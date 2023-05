Maria Angela (fostă Chiș) Muntean a fost condamnată la închisoare cu suspendarea pedepsei sub supraveghere pentru că a construit ilegal. Este una dintre verigile pieței imobiliare din Cluj Napoca cu relații în administrația locală, astfel că ștampila de ”condamnat penal” nu a încurcat-o în afaceri, ci doar i-a pătat imaginea. Iar pentru acest lucru ea a deschis un proces de anulare a condamnării. Curtea de Apel Cluj i-a admis contestația și a anulat sentința penală în virtutea… prescripției.

În 2017, Angela Muntean a fost condamnată penal la 9 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru că a construit ilegal. Pe parcursul carierei imobiliare, în care și-a implicat până și copiii în afaceri, a fost vizată de mai multe plângeri penale, dar majoritatea nu au fost trimise în judecată.

Pe strada Atelierului nr. 12, clujeanca a construit ilegal 12 garsoniere fără autorizaţie de construcţie, chiar dacă pe strada respectivă nu exista utilităţi, canalizare, locuri de parcare pentru atâtea locuinţe, fiind vorba de o zonă de case. După ce a fost somată de mai multe ori să oprească lucrările, Angela Muntean nu s-a conformat, astfel că poliţiştii locali au sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Lucrări similare s-au făcut pe strada Septimiu Albini nr. 82. Aici, inspectorii municipalităţii au descoperit modificări ilegale la o casă veche, făcute de către Angela Muntean. Proprietarul din acte era Tuliu Oltean, însă omul le-a spus celor de la Poliţia Locală că a semnat o promisiune de cumpărare cu Muntean și că, de fapt, ea era beneficiarul construcției. Pe Eroilor nr. 43, Angela Muntean a recompartimentat un apartament tot fără autorizaţie de construire.

Pe strada Tache Ionescu nr. 74, clujeanca a construit fără autorizaţie, mai multe garsoniere. Şi pe strada Sighişoarei nr. 3, femeia a decopertat clădirea de la adresa respectivă, iar vecinii au reclamat lucrări în mai multe apartamente, lucru care nu a putut fi verificat la faţa locului de Poliţia Locală.

Tot fără autorizaţie de construire. pe strada Tudor Ciortea nr. 22, inspectorii primăriei au constatat că s-au executat lucrări de desfiinţare parţială a imobilului, urmate de extindere pe orizontală şi verticală.

Pe strada Donath nr. 200, Angela Muntean a construit pe terenul unui alt proprietar, care a fost somat de Poliţia Locală să facă dovada autorizaţiilor de construire. Cu ocazia controalelor, polițiștii locali nu l-au găsit pe proprietarul terenului, însă au găsit-o pe şantier pe Angela Muntean.

De asemenea, pe strada Bistriţei nr. 16, femeia, împreună cu fiica ei, Larisa, a construit încă din 2011 mai multe apartamente fără autorizaţie, pe care le-a şi vândut. S-au realizat lucrări de recompartimentare în garsonierele din mansarda unei case pe baza unor autorizaţii de construire eliberate în 1994, care prevedea extindere clădire cu un corp de clădire cu demisol, parter şi mansardă. În acte proprietarul şi beneficiarul este un cetăţean german, Silaşi Liviu Alexandru Cosmin, însă de vânzare s-a ocupat Angela Muntean.

La al doilea dosar a luat tot cu suspendare

În martie 2023, Angela Muntean a înregistrat a la Curtea de Apel Cluj o cerere de contestație în anulare a sentinței de condamnare. Dosarul a fost judecat de un complet format din judecătoarele MOLDOVAN Daniela Anca și PETRE Anamaria care, în luna aprilie, au admis acțiunea ei.

„Desfiinţează în tot decizia penală atacată, sub aspectul omisiunii reţinerii incidenţei cauzei de încetare a procesului penal prevăzute de art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, constând în prescripţia răspunderii penale, pentru săvârşirea de către contestatoare a infracţiunii de continuare a executării lucrărilor de construire după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente (…) Desfiinţează în parte sentinţa penală atacată, în sensul că: În temeiul art. 396 alin. (6), raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei M.A.M, cu datele de identificare de mai sus, pentru săvârşirea infracţiunii de continuare a executării lucrărilor de construire după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente (…) ca efect al intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Înlătură dispoziţiile primei instanţe privind condamnarea inculpatei la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de continuare a executării lucrărilor de construire după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente (…)”, arată soluția pe scurt a instanței.

În 2020, după ce îi expirase termenul de supraveghere din prima pedeapsă primită, ea a fost condamnată într-un alt dosar, tot cu suspendare. În procesul respectiv a fost trimisă în judecată și fiica ei, Larisa-Alexandrina, în vârstă de aproximativ 30 de ani.

În cadrul procesului fostul soț al Angelei Munteanu a susținut că fiica lui era folosită ca paravan pentru construcțiile ilegale derulate de mama ei. Și el face parte din marea familie imobiliară a orașului Cluj Napoca.

Angela Chiș a primit o condamnare de 1 an și o lună cu suspendare, iar fiica ei a fost achitată. ”Pedeapsa finală de 1 an și 1 lună închisoare. (…) dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante, de 1 an și 1 lună închisoare şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani și 6 luni”, arată soluția pe scurt a instanței.

În dosarul respectiv s-a construit fără autorizație sub ochii inspectorilor de la Primăria Cluj care au făcut trei controale pe parcursul derulării construcției.

”La momentul primului control acoperișul clădirii era îndepărtat și a fost turnată o placă de beton la nivelul plafonului pentru extinderea clădirii, aceasta fiind susținută în exterior de schele metalice. Din fotografiile efectuate, când a mai avut loc un control intermediar, se observă că stadiul lucrărilor este mai avansat, respectiv spațiul creat prin extinderea în lateral a plafonului este închis cu zidărie de tip BCA, fiind montate parțial ferestre termopan. Totodată, imobilul a fost mansardat și acoperit, iar la etaj au fost create mai multe încăperi, fiecare prevăzută cu ferestre de tip termopan. Lucrările nu sunt finalizate, între parter și etaj este montată, la exterior, o rampă de acces din lemn, susținută de schele metalice. Din fotografiile realizate cu ocazia ultimului control reiese că lucrarea este finalizată, nu mai sunt prezente schele metalice, fațada este zugrăvită integral iar la etaj sunt prevăzute balustrade metalice”, arată un raport al inspectorilor administrației locale.

Timpul trece iar pedepsele vin cu… suspendare

Potrivit instanței de judecată, chiar dacă Angela Chiș își formase un modus operandi în afacerile imobiliare fără autorizații de construcții, ea a primit o pedeapsă cu suspendare pentru că au trecut câțiva ani de când a construit ilegal.

”Instanța apreciază că în ciuda perseverenței infracționale a inculpatei în comiterea de infracțiuni contra regimului construcțiilor și a nepăsării pentru legislația în materie, trebuie avut în vedere faptul că de la data faptelor au trecut aprox. 4 ani și jumătate, perioadă de timp apreciată drept îndelungată, ce a condus la scăderea imperativității unei sancționări drastice a inculpatei, apreciind instanța că o sancțiune cu închisoarea în regim de executare nu ar fi o sancțiune proporțională cu circumstanțele cauzei, impunându-se suspendarea sub supraveghere a executării unei pedepse cu închisoarea”, arată instanța de fond.