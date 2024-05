Conform Ziar de Cluj, un angajat Gameloft Cluj le-a transmis pe e-mailul redacţiei că imensa companie franceză se va închide definitiv.

„In calitate de angajat la firma Gameloft Cluj, am vrut doar sa va dau de stire ca pe data 13 Mai 2024, in urma unul meeting intern cu toti angajatii de la studioul din Cluj-Napoca, am fost anuntati ca studioul se va inchide definitiv, la decizia sediului central si Vivendi.

Pe data de 10 Iunie vom primi preavizele, iar pe data de 10 Iulie va fi ultima zi de lucru pentru 200+ angajati.

Multumesc mult,

Un angajat Gameloft”.

De asemenea, şi la NTT Data Romania au avut loc acum câteva săptămâni reduceri drastice ale schemei de personal.