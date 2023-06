O firmă de mansardă din Cluj Napoca, care îi aparține unui fost director și acționar din cadrul firmei Deltamed, a câștigat un proces împotriva IGSU. Instanțele clujene obligă Inspectoratul să umfle prețul unui contract de peste 700 milioane lei.

În iunie 2021, IGSU a semnat cu Asocierea formată din firmele Datasec Consulting și Jacinto Marques de Oliveira, Sucrs, Lda (Portugalia) un contract cadrul pentru livrarea de ”autospeciale pentru stingerea incendiilor cu apă și spumă 10000 litri” în valoare de 285.440.000 lei, fără TVA. Ulterior, asocierea formată din cele două societăți a mai semnat cu IGSU trei contracte subsecvente pentru livrarea de autospeciale, ajungându-se în prezent la o sumă de 713,600,000 lei, fără TVA.

În paralel, IGSU a semnat contracte similare și cu asocierea formată din ROMPRIM – Volkan Itfaiye Araclari San. Ve Tic (Turcia) – GRADINARIU TRUCKS SOLUTIONS, tot pentru livrarea de autospeciale pentru stingerea incendiilor, în valoare de 601,506,442 lei, fără TVA (contract cadru+subsecvente). Astfel, IGSU a cumpărat autospeciale de peste 1,3 miliarde lei.

Firma Datasec Consulting este din Cluj Napoca și are declarat sediul în mansarda unei case particulare de pe strada Octavian Goga din Cluj Napoca. La aceeași adresă mai are sediu și un birou de arhitectură.

Firma Datasec are 7 angajați și pe anul 2022 a declarat o cifră de afaceri de peste 100 milioane de lei și un profit de peste 5,8 milioane lei. Însă, în anul precedent societatea declarase o cifră de afaceri de 5 milioane de lei și un profit de peste 600.000 lei. Cu alte cuvinte, dacă afacerea ar fi fost listată la bursa de valori evoluția ei, de la un an la altul, i-ar fi lăsat cu gura căscată până și pe cei mai versați investitori.

Însă, cheia succesului are un răspuns: afacerile cu statul pe bani publici.

Obiectul principal de activitate este de consultanță, însă, potrivit sistemului de achiziții publice, în toate contractele publice încheiate, majoritatea cu IGSU, societatea clujeană livrează echipamente de intervenție.

Societatea este administrată de Vasai Dragos Emilian (42% din acțiunile societății) și Toparcean Razvan Adrian (42% din acțiunile societății), care sunt și acționari alături de Bodea Ovidiu Vicentiu (10%) și Mocanu Anca Codruta (5%).

Topârcean a lucrat în funcții de conducere la Deltamed timp de aproape 11 ani și a fost și unul dintre acționarii acestei societăți.

Topârcean a plecat în 2018 de la Deltamed, în 2019 era singurul acționar la firma Datasec, iar în anul 2020 firma lui încheia contracte cu IGSU. O evoluție spectaculoasă care, în mediul românesc de afaceri, nu poate avea termenul de ”afaceri paravan”.

În februarie 2023, firma Datasec a deschis un proces împotriva celor de la IGSU pentru a obliga instituția să încheie un act adițional la contractele subsecvente pentru a crește prețul lor conform OUG nr. 64/2022. Prin acest act, guvernul a aprobat creșterea prețurilor pe considerentul faptului că războiul din Ucraina a dus la creșteri de prețuri în diferite domenii.

În replică, cei de la IGSU au transmis în cadrul procesului că refuză să crească prețul contractelor subsecvente pentru că reprezentanții firmei clujene nu au putut să motiveze cum cererea lor se încadrează în dispozițiile OUG-ului menționat anterior.

Însă, judecătorii au decis că prețurile trebuiesc majorate, chiar și așa!

