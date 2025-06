Sex, muzică și lifetime pass – rețeta oficială Electric Castle pentru următoarea generație de fani. Festivalul de la Bonțida, deja cunoscut pentru creativitate și conexiuni „profunde”, lansează o campanie inedită: copiii concepuți în urma unei ediții EC primesc abonament gratuit pe viață.

Ai fost prezent la festival, iar nouă luni mai târziu ai adus pe lume un copil? Felicitări – copilul tău tocmai a câștigat acces garantat, pe viață, la distracția care i-a dat, indirect, viață.

Tot ce trebuie să faci e să dovedești că ai fost acolo (cu biletul), că ai un copil (cu certificatul de naștere), și că ai reușit să sincronizezi momentul pasiunii cu calendarul Electric Castle. Organizatorii pun la dispoziție un formular oficial, iar micuțul – care probabil a fost conceput în cort, pe bancheta mașinii sau într-o cabană rustică – va dansa, cândva, exact în locul în care „a fost gândit”.

Campania este lansată cu mesajul „Here is to the next generation of our castle family”, confirmând că Electric Castle nu e doar un festival, ci o comunitate… uneori, chiar o maternitate alternativă.