În anul 2013, Fundația Transylvania College a executat lucrări de construire fără autorizație. După amenda aplicată de autorități, Transylvania College a avut termen de 60 de zile de intrare în legalitate, termen care a fost depășit. Ulterior, Fundația a dat în judecată municipiul Cluj-Napoca și pe primarul Emil Boc, încercând de ani de zile să intre în legalitate, însă fără succes.

Școala privată Transylvania College ce funcționează în Cluj-Napoca este singura școală internațională din România, atestată Cambridge ce figurează în multe clasamente ca cea mai performantă unitate de învățământ din țară.

În anul 2013, Primăria Cluj-Napoca a emis aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru complexul educativ-sportiv ”Școala Internațională Cluj”, de pe Aleea Băișoara nr.2A. Beneficiarul este Fundația ”Copii Fericiți” (care funcționează cu denumirea Fundația Transylvania College).

Practic, s-a construit o sală multifuncțională, cazare și liceu, pe o parcelă concesionată.

În septembrie 2013, Serviciul Control Urbanism și Disciplină în Construcții din cadrul Direcției Poliția Locală a amendat Transylvania College pentru executare lucrări de construire fără a deține autorizație de construire (corp de clădire cu destinația spațiu de învățământ). Având în vedere că, construcția edificat nelegal, fără a respecta prevederile PUD, autoritățile locale au avut 60 de zile termen de intrare în legalitate, termen ce a fost depășit.

Ulterior, în 2019, Transylvania College a solicitat primăriei emiterea unui certificat de urbanism pentru modificare PUD-ului aprobat în 2013, respectiv s-a cerut intrare în legalitate a imobilului cu destinația sală multifuncțională în cadrul complexului educativ-sportiv “Școala Internațională Cluj”, realizare legătură cu corpul Școlii și recompartimentare interioară demisol școală”.

Însă, când Fundația a solicitat acest lucru, deja exista pe rolul instanțelor de judecată mai multe procese.

Primul proces a fost intentat în 2016 de către Emil Boc împotriva Fundației Transylvania College. Prin această acțiune, s-a cerut desființarea lucrărilor realizate fără autorizație de construire. Un an mai târziu, Judecătoria Cluj-Napoca a admis cererea primarului, obligând astfel Fundația Transylvania College să desființeze lucrările nelegale de pe Aleea Băișoara nr. 2A. În caz contrar, instanța a autorizat ca primarul să desființeze lucrările în cauză pe cheltuiala Fundației Transylvania College.

Transylvania College nu poate intra în legalitate

Împotriva acestei decizii, Fundația a declarat apel, însă în 2019 cauza a fost suspendată, până când judecătorul se va pronunța într-un alt dosar în care Transylvania College a dat în judecată municipiul Cluj-Napoca și pe primarul Emil Boc, cerând instanței să-i oblige pe aceștia la emiterea unei autorizații de construire pentru a intra în legalitate, însă fără necesitatea emiterii unui certificat de urbanism în acest scop. În iulie 2020, Tribunalul Cluj a respins cererea Fundației, iar zilele trecute Curtea de Apel Cluj a menținut sentința dată de Tribunal, astfel că decizia este definitivă! Prin urmare, se reia procesul prin care Fundația Transylvania College mai are o singură șansă pentru ca imobilele construite ilegal să nu fie demolate!

Într-un alt proces deschis în 2017 de către Fundația Transylvania College împotriva primarului, s-a cerut obligarea primarului la emiterea certificatului de urbanism pentru a intra în legalitate pentru următoarele lucrări:



– modificare PUD imobil cu destinație sală multifuncțională în cadrul complexului educativ sportiv Transylvania College – pentru care a fost emis certificat informativ în 26.10.2016



– AC recompartimentare interioară și modificare fațadă la clădirea cu destinație grădiniță și creșă în cadrul complexului educativ sportiv – pentru care a fost emis certificat informativ în 25.10.2016



– acoperire teren de sport existent – pentru care a fost emis certificat de urbanism informativ în 04.11.2016

În aprilie 2019, Tribunalul Cluj a respins acțiunea formulată de Fundația Transylvania College care a formulat recurs, însă și acesta a fost respins de către Curtea de Apel Cluj.

