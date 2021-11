Doi consilieri locali ai comunei Florești s-au retras de la vot, din motive personale, în mijlocul dezbaterilor, după ce au votat două amendamente pentru proiectul de reactualizare PUZ-PUD aprobat prin HCL nr.238 din 15 noiembrie 2007 pentru un ansamblu de locuințe cu regim de înălțime demisol, parter, etaj și mansardă, circa 150 de case, propuse în satul Tăuți pe un teren de 10 hectare.

Ședințele Consiliului Local Florești sunt mai mereu presărate cu discuții aprinse, controverse și acuze dure, consilierii locali fiind de cele mai multe ori în contradicție. De această dată, doi consilieri locali USR, Sergiu Leuce și Simion Pop-Dranca au fost cei care au stârnit controverse în timp ce se vota unul dintre cele mai discutate proiecte de pe masa forului administrativ local, mai exact reactualizarea PUZ-PUD pentru un ansamblu de locuințe în satul Tăuți. În anul 2006, pe același teren s-au proiectat mai multe blocuri – în total 500 de apartamente, dar după criză proiectul a fost regândit și în locul blocurilor se dorește ridicarea a 150 de case individuale, cu o medie de 750 mp de teren fiecare, la care se adaugă o grădiniță și un spațiu comercial.

Consilierii se răzgândesc după cum bate vântul

În mijlocul dezbaterii, după ce au votat două amendamente pentru proiectul amintit, consilierii locali Sergiu Leuce și Simion Pop-Dranca au anunțat că se retrag de la vot, fără să expună motivul. Cu toate că li s-a atras atenția că trebuiau să anunțe înaintea ședinței sau măcar înainte să voteze amendamentele, aceștia au refuzat categoric și au stat pe tușă la vot. Principala problemă este că, din punct de vedere legal, consilierii locali se pot retrage de la vot din două motive clare: fie că se află în stare de incompatibilitate, fie că există un conflict de interese. În oricare dintre aceste situații, consilierul local era obligat să anunțe că nu poate participa la vot pentru un anumit proiect de pe ordinea de zi înainte de începerea dezbaterilor. Potrivit articolului 77, alin. (1) din Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali „Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.”

Reporterii Gazeta de Cluj l-au contactat pe Sergiu Leuce pentru a-i solicita un punct de vedere, acesta ne-a explicat că s-a retras de la vot pentru că are acest drept (chiar dacă în Legea nr. 393/2004 se arată clar că nu este posibil) și ne-a transmis că nu ne poate spune care sunt motivele din spatele deciziei sale, afirmând că a refuzat să voteze din motive personale, cu toate că calitatea de consilier local îi oferă dreptul să voteze în trei moduri (da, nu sau abținere) care i-ar fi putut susține motivele personale, dacă nu ar fi existat o situație de incompatibilitate sau conflict de interese în spate. Ciudat este și că Sergiu Leuce și Simion Pop-Dranca au mai votat proiectul de câteva ori până să își anunțe retragerea. Ne întrebăm dacă „motivele personale” au apărut pe parcurs sau în celelalte cazuri au fost ținute la sertar.

„Te poți retrage de la vot dacă vrei, nu e obligatoriu să fie un conflict de interese. Am dorit să mă retrag de la acest vot din motive personale. Proiectul respectiv a fost și înainte de 2020. De când sunt eu consilier, proiectul a mai fost pe ordinea de zi. În momentul de față pe zona respectivă este un PUZ cu niște blocuri de locuințe colective, cu câteva sute de apartamente. Evident, nu suntem de acord să se construiască atât de mult în zona respectivă, iar dezvoltatorii au venit cu o propunere de modificare a acelui PUZ, o modificare de bun augur aș spune eu, și anume să se modifice din locuințe colective în case unifamiliale. Proiectul în sine este unul destul de bun, cu mult îmbunătățit față de cel dinainte, singura problemă pe care o are este cu accesul auto. În momentul de față, accesul se face numai de pe o străduță destul de îngustă. Data trecută când a fost, în aceeași ședință de consiliu local a fost un proiect pentru un drum, care ar fi deservit în acea parte, astfel încât să existe două căi de acces. În acea variantă am votat pentru, din păcate a căzut și drumul, a căzut și PUZ-ul și a rămas doar varianta veche, fără acel drum. Am întrebat dacă se poate, mi s-a spus că se poate. V-am spus, din motive personale.”, a declarat consilierul USR Sergiu Leuce.

L-am întrebat pe consilierul local Sergiu Leuce dacă ar mai vota proiectul dacă ar reveni la forma în care l-a votat deja de câteva ori, acesta a ezitat să dea un răspuns categoric, lăsând de înțeles că și-a schimbat opinia între timp.

„Acum să vedem cu ce îmbunătățiri va veni, nu pot să vă dau un răspuns pe o chestie teoretică. Despre proiectul în sine am o părere foarte bună și cred că ar fi un proiect de dat ca exemplu.”, a completat Sergiu Leuce.

Sergiu Leuce a declarat că nu se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese cu beneficiarul proiectului, cu toate acestea nu poate spune care a fost motivul pentru care s-a retras de la vot. Ne întrebăm totuși care au fost motivele personale ce nu pot fi divulgate, dat fiind faptul că Leuce nu se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese și nici nu ar mai vota proiectul dacă ar reveni la forma în care l-a votat deja de câteva ori.

Sergiu Leuce nu a fost singurul care s-a retras de la vot, în aceeași situație se află și Simion Pop-Dranca. L-am contactat telefonic și pe Simion Pop-Dranca pentru a afla dacă și motivele sale sunt la fel de persoanale ca cele ale lui Sergiu Leuce, însă a refuzat să comenteze situația și s-a grăbit să închidă telefonul.

În joc este soarta comunei Florești și motivele, oricare ar fi ele, ar trebui menționate mai ales că cei doi consilieri sunt plătiți din bani publici și deciziile lor nu pot fi luate din motive personale, ci pentru binele și în folosul locuitorilor comunei pe care o reprezintă.

Potrivit articolului 74, alin. (1) din Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali „Aleșii locali sunt obligați să își facă publice interesele personale printr-o declarație pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București, respectiv la secretarul general al județului sau al municipiului București, după caz.”, însă declarațiile de interese ale celor doi consilieri sunt goale pușcă.

Beneficiarul proiectului este firma ACC Development, patronată de omul de afaceri Adam Ambrus, cel care deține și Amera Tower din Baciu.

Leuce le „face jocul” dezvoltatorilor imobiliari din Florești

Consilierii locali USR din Florești au mai fost acuzați că fac lobby pentru marii dezvoltatori imobiliari din localitate, în centrul conflictului se afla chiar Sergiu Leuce, după ce a invitat câțiva dezvoltatori care propuneau proiecte imobiliare în Florești fără să ceară acordul celorlalți consilieri locali din comună, fapt care a declanșat un conflict major și Sergiu Leuce a fost înlocuit de la conducerea Comisiei de Urbanism pe acest considerent.