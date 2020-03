Pe cît de fabuloasă este o poveste de dragoste, pe atît de cumplit poate fi sfîrșitul ei. Și povestea copiilor de la Bârsana ascunde îndărătul ei o minunată poveste de dragoste despre care oamenii nu mai vorbesc. Pentru că s-a terminat tragic. Cea mai frumoasă fată a Maramureșului a fugit cu un bărbat chipeș și au hotărît să își trăiască viața într-un loc retras de lume, la un sălaș, o casă de lemn pentru adăpost și pentru scos vara animalele la pășunat.

Nimeni nu li s-a putut împotrivi. Din dragostea lor, s-au născut opt copii. Cel mai mic, de o jumătate de an, cel mai mare, de 12 ani. Priviți cu atenție fotografiile! Sunt unii mai frumoși decît ceilalți.

Nu se puteau naște decît dintr-o dragoste nemărginită. În 3 octombrie, anul trecut, bărbatul rămas fără muncă, ajuns lucrător cu ziua pe la casele oamenilor, înglodat în datorii, s-a sinucis în grădină. La două zile, în ziarul Graiul Maramureșului, apărea știrea și un Apel umanitar: Opt copii din Bârsana au rămas orfani după ce tatăl s-a sinucis. Ajută și tu!

Așa începe o altă poveste de dragoste și solidaritate între români. Opt copii și o mama tînără rămîn singuri în fața valurilor de nevoi. În alte țări, copiii ar fi fost preluați de stat. În Maramureș, la Bârsana, apelul „Ajută și tu!” a mișcat locuitorii comunei, credincioșii uniți în jurul bisericii, al mănăstirii, inclusiv pe moroșenii plecați la muncă în străinătate. S-a aprins o scînteie de solidaritate pe care, din păcate, nu o întîlnim prea des. A fost destul ca Primăria comunei Bârsana să ridice pe pagina sa de Facebook următorul mesaj:

Opt copii au rămaș orfani după ce tatăl lor s-a stins!

În urmă cu o săptămână, în comuna noastră s-a produs o tragedie, în urma căreia opt copii au rămas orfani de tată. Casa în care locuiesc a fost construită de către comunitatea din Bârsana prin intermediul autorităților locale, împreună Mănăstirea Bârsan și Parohia Ortodoxă. Încă din prima zi după descoperirea tragicului eveniment, Primăria comunei Bârsana, cea care a suportat costurile legate de înmormântare, împreună cu Parohia Ortodoxă Bârsana, au intervenit pentru a pregăti cele necesare pentru înhumare, la această acțiune alăturându-se conducerea școlii din localitatea Bârsana și conducerea Liceului Tehnologic Marmația din Sighetu – Marmației. În momentul de față, pe numele mamei celor opt copii, reprezentanții Primăriei comunei Bârsana au deschis un cont bancar umanitar la Banca Cooperatistă Tisa, cu următorul număr de cont în care se pot face donații: RO39CRCOX250200000369433, pe numele

Bența Lenuța – Maria. În urma donațiilor și voluntarilor care s-au oferit, s-a format o echipă coordonată de Primăria comunei Bârsana și Parohia ortodoxă Bârsana, pentru a finaliza finisajele interioare și exterioare la casa acestor copii și avem în discuție extinderea acestei imobil care este format doar din 2 camere și o baie, momentan doar o singură cameră fiind locuibilă. Să locuiască nouă persoane într-o camera este deasupra cuvântului inuman. Așteptăm sprijinul tuturor care doresc să ajute acești opt copii rămași orfani! Duminica trecută în șase octombrie s-a făcut o colectă în toate parohiile din Protopopiatul Sighet pentru a sprijinii financiar această familie”.

Cum au izbutit cîțiva oameni de la Primărie, de la parohie și de la mănăstirea Bârsana, să miște atîta lume? Florina Andreica, plecată într-o țară europeană, a postat pe un grup al moroșenilor plecați la muncă următorul mesaj:

”Dragi prieteni este pentru prima dată când apelez la voi si ma adresez în special prietenilor si cunostintelor mele care lucreaza in strainatate.

Rog pe toti cei cu posibilități sa ii ajutam pe acești copii, din Barsana, Maramureș, care in urma cu cateva saptamani au rămas fără tata. Mama acestor copii nu lucrează deoarece ei nu au vârsta necesară pