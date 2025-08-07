Presiunea publică mișcă munții și ruinele. Primăria Cluj dă ordin de începere a lucrărilor de conservare la o zi după articolul Gazetei de Cluj.

După luni întregi în care ruinele romane din centrul Clujului s-au degradat sub ochii autorităților și ai clujenilor, iar Primăria a adoptat postura clasică a „analizăm situația”, ceva pare să fi tulburat apele birocratice.

Concret, în 15 iulie 2025, exact la o zi după ce Gazeta de Cluj a publicat articolul intitulat „Ruinele romane din centrul Clujului, în pragul colapsului asistat de Primărie și frații Aschilean”, Primăria Cluj-Napoca a emis ordinul de începere a lucrărilor de conservare a vestigiilor arheologice descoperite în Parcul I.L. Caragiale.

Intervenția administrației vine după ce opinia publică, presa și consilierii locali au pus reflectorul pe această zonă aparent ignorată, aflată la doi pași de kilometrul zero al orașului.

După ședința extraordinară a Consiliului Local, din data de 15 iulie, într-un răspuns oficial transmis consilierei locale Anca Florinela Ciubăncan (AUR), Primăria confirmă că firma S.C. Nord Conforest S.A. a fost desemnată câștigătoare a contractului de execuție, în valoare de 1.999.999,36 lei fără TVA, iar lucrările vor dura maximum 6 luni, de la data emiterii ordinului de începere al lucrărilor.

Descoperirile arheologice includ fragmente din zidul primei incinte fortificate a Clujului medieval, ziduri romane și structuri moderne suprapuse, toate recomandate pentru conservare și valorificare turistică.

Soluția propusă presupune o incintă circulară cu diametrul de 12 metri și adâncimea de 4,5 metri, înconjurată de o balustradă metalică și acoperită parțial cu foi de tablă. Construcția este prezentată drept reversibilă, pentru a permite conservarea și studierea ulterioară a vestigiilor.

Rămâne de văzut dacă lucrările vor avansa în ritm alert sau vor apărea alte decalări în conservarea ruinelor romane din parcul Caragiale. Cert este că această mobilizare bruscă a autorităților arată că, uneori, presa și vocea cetățeanului mai au puterea să deranjeze somnul dulce al administrației.

Răspunsul integral, adresat consilierei locale din partea AUR, se poate citi mai jos:

„Către,

doamna consilier local Anca Florinela Ciubâncan

Subiect: interpelare referitoare la lucrările de conservare și punere în valoare a vestigiilor arheologice descoperite în incinta parcului I.L. Caragiale

În considerarea interpelării dumneavoastră, cu privire la obiectivul de investiții care vizează lucrările de conservare și punere în valoare a vestigiilor arheologice descoperite în incinta parcului I.L. Caragiale, vă aducem la cunoștință că acest proiect se înscrie în prioritățile strategice ale urbei, în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, prin amenajarea/crearea unor spații publice, care, prin calitatea dezvoltării arhitecturale și funcționale, să satisfacă nevoile și exigențele utilizatorilor săi, dând o valoare patrimonială orașului.

Alte aspecte punctuale:

Pe parcursul execuției lucrărilor la proiectul de amenajare a parcului, derulat sub supraveghere arheologică, a fost deschis și un șantier arheologic în urma căruia s-a descoperit traseul zidului primei incinte fortificate a orașului medieval, suprapus peste zidul din epoca romană. Alături de aceste descoperiri s-au mai evidențiat o serie de ziduri datând din epoca modernă, care s-au suprapus peste zidul inițial al fortificației orașului.

În aceste condiții, raportul cercetării arheologice a recomandat conservarea și punerea în valoare a acestei descoperiri arheologice însemnate pentru istoria orașului, pentru a putea fi accesibilă publicului larg.

Amenajarea ulterioară propusă are un caracter local și nu influențează în mod semnificativ soluția inițială, nici indicii urbanistici inițiali ai proiectului de regenerare urbană a zonei. Astfel, este propusă evidențierea descoperirilor arheologice prin expunerea deschisă a acestora, într-o excavație de formă circulară cu diametru de 12 metri. Incinta va avea o adâncime maximă de 4,5 metri și va fi protejată cu o balustradă circulară din elemente metalice. Soluția va cuprinde inclusiv măsuri de restaurare și conservare a zidurilor care se păstrează expuse la exterior, prin tehnici și măsuri conforme cu statutul patrimonial al acestor descoperiri. Suprafața de călcare și stratificația acesteia în zona de minim al săpăturii va asigura permeabilitate prin utilizarea unui strat de uzură din nisip stabilizat așternut pe un suport de piatră spartă.

Soluția constructivă propusă se dorește a fi una reversibilă, care să afecteze cât mai puțin atât zidurile și fundațiile ce rămân descoperite, cât și cele care se vor conserva prin acoperire cu pământ. Prin urmare se propune o structură metalică reversibilă, care să asigure sprijinirea incintei de formă circulară prin profile metalice verticale, fixate punctual la părțile lor inferioare și superioare. Incinta se va închide cu foi de tablă lisă pe întreg conturul săpăturii.

În altă ordine de idei, urmare a finalizării procedurii de atribuire aferentă lucrărilor de punere în valoare și conservare a vestigiilor arheologice, a fost încheiat contractul de execuție lucrări cu ofertantul declarat câștigător, S.C. Nord Conforest S.A., în valoare de 1.999.999,36 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A., pentru o durată maximă de 6 luni de zile, ordinul de începere al lucrărilor fiind emis în data de 15 iulie 2025, ulterior constituirii garanției de bună execuție.

Manager proiect,

Bogdan Revesz”