”Dispune anularea Adresei înregistrate de către IGSU sub nr. 80188/20.09.2022, prin care s-a respins solicitarea reclamantei de ajustare a contractului subsevent nr. 10792/9.08.2021, a Adresei înregistrate de către IGSU sub nr. 17709/01.11.2022, prin care s-a respins plângerea prealabilă a reclamantei cu privire la această soluţie şi a Adresei înregistrate de IGSU sub nr. 712621/17.02.2023, prin care s-a respins solicitarea reclamantei de modificare a actului adiţional la acordul-cadru, în sensul aplicării soluţiei de ajustare şi în privinţa contractelor subsecvente nr. 1 şi nr. 2. Dispune anularea parţială a art. 1 din actul adiţional nr. 1 la acordul-cadru, înregistrat de către IGSU sub nr. 135754/16.12.2022, cu referire la menţiunea « ce urmează să fie încheiate ulterior semnării prezentului act adiţional la acordul-cadru nr. 9990/8.06.2021». Admite excepţia inadmisibilităţii solicitării principale de la pct. 4 din modificarea cererii de chemare în judecată, excepţie invocată de pârât şi, prin urmare, respinge această cererea ca inadmisibilă. Respinge solicitarea subsidiară de la pct. 4 din modificarea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 160000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru”, arat o parte din soluția pe scurt a instanței.

Implicat în achiziția unui spital modular Covid

Dragos Emilian Vasai, unul dintre acționari, este și reprezentantul ADI Euronest. Conform Actului constitutiv, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST s-a înființat în anul 2008 cu scopul de a programa și implementa proiectul regional cunoscut sub numele de SMURD. Ulterior, în 2012 asociația și-a adăugat în statut ”pregătirea şi promovarea, la toate nivelurile, a proiectelor destinate dezvoltării regionale, de interes comun pentru toate cele şase judeţe asociate, în domeniile serviciilor de sănătate, sociale, de transport, apă/apă uzată, mediu, administrație publică, educație etc. şi de a obţine finanţări interne şi externe necesare derulării acestora”.

Prin intermediul acestei asociații a fost cumpărat spitalul Modular de la Lețcani (Iași).

Valoarea spitalului modular a fost de 10,4 milioane de euro, iar curtea de conturi a descoperit o serie de inadvertențe în cadrul procedurilor de achiziție și a amendat ADI Euronest cu 60.000 lei, dar asociația a contestat amenda. Între timp, spitalul este închis, instalațiile electrice sunt defecte și căldura nu funcționează.

În paralel, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Iași au cerut Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Euronest toată documentația aferentă contractului de achiziție a Spitalului modular, dar și documentația despre recepția și punerea în funcțiune a obiectivului. Cererea de documente e motivată prin cercetările făcute în cadrul unui dosar penal instrumentat de procurorii ieșeni.

Până acum nimeni nu a fost trimis în judecată.

Din cadrul asociației fac parte majoritatea șefilor de consilii județene din zona Moldovei.

Pe felie cu ”mini Ghiță”

La nivel național, SC Grădinariu Import Export câștigă sute de contracte. Patronii firmei au legături de afaceri cu Stelian Ilie, un fel de ”mini-Sebastian Ghiță”, conectat la business-urile lui Gabriel Naghi, fost șef al SPP pe vremea lui Ion Iliescu.

Societatea Grădinariu Import Export s-a asociat cu SC Mira Telecom pentru câștigarea unui contract de 1,3 milioane de euro. Patronul Mira Telecom, Stelian Ilie, este un fel de ”mini Sebastian Ghiță”, un personaj controversat care a fost implicat în scandalul ”detectoarelor de bombe”, niște dispozitive controversate care ar trebui să detecteze de la distanță substanțele explozibile. Însă, în cele mai multe cazuri, acestea s-au dovedit a fi nefuncționale, cauzând și pierderi de vieți omenești în teatrele de război din Irak și Afganistan. Pentru vânzarea lor, Stelian Ilie s-a asociat cu James William McCormick, un personaj controversat care a fost și arestat pentru implicarea lui în această afacere. Cei doi au încheiat cu Guvernul Irakian un contract în valoare de 85 de milioane de dolari.

La Cluj, compania cunoscută în piaţa de profil şi ca furnizor al Rosal (firma care i-a aparţinut PDL-istului Silviu Prigoană) a primit un contract în valoare de 2,522,272.18 de euro cu TVA finanţat din fonduri europene, din bugetul de stat şi din bugetul local pentru „recipienţi de colectare a deşeurilor reciclabile, cu capacitatea de 1.100 litri”.