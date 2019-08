Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a postat un mesaj pe Facebook în care afirmă că Ana Birchall să plece din funcția de ministru al Justiției.

”Birchall trebuie sa plece. Azi.

“Modificarile” prezentate de doamna Birchall azi sunt pline de “soparle”, o calamitate si o mizerie fara margini: sub povestea cu Popicu ot Caracal, modifica eliberarea conditionata smechereste in asa fel incat NIMENI sa nu mai iasa NICIODATA din puscarie. Nimeni, nu doar criminalii si violatorii.

Dar stie Birchall sa stea cu zeci de articole neconstitutionale. Asta nu e urgenta.

Ramasese ca nu mai vorbim de justitie. Hotarati-va atunci, ca daca vorbim si vreti sa tineti oamenii pe viata in puscarii cu abuzuri, atunci haideti sa vorbim!

Daca o mai tine mult in brate pe Birchall, doamna Dancila nu numai ca nu prinde turul II. Cred ca nu prinde nici turul I.

Daca doamna premier, pe care o consider (inca) o persoana de buna credinta si care vrea sa faca bine in aceasta tara, nu se trezeste repede si continua sa ii asculte pe toti neavenitii care vor sa o duca in prapastie, pierde si guvernarea si alegerile si partidul”, afirmă Daniel Dragomir.