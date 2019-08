Mulți consilieri clujeni judeţeni și locali au acţiuni sau sunt asociaţi la societăţi din diverse domenii, de la afaceri de familie, la firme care fac contracte cu instituţii ale statului, indiferent că e vorba o banală spălătorie sau afaceri de transport, imobiliare ori consultanţă.

Consilierul local Racz Levente este asociat cu 15% și administrator al firmei PARAPHARM SRL, împreună cu Csaba Pal Racz. Aceasta a fost înființată în anul 2001, iar în anul precedent a avut o cifră de afaceri de 28.870.715 și un profit net de 8.664.612. Conform declarației de avere, consilierul are un teren extravilan în Moldoveneşti şi un apartament în Cluj-Napoca. Acesta mai deţine o motocicletă Linhai. În 2018 a avut câștiguri de 44.898 lei de la Parapharm SRL Brad, 3.650 lei de la UBB şi 12.000 lei – indemnizaţie de la Consiliul Local. De asemenea a mai avut venituri din dividente Parapharm SRL de 2.422.500 lei.

Andras Tothfalusi este administratorul firmei AGT BROTHAR SRL, înființate în anul 2017. Cifra de afaceri înregistrată în anul 2018 a fost 0 iar profitul net -40. Firma are ca obiect de activitate dezvoltare (promovarea) imobiliară. Tothfalusi deţine un apartament în Cluj, un Audi A6, un Ford Fusion şi un motociclu Malaguti Centro 160. Acesta are peste 34.120 euro în conturi bancare. În anul precedent a avut venituri de 84.166 lei/an ca angajat Qtronic Software şi 12.000 lei – indemnizaţia CL.

ACO BUILD & MANAGEMENT este administrată de consilierul local Ovidiu Vasile Visan . Firma a fost înființată în anul 2017 și are ca obiect de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. În anul precedent cifra de afaceri înregistrată a fost de 391.912 iar profitul net de 291.120. Consilierul are trei terenuri intravilane şi o casă în Cluj-Napoca. Anul trecut a câştigat 8.001 lei indemnizaţie de la CL Cluj-Napoca, 7.397 lei de la ACO BUILD AND

MANAGEMENT (firmă la care este asociat unic) şi 1.684 lei de la VIA CONCEPT PROIECT.

Firma DPL HOLDING este administrată de Daniel Nistor și o are ca asociată pe Ana Nistor. Aceasta a fost înființată în anul 2005 și are ca obiect de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. În anul precedent firma a înregistrat o cifră de afaceri de 24.307 și un venit net de 758. Nistor nu are proprietăţi sau bunuri pe numele său. Acesta a primit o donație de 55.000 de lei de la tatăl său. Consilierul a obținut 758 de lei profit în 2018 de la DPL HOLDING, conform declarației de avere. De asemenea avut venituri de peste 13.000 lei din PFA şi indemnizaţie de 11.000 lei de la CL

ZORILOR RESTAURANT îi aparține consilierului local Ovidiu Valeriu Florian și a fost înființat în anul 2011. Firma o are ca administrator și pe Gabriela Maria Dezmirean. Anul trecut a înregistrat o cifră de afaceri de 53.948 și un venit net de – 46 911. Consilierul deţine opt terenuri intravilane în Zorilor, Dej şi Smida şi un teren extravilan în Gheorgheni. Acesta mai are pe numele său 10 apartamente şi o casă de vacanţă la Smida. Florian a vândut anul trecut 14 apartamente. Acesta conduce un Audi A8. În anul 2018 a câştigat 8.500 de lei ca administrator al unui restaurant şi peste 36.000 de lei din chirii.

Adrian Mureșan administrează SPALATORIA EXPRES și o are ca asociată pe Maricica Mureșan. Firma a fost înființată în anul 2012 și are ca obiect de activitate spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană. În anul precedent a înregistrat o cifră de afaceri de 296.711 și un profit net de 75.663. Pe numele său sunt trecute două terenuri intravilane în Cluj-Napoca, teren agricol în Baciu şi o casă în Cluj-Napoca. Acesta mai are un credit de 135.000 euro, scadent în 2038. Consilierul a creditat SC Disco Bamboo SRL cu 424.000 lei, SC Curățătorie Expres SRL cu 242.658 lei și SC Madcom SRL cu 23.200 lei. Venituri în 2018: 14.538 lei – director Spălătoria Expres, 19.000 lei – dividende Spălătoria Expres.

Robert Keiser deține firma EURONET ADVERTISING, înființată în anul 2005, care îl are ca asociat și pe Ștefan Gati. Pe anul 2006 cifra de afaceri înregistrată de a fost de 155.813 și venitul net de 45.233. Consilierul județean deține patru terenuri, trei case, un spațiu comercial, patru autoturisme și alte mașini agricole. În anul precedent acesta a declarat un venit de 12000 de lei.

Pop Ligia deține alături de Alina Diana Bolca firma MEDIA EVENT TOUR înființatp în anul 2006. Aceasta are ca obiect de activitate activități ale agențiilor turistice. Cifra de afaceri înregistrată în anul precedent a fost de 1.280.183 și un profit net de 11.540. Pop Ligia deține două terenuri, un apartament și o casă, toate în Apahida. De asemenea mai are trei autoturisme. În anulș 2018 a încasat de la Media Event Tour 30.220 de lei.

Secara Dorel deține firma AGRO-SECARA, înființată în anul 2010. Aceasta are ca obiect de activitate “comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate”. Cifra de afaceri înregistrată în anul precedent a fost 0 iar venitul de -25 359. Consilierul județean deține doar un teren. În 2018 acesta a declarat un venit de 12.000 de lei.

Consilier județean la un pas de incompatibilitate

Firma de transport care operează traseul Cluj-Turda, Autotrust Corporation SRL, este patronată şi administrată de consilierul judeţean Alin Popovici, acesta a votat bugetul şi organigrama Consiliului Judeţean Cluj. CJ Cluj are un compartiment specializat în domeniul transportului, şi anume Autoritatea Judeţeană de Transport Cluj. Această departament trebuie să asigure, organizeze, reglementeze, coordoneze şi controleze prestarea serviciului de transport public local de persoane prin servicii regulate, desfăşurat între localităţile judeţului. Pe scurt, firma lui Popovici este controlată de cei pe care îl controlează el, ceea ce poate genera o situație de incompatibilitate.