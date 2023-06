Copiii clujenilor se strecoară printre mașini să ajungă la școală. FOTO

Traficul devine infernal pe Aleea Borsec din cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca, lucru ce-i pune în dificultate pe copiii care merg la școală. Clujenii din zonă se plâng de situația dificilă în care se află elevii care trebuie să ajungă la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, fiind nevoiți să meargă printre mașinile care circulă pe această arteră principală. Motivul acestei situații neplăcute este absența unui trotuar în zonă.

Pe Aleea Borsec, care reprezintă ruta principală de acces pentru copiii care se îndreaptă spre Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, se găsesc doar două benzi de circulație. Pe una dintre benzi se află marcaje pentru parcări, iar aceasta este ocupată de mașini parcate în mod regulamentar. Pe cealaltă bandă, mașinile circulă la fel, respectând normele de circulație. Este important de menționat că traficul pe Aleea Borsec este unidirecțional, îndreptându-se către școală.

Cu toate acestea, principalul obstacol este absența unui trotuar în zonă. Elevii sunt nevoiți să se strecoare printre mașinile care circulă pentru a ajunge în siguranță la școală. Situația este cu atât mai alarmantă în orele dimineții, înainte de ora 8, când traficul este mai intens.

În ciuda disconfortului și pericolelor la care sunt expuși copiii, conducerea Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” a depus în fiecare an cereri pentru rezolvarea acestei situații, însă fără niciun rezultat până în prezent. Dezamăgiți de lipsa de acțiune din partea autorităților, rezidenții din zonă s-au mobilizat și au solicitat amenajarea unei benzi dedicate exclusiv pietonilor.

Unul dintre șoferii care tranzitează frecvent zona a transmis că a depus și el o cerere oficială, propunând soluționarea problemei prin amenajarea unei benzi de circulație exclusiv pentru pietoni. Cu toate acestea, conștient de realitatea în care se află, nu are mari speranțe în rezolvarea situației.

„Pentru moment, am depus o cerere oficială în care am propus amenajarea unei benzi dedicate exclusiv pietonilor. Sunt conștient că nu am mari iluzii cu privire la rezolvarea acestei probleme, dar cel puțin atunci când mi se va adresa întrebarea ‘Ați depus cerere?’, voi putea răspunde cu numărul de înregistrare. Din păcate, acesta nu are absolut niciun folos. Cu toate acestea, voi reveni cu detalii și actualizări pe data de 15 septembrie”, a declarat clujeanul către publicația „Clujul Civic”.

Cu speranța că autoritățile vor lua în considerare această problemă presantă și vor lua măsuri pentru asigurarea siguranței elevilor, rezidenții și conducerea școlii așteaptă cu nerăbdare o soluționare eficientă. Situația precară de pe Aleea Borsec din Gheorgheni reprezintă un avertisment cu privire la necesitatea investițiilor în infrastructura școlară și în asigurarea unui mediu sigur pentru copiii noștri.

