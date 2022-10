La ședința ordinară din data de 7 octombrie, consilierii locali au avut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind colectarea deșeurilor de ambalaje la automatele RVM (Reverse Vending Machines) cu acordarea de recompense, proiect din inițiativa primarului. Dacă proiectul a fost votat în unanimitate, un amendament depus de consilierul local PSD, Mătușan Vladimir, a trecut la limită, iar cei care s-au opus în mare parte au fost, culmea, cei din tabăra lui Emil Boc.

Mătușan a formulat un amendament ca la punctul 7.1.6 din proiectul menționat să fie adăugat punctul 7.1.6a, mai exact „acordarea de recompense tinerilor în vederea încurajării colectării selective a deșeurilor prin organizarea de concursuri pentru tineri până în vârsta de 18 ani, concursuri care să fie premiate din bugetul municipalității sau a RADP-ului, având în vedere că RADP gestionează această procedură a colectării, tratării, depozitării și eliminării deșeurilor.”

Consilierul social-democrat a argumentat că prin majorarea tarifelor de către RADP, ar exista posibilitatea să susțină astfel de concursuri la care să fie cu titlu exemplificativ acordate bicicletelor pentru tineri, PAD-uri ca să îi stimuleze pe tineri pentru că doar așa pot fi determinați și părinții și bunicii, membrii familiei să conștientizeze importanța colectării selective a deșeurilor.

Când a fost supus la vot amendamentul lui Vladimir Mătușan s-au obținut 13 voturi „pentru” și 8 „împotrivă.” Cu toate acestea, proiectul, cu amendamentul aprobat, a obținut în unanimitate 21 de voturi „pentru.”

Gazeta de Cluj a încercat să ia legătura cu cei 8 consilieri locali care au votat împotriva amendamentului lui Mătușan, privind premierea tinerilor care colectează deșeurile selectiv.

„Nu s-a identificat sursa financiară”

Consilierul PNL, Pop Loredana, a explicat pentru Gazeta de Cluj că Mătușan Vladimir nu și-a prezentat amendamentul în comisia juridică pentru a putea fi discutat.

„Aș fi apreciat dacă făcea acest lucru. În esență, proiectul a fost foarte bun, dar pentru amendament, este opțiunea mea personală. Trebuie dezbătut din punct de vedere legal și în comisie”, a spus consilierul liberal.

De asemenea, colegul ei, Rațiu Radu Florin, la întrebarea noastră cu privire la amendamentul lui Mătușan, ne-a spus pe un ton mai agresiv că „noi credem că el își amintește despre ce amendament este vorba?” Evident că i-am explicat consilierului local amendamentul calm, moment în care s-au lăsat câteva secunde de liniște, după care și-a argumentat votul.

„Nu a identificat sursa financiară. Ca să dai o anumită sumă de bani trebuie să iei din altă parte. De unde iei? La începutul anului, probabil, se fac rectificări, atunci se poate gândi de unde se poate lua o sumă de bani”, a spus consilierul PNL.

Racz Levente Zsolt, consilier UDMR, a declarat că nu-și amintește exact despre ce amendament este vorba, dar i-am reîmprospătat memoria, explicându-i pe larg despre propunerea social-democratului.

„Din câte țin eu bine minte, ce a propus domnul Mătușan era deja în proiect. Nu am nimic împotriva proiectului. Îmi cer scuze dacă l-am supărat. Mi s-a părut că ce zice cumva, deja, e subînțeles în acest proiect. Poate am greșit, nu am avut nimic împotrivă”, a spus consilierul local de la UDMR.

„Există riscul ca odată încetat stimulentul, acordarea de premii, să se oprească și comportamentul de reciclare”

Vaida Ovidiu, PNL, ne-a răspuns pe mail că a votat pentru aprobarea acestui proiect, precizând că este o inițiativă foarte bună prin care se obțin mai multe rezultate pozitive, cum ar fi reducerea poluării prin încurajarea colectării deșeurilor reciclabile, primind în schimb bilete CTP sau acces la diverse activități culturale sau sportive. Când am revenit pentru a afla răspunsul de ce a votat „împotriva” amendamentului propus de colegul său PSD, consilierul local liberal a spus că dacă se propune o cheltuială se indică și sursa bugetară, ceea ce în cazul amendamentului s-a făcut în mod neclar. De asemenea, consilierul liberal a precizat că amendamentele ar trebui făcute în comisii.

