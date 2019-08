USR Cluj a început deja pregătirile pentru alegerile locale de anul viitor. Aceștia vor să umple consiliul local, consiliul județean și primăriile din județ cu persoane anonime care nu au nici cea mai mică experiență în politică iar ce îi recomandă pe aceștia să ne conducă rămâne un mister probabil și pentru ei.

Președintele USR Cluj-Napoca: “vom avea un contradandicat al lui Emil Boc”

Președintele USR Cluj-Napoca este George Trif, se pare că singurul lucru care l-a mobilizat pe acesta să intre în politică sunt protestele: “Experiența protestelor ultimilor ani m-a învățat că singurul mod de a putea face schimbări reale în jurul nostru este prin implicarea directă pe plan politic”, notează acesta în biografie. Cât despre studii sau alte experinețe, loc de muncă, nu a dorit să împărtășească nimic.

Referitor la alegeri acesta a declarat că “Pentru noi, miza alegerilor locale este să câștigăm Consiliul Local Cluj-Napoca, ținta noastră este deocamdată Consiliul Local. Acolo ne dorim majoritate. Noi vom avea un contradandicat al lui Emil Boc, electoratul ne va spune dacă orașul are nevoie de mai mult sau nu”.

Cătălin Sălăgean vrea conducerea Consiliului Județean din taină

Cătălin Sălăgean și-a anunțat deja intenția de a candida pentru conducerea Consiliului Județean. Din păcate nu putea afla ce îl recomandă pentru acest post deoarece pe pagina oficială de la USR Cluj nu și-a trecut nimic la biografie, a uitat sau probabil vrea să păstreze acest secret doar pentru el.

“Pentru Consiliul Județean, obiectivul este să câștigăm conducerea și majoritatea. Pentru fiecare consiliu local trebuie să ne setăm niște ținte. Acolo unde am avut majoritate la europarlamentare, ar trebui să câștigăm majoritatea în consiliul local”, a afirmat Sălăgean.

Sergiu Leuca, Mihai Vădan și Luminița Petruș vor să pună stăpânire pe Florești și Feleac

Cum ar putea două persoane necunoscute despre care nimeni nu știe ce îi recomandă sau ce experiențe au în politică să pună stăpânire pe Floreștiul condus de Horia Șulea care este de mai bine de mai de șapte ani primar și a câstigat deja încrederea și admirația floreștenilor? Sergiu Leuca, vicepreședintele USR Florești, candidează la Primăria Florești. Acesta a absolvit UTCN Facultatea de Construcții Cluj iar acum lucrează în domeniul construcțiilor. De mai bine de un an pregătește partidul pentru alegeri pe spatele Centurii Florești. De asemenea și Mihai Vădan candidează pentru postul de primar al Floreștiului. Vădan este inginer topograf de profesie.

Despre candidata pentru Feleacu, Luminița Petruș, nu se știe nimic deoarece aceasta nici măcar nu apare în echipă pe pagina oficială USR Cluj.

Criteriul de selectare a USR-iștilor

Oricine se poate înscrie pe pagina USR Cluj în partid iar formularul de înscriere este unul extrem de simplu, nu ai nevoie de o profesie, vreo școală terminată sau experienșă în politică, nici măcar de interese sau motiv nu te întreabă. Tot ce vor să vadă este numele, numărul de telefon, adresa de e-mail și din nu știm ce motive pagina de Facebook. Probabil așa au ajung membri USR-iști care nu au un CV public să candideze la conducerea Clujului.

Cine reprezintă USR Cluj

Din cei 14 membri care figurează pe site în echipa județeană USR Cluj cinci nu au binevoit să își publice biografia și anume: Cosmin Stoenoiu, Carmen Țurcanu, Alexandru Bot, Simona Varga și Bogdan Petruțiu. Ceilalți au dast câteva infomații mai mult sau mai puțin relevante dar care nu atestă prea multă experiență în scena politică. Ovidiu Nistor nu a vrut să transmită prea multe despre experiența sa în scena politică dar în schimb la biografie a trecut informații precum “Ovidiu este pasionat de călătorii, de snowboarding și de muzica rock, cântând în diverse trupe alături de care a susținut concerte în toată țara.”

Radu Molnar spune că este IT-ist și că a intrat în politică “din cauza sentimentului că statul deoparte nu mai e o opțiune”. Nici Alexandra Nistor nu declară că ar fi avut vreo tangență cu politica înainte să intre în USR sau că ar avea vreo realizare în acest scop. Despre Ciprian Rigman știm că este storic, cercetător și doctor în istorie, profesor la Liceul Teoretic ”Liviu Rebreanu” din Turda dar fără tangențe în lumea politică până anul acesta când a devenit membru USR. Elena Muscă este printre singurii care a avut o implicație politică “În ultimii 17 ani am lucrat în domeniul programelor și politicilor naționale și europene, având diverse responsabilități în contracte de prestări servicii precum: consultanță în accesare de fonduri europene și guvernamentale; managementul proiectelor și al contractelor; evaluări de proiecte și programe cu finanțare europeană; analize calitative și cantitative în cadrul studiilor de cercetare socio-economice, strategii de dezvoltare și studii de evaluare”. daria Maria Nicoară este recepționista de la Centrul Medical Unirea “Regina Maria” Cluj – Napoca care a decis să se bage în politică dintr-un motiv care va rămâne un mister. Ionuț Răzvan Trif a lucrat în IT după care “în ultimii doi ani, pentru a putea să ma dedic mai mult familiei, vieții personale și, de ce nu, politicii am renunțat la poziție și mi-am urmat hobby-ul lucrând într-un mic atelier care produce trenulețe electrice”. Vasile Roman se pare că rămâne singurul care chiar a avut tangențe cu această lume politică acesta declarând că “Timp de 14 ani am condus un serviciu public la nivelul județului Cluj. Din această postură am coordonat implementarea la nivelul județului a mai multor proiecte de interes public cu specific IT si comunicații, proiecte finanțate din fonduri guvernamentale dar și din fonduri europene. Am avut ocazia să colaborez în cadrul acestor proiecte cu autorități ale administrației locale, servicii publice județene și alte instituții publice cum ar fi: Consiliul Județean Cluj, primăriile din toate orașele din județ, Serviciul de Ambulanță Cluj, Inspectoratul Pentru Situații de Urgență Cluj, inspectoratele de poliție și jandarmi Cluj, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilitătii, instituții de învățământ etc.”

Reprezentanții USR Cluj-Napoca sunt Adriana Cristian, Arpad Sebesi, Traian Daniel Mihai, Daniel Burcut, Attila Iakob și Alexandra Oană dar nici unul despre aceștia nu a simțit nevoia să împărtășească vreo informație despre ei clujenilor așa că rămâne un mister cine sunt cei care conduc USR Cluj-Napoca.