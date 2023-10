Concerte Cluj by Backstage Production anunță 3 evenimente dedicate muzicii retro pentru toamna anului 2024: concertul DJ BOBO, cea de-a șaptea ediție DISCOTECA ‘80 CLUJ și a doua ediție DISCOTECA ‘90 CLUJ, promițând publicului momente de neuitat alături de artiști remarcabili ai anilor ‘80-’90.

Călătoria muzicală începe vineri, 20 SEPTEMBRIE 2024, în cadrul DISCOTECA ‘90 CLUJ. FIVE, HADDAWAY, CAPTAIN JACK, CULTURE BEAT, NO MERCY, ALICE DJ, GROOVE COVERAGE, A.S.I.A. și 3 SUD EST vor concerta, începând cu ora 19:00, la Sala Polivalentă BTarena din Cluj-Napoca. Cei care îndrăgesc muzica anilor ‘90 se vor bucura de cele mai energice ritmuri și vor celebra, împreună, spiritul tânăr, cântând și dansând pe melodii ca “Everybody Get Up” – FIVE, “What Is Love” – HADDAWAY, “Captain Jack” – CAPTAIN JACK, “Mr. Vain” – CULTURE BEAT, “Where Do You Go” – NO MERCY, “Better Off Alone” – ALICE DJ, “Moonlight Shadow” – GROOVE COVERAGE, „Dă-mi nopțile înapoi” – A.S.I.A. și „Amintirile” – 3 SUD EST.

Atmosfera de discotecă va învălui Polivalenta clujeană și sâmbătă, 21 SEPTEMBRIE 2024, de la aceeași oră, când vor urca pe scena DISCOTECA ‘80 CLUJ THOMAS ANDERS from MODERN TALKING, SANDRA, ALPHAVILLE, LONDONBEAT și OTTAWAN. Cu această ocazie, cei care au trăit cele mai frumoase momente din tinerețe pe melodii precum “Brother Louie” – THOMAS ANDERS from MODERN TALKING, “Maria Magdalena” – SANDRA, “Forever Young” – ALPHAVILLE, “I’ve Been Thinking About You” – LONDONBEAT sau “D.I.S.C.O.” – OTTAWAN, vor avea ocazia să-i întâlnească pe acești artiști de renume internațional și să petreacă, alături de ei, o seară plină de nostalgie și bucurie, sub sclipirile globului argintiu, în cadrul unui concert de peste 4 ore.

Cel de-al treilea eveniment din această serie este mult așteptatul concert DJ BOBO, un show extraordinar ce va avea loc sâmbătă, 16 NOIEMBRIE 2024, ora 19:00, de asemenea la Sala Polivalentă BTarena din Cluj-Napoca.

Cântăreț, compozitor, dansator și producător, DJ BOBO este un artist complet ce a luat cu asalt industria muzicii încă de la lansarea sa, în 1989, cucerind milioane de oameni cu melodii fresh, dansante, care te pun negreșit în mișcare, precum “Somebody Dance with Me”, “Keep on Dancing”, “Take Control”, “Everybody”, “Let the Dream Come True”, “Love Is All Around”, “Freedom”, “Pray” și “What a Feeling”, dar și bine-cunoscuta “Chihuahua”, cu care a ocupat, pentru mult timp, poziții fruntașe în numeroase topuri din mai multe țări europene.

Turneul EVOLUTION, început în 2023, celebrează 30 de ani de carieră cu un spectacol inedit: o întoarcere încântătoare în timp, prin diferitele epoci ale muzicii sale. Fiecare concert creează o atmosferă de neuitat și surprinde publicul cu interpretări electrizante ale celebrelor melodii, o scenotehnică impresionantă și un fascinant spectacol de video mapping.

Organizatorii anunță că au fost puse în vânzare PRIMELE 1000 de BILETE cu PREȚ SPECIAL pentru fiecare dintre cele 3 evenimente. Acestea pot fi achiziționate de pe www.iabilet.ro, www.concertecluj.ro, www.discoteca80.ro și www.discoteca90.ro.

DESPRE CONCERTE CLUJ BY BACKSTAGE PRODUCTION

Backstage Production este o companie de organizare de evenimente fondată în ianuarie 2016 în Cluj-Napoca. Printre serviciile oferite de aceasta se numără organizarea de concerte și spectacole, artist booking și organizarea de evenimente corporate.

Concerte Cluj by Backstage Production reprezintă portofoliul de evenimente al companiei și reunește concerte de succes ca: STING, HAVASI Symphonic Concert, Thomas Anders & Modern Talking band, Bryan Adams (organizator local), Deep Purple, Holograf și EDDA Művek – Rock fără frontiere.

DISCOTECA ’80 CLUJ se va afla la a șaptea ediție. De-a lungul celor șase ediții anterioare organizate de Concerte Cluj by Backstage Production, zeci de mii de oameni au dansat și s-au distrat alături de artiști precum C.C. Catch, Ricchi e Poveri, Bad Boys Blue, Ryan Paris și Ken Laszlo (2023), Saragossa Band, Lian Ross, Ivana Spagna, Afric Simone, Kaoma, Mauro și Francesco Napoli (2022), Boney M, The show-a tribute to ABBA, Gazebo, Joy, FR David și Eruption (2021), Thomas Anders & Modern Talking band, Milli Vanilli, Sabrina, Silent Circle și Ottawan (2019), Ricchi e Poveri, Boney M, Bad Boys Blue și Samantha Fox (2018), Alphaville, Sandra, Londonbeat și Fancy (2017), într-o Polivalenta plină-ochi de fiecare dată.

Arhiva edițiilor anterioare este disponibilă pe www.discoteca80.ro, secțiunea Arhivă.

DISCOTECA ‘90 CLUJ se va afla la a doua ediție. În cadrul primei ediții organizate de Concerte Cluj by Backstage Production, mii de nostalgici, iubitori ai muzicii, au retrăit atmosfera de discotecă alături de Lou Bega, La Bouche, Corona, Ice MC, Cappella, Double You, Rednex și Bellini (2023).

Arhiva ediției anterioare este disponibilă pe discoteca90.ro, secțiunea Arhivă.

