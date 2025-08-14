În urma unui control desfășurat în perioada 4-8 august 2025, Inspecția Muncii a descoperit că 224 de șoferi din Cluj care activează în sistem ride-sharing lucrau fără contract individual de muncă. S-au aplicat 204 amenzi în valoare totală de peste 3,2 milioane lei, iar ministerul Muncii atrage atenția asupra riscurilor muncii la negru și a abuzurilor suferite de acești angajați.

În perioada 4–8 august 2025, Inspecția Muncii a desfășurat acțiuni de verificare privind respectarea legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă. În total au avut loc 1.460 de controale la nivel național: 849 în domeniul relațiilor de muncă și 611 pentru siguranța la locul de muncă.

În urma acestor verificări, inspectorii au identificat 315 persoane care prestau muncă nedeclarată, dintre care 224 numai în județul Cluj. Potrivit instituției, „Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj a depistat un număr de 224 de persoane care lucrau fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. Toate cele 224 de persoane prestau activităţi de transport alternativ pe platformă.”

Pentru încălcarea legislației muncii au fost aplicate 398 de sancțiuni contravenționale, dintre care 204 amenzi însumând 3.231.400 lei și 258 avertismente. De asemenea, au fost dispuse 1.184 de măsuri cu termene clare pentru remedierea deficiențelor.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a comentat public rezultatele controlului, subliniind că „în spatele fiecărui control se află o poveste de muncă fără drepturi”. El a precizat: „Nu sancţiunile ne interesează în mod special, ci protecţia angajaţilor, a celor care, uneori neinformaţi, uneori păcăliţi, prestează muncă fără garanţii salariale, fără asigurări, fără protecţie în faţa bolii sau a accidentelor. Practic, fără niciunul dintre drepturile fundamentale pe care legea le acordă oricărui lucrător. Inspectorii de muncă din judeţul Cluj au descoperit o realitate ascunsă în spatele zecilor de comenzi de transport de tip ride sharing. 224 de oameni, şoferi care zi de zi transportau pasageri prin oraş, lucrau fără un contract individual de muncă. Aceasta nu este doar o cifră dintr-un raport, sunt 224 de vieţi lăsate în zona gri a economiei, expuse abuzurilor”.