Înainte cu tupeu!

Sub egida unei fundaţii, fondatorii Transylvania College au construit în Cluj-Napoca un adevărat imperiu de învăţământ privat. Principalele proiecte sunt The Cambridge International School şi Grădiniţa Happy Kids, care adună, anual, milioane de lei din taxele de şcolarizare. Potrivit presei locale, anul trecut, taxa pentru un elev din ciclul primar la Transylvania College este de 42.300 de lei pe an (9.400 de euro), iar pentru gimnaziu – 43.000 de lei (9.555 de euro) pe an, în timp ce pentru liceu este 49.000 de lei pe an (10.888 de euro).

Cu toate că taxa de școlarizare pentru un elev ajunge și până la 10.000 euro, Transylvania College a solicitat anul trecut Primăriei Cluj-Napoca la rectificarea bugetară 660.000 de euro, adică 3 milioane de lei, pentru plata salariilor profesorilor, respectiv bunurilor și serviciilor.

Practic, Dan şi Simona Baciu au construit un campus imens, dotat cu piscină şi săli de evenimente, pe un teren de 16.000 mp, oferit aproape gratuit de Primăria Cluj-Napoca pentru că terenul pe care funcționează Transylvania College a fost concesionat.

Concesionarea a fost realizată în două etape. În 2004, Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat concesionarea a 10.000 mp de teren pe strada Detunata. Preţul de concesiune a fost stabilit la 5 euro/metru pătrat, pentru 49 de ani.

În 2006, Consiliul Local a făcut o suplimentare de teren, de 6.000 mp. Conform referatului de atunci, terenul era necesar pentru construirea unei baze sportive si a unei piscine. Pentru această suprafaţă, de 6.000 mp, s-a stabilit că redevenţa este de 20 de euro/mp, deşi in referat se propunea un preţ cuprins între 75 si 110 euro/mp.

Vechii proprietari și-au cerut terenul înapoi

Mai mulți clujeni au semnalat Primăriei Cluj-Napoca că o parte din terenul pe care funcţionează Transylvania College le aparţine și își vor terenul înapoi.

Susana Nagy, Ana Kilin, Attila-Jozsef Kilin, Elisabeta Palmeri, Maria Toth şi Julia Kerekes au înaintat în septembrie 2014 o plângere prealabilă către Primăria Municipiului Cluj-Napoca prin care au cerut instituţiei să revoce o Hotărâre de Consiliu Local şi pe cale de consecinţă să anuleze contractul de concesiune şi actul adiţional încheiate în baza acestei hotărâri. Este vorba despre HCL prin care s-a aprobat concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 6.000 mp, situat pe strada Detunata, teren pe care în prezent Transylvania College a construit o baza sportivă şi o piscină. Cei şase clujeni au înaintat respectiva plângere în calitate de descendenţi ai defunctului Mihai Kilin şi sunt revendicatori ai terenului.

Mihai Kilin a fost proprietarul terenului respectiv, expropriat şi transcris ulterior în favoarea Statului român şi a Staţiunii Experimentale Horti Viticolă Cluj. În februarie 2002, clujenii au formulat o notificare în baza Legii nr. 10/2001, lege ce se referă la regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie – 22 decembrie 1989.

Cu toate că cei şase clujeni au înaintat un proces împotriva Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca şi al Fundaţiei Transylvania College, Tribunalul Cluj le-a respins cererea acestora în decembrie 2016. Clujenii au cerut anularea Hotărârii de Consiliu Local prin care s-a cesionat către Transylvania College cei 6.000 mp.

”Respinge excepţia lipsei de interes, invocată de pârâta Fundaţia Transylvania College. Respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanţii in contradictoriu cu pârâţii Respinge cererea pârâtei F T C privind obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Cluj”, se arată în soluţia pe scurt.

Reclamanţii au făcut recurs, însă la aproape un an după decizia primei instanţe, Curtea de Apel Cluj a menţinut sentinţa pronunţată de Tribunalul Cluj.