Vișan Ovidiu, tot de la PNL, ne-a răspuns tot pe mail că a votat pentru proiect. A doua zi am revenit cu întrebarea privitoare la ce a propus Mătușan, iar consilierul local ne-a rugat, din nou, să-i scriem pe mail pentru a face o amplă cercetare cu privire la motivul pentru care a decis să voteze „împotrivă.” Reamintim că în primul său mail, răspunsul lui a constat într-o singură propoziție.

„Cu Mătușan am o colaborare foarte bună, dar repet, dar dacă aveți o întrebare, ar fi bine să mi le trimiteți pe mail, ca să pot să vă răspund în mod organizat. Trebuie să mă gândesc”, a spus pentru Gazeta de Cluj consilierul local PNL.

Constantea Radu Mihai (PNL) și Moldovan Ionut Daniel (PNL) nu au putut fi contactați pentru a le cere un punct de vedere. Mai mult, ultimul dar nu cel din urmă, Covaliu Bogdan-Florin, a precizat că a votat împotriva acestui amendament deoarece nu l-a considerat sustenabil și eficient.

„Nu avea claritate suficientă astfel încât să fie măsurabil rezultatul. Mi s-a părut doar o formă fără fond. Nu stabilește cine și ce face și de câte ori. În lipsa amendamentului puteau fi organizate oricum tombole și concursuri. Nu cred că aduce plus valoare. În plus, scopul cred că este educarea și stimularea publicului de a folosi RVM-urile, ori asta necesită o campanie mult mai complexă și mai bine gândită, în opinia mea. Există riscul ca odată încetat stimulentul, acordarea de premii, să se oprească și comportamentul de reciclare. Per total, cred că trebuia discutat mai temeinic acest amendament și îmbunătățit înainte de a fi „aruncat” în Consiliul Local și votat. De principiu nu sunt împotriva premierii copiilor și nu era despre asta amendamentul, premierea lor fiind un exemplu de posibilă activitate. Vom vedea în continuare ce efecte va produce amendamentul și îl putem îmbunătăți pe viitor”, a spus Covaliu Florin, consilier PNL.

Reamintim că proiectul de hotărâre privind colectarea deșeurilor de ambalaje la automatele RVM cu acordarea de recompense a fost votat în unanimitate cu 21 de voturi „pentru”, pe 7 octombrie. Participanții pot preda mai multe tipuri de ambalaje, printre care plastic cu volum între 0,1 și 3 litri, doze de aluminiu cu volum între 0,1 și 1 litru și sticle cu volum între 0,1 și 1,5 litri. Acestea trebuie să fie cât mai aproape de forma reală, nu strivite sau turtite, cu cod de bare vizibil, cu sau fără capac. De asemenea, trebuie să fie complet golite de conținut și trebuie să fie curate. Recipientele nu pot fi colectate prin intermediul aparatului dacă au fost folosite pentru a depozita alte lichide grase sau uleioase. Ambalajele se vor introduce, unul câte unul, în partea semnalizată luminos, iar detectarea ambalajului de către automatul RVM va dura câteva secunde.

Acesta va elibera câte un voucher pentru fiecare tip de ambalaj introdus, pe fiecare voucher va fi specificat numărul ambalajelor introduse și detalii despre recompensă. Aceasta se acordă în schimbul a 15 ambalaje și poate consta în bilete CTP, acces la activități culturale, civice, sportive, sociale, fără a fi limită la acestea. Recompensa va fi asigurată din fondurile bugetare ale municipiului Cluj-Napoca, din valorificarea deșeurilor și din alte surse legal constituite.