzat cu totul altceva – așa cum chiar domnul Tudor Barbu recunoaște: „o altă ediție a aceleiași emisiuni.” Potrivit procedurilor și regulamentelor în vigoare la SRTv, difuzarea pe post fără respectarea Fișei de Emisie constituie Incident de Emisie, situație care, dacă s-ar respecta reglementările interne, ar trebui să facă obiectul unei anchete interne ordonate de Președintele Director-General, domnul Turturică. Și iată, au trecut patru zile de la Incidentul de Emisie, iar dânsul n-a luat măsuri.

Așa cum arată chiar din mărturiile celor implicați, la TVR 3 și TVR Cluj sistematic nu se respectă atribuțiile legale și Caietul de Sarcini. Prin asemenea încălcări repetate se constituie un sistem paralel de decizie, care permite imixtiunea unor influențe dinafara SRTv, motivate de interese oculte, care n-au nimic comun cu obiectivitatea jurnalistică. Iar în momentul în care explodează în mass media scandalul de cenzură, Președintele Director-General aruncă responsabilitatea în seama Directorului de Canal, care arată cu degetul spre Directorul TVR Cluj, care la rândul său pune o secretară de emisie să semneze decizia de cenzurare.

Și până la urmă, la TVR Cluj ”vinovat de serviciu” ajunge producătorul executiv, Laura Pașca, care a luat decizia inițială de refuzare a difuzării, fără să consulte Colegiul Editorial al TVR Cluj și fără să aibă această atribuție în Fișa postului. Dacă s-ar constitui o comisie și s-ar face o anchetă internă asupra Incidentului de Emisie, o bună parte din vină ar cădea asupra Laurei Pașca. Evident, pentru a se apăra de posibila acuzație de abuz în serviciu, dânsa ar fi ispitită să-și dea drumul la gură. Poate de aceea, domnul Președintele Director-General al SRTv evită să răspundă atât Mediasind, cât și Parlamentului, la o întrebare esențială: avea producatorul executiv al TVR Cluj Laura Pașca atribuții în fișa de post care ii permiteau să oprească o emisiune de la difuzare? A respectat dânsa procedurile valabile pentru astfel de situații?

Pe măsură ce evoluează, cazul de cenzură TVR Cluj – TVR 3 pune în evidență că, în mod sistematic, la nivelul SRTV nu sunt respectate Caietele de Sarcini și reglementările interne. La aceste încălcări concură activ chiar managementul diferitelor compartimente ale instituției. Se constituie astfel un adevărat Lanț al Slăbiciunilor, un sistem paralel de decizie în care toți cei implicați evită să își asume vreo responsabilitate, evită să semneze documente, iar atunci când sunt vădiți, povestesc versiuni discordante și arată acuzator cu degetul unul spre celălalt.

Această situație permite insinuarea unor influențe externe oculte în mecanismul decizional al SRTV, inclusiv prin instituirea în Televiziunea Națională a unui sistem ilegal de cenzură, manevrat de interese externe, aflate în plin război mediatic cu Uniunea Europeană și NATO. Ceea ce constituie, în opinia mea, un risc evident pentru securitatea națională a României.

