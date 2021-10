Un Christmas Party este prilejul cel mai bun prin care tot personalul se poate cunoaste cat mai bine, insa din cauza faptului ca foarte multi oameni au inceput sa lucreze de acasa, un astfel de eveniment este greu de realizat. De aceea, antreprenorii trebuie sa se gandeasca la solutii pentru a pastra spiritul sarbatorilor si bucuria angajatilor in aceasta perioada, iar Secret Santa poate fi una dintre ele!

Iata cum sa organizezi cel mai reusit Secret Santa in compania ta!

Imparte sarcinile

Pentru ca acest mic eveniment sa iasa asa cum iti doresti, trebuie sa te asiguri ca tot personalul stie ce are de facut. De exemplu, o astfel de activitate presupune ca fiecare sa primeasca un cadou de la o persoana anonima din cadrul firmei, iar la randul lui sa ofere un dar anonim. Astfel, vei avea nevoie de o lista cu toti angajatii, ca sa poti distribui mai departe numele celui caruia trebuie sa i se ofere cadoul. Nu uita sa organizezi o sedinta pentru a se stabili suma in care urmeaza sa se incadreze cu totii, ca sa nu existe reclamatii din partea nimanui. Aceasta oportunitate poate deveni o traditie pentru compania ta, deoarece bucura pe oricine isi va dori sa participe si este o ocazie buna de a lega noi relatii de prietenie.

Organizeaza o tombola

Cu ocazia sarbatorilor compania ta are sansa de a face si o fapta buna, prin care angajatii pot fi rasplatiti. De exemplu, propune-le colegilor tai sa contribuie cu o donatie catre o cauza caritabila, pe care isi doresc sa o sustina. Dupa ce au facut acest lucru, se pot inscrie la tombola organizata de tine si pot castiga premii impresionante. Aici trebuie sa alegi daruri care sa ii motiveze, pentru a-i face sa participe. Te poti orienta catre bonusuri, vouchere, o zi la un SPA, sticle cu bauturi rafinate si multe altele. Fericirea la locul de munca trebuie sa aiba la baza un lider care este dispus sa isi incurajeze angajatii, atat din punct de vedere moral, cat si financiar.

Ofera-le un cadou din partea ta

Asadar, ia in considerare sfaturile de mai sus si nu rata ocazia de a-ti impresiona angajatii si de a sarbatori alaturi cu ei in spiritul Craciunului! Pe langa Secret Santa exista o multime de alte activitati amuzante si imbucuratoare pentru personalul companiei care te vor ajuta sa devii un lider apreciat si respectat.

Sursa foto: Pexels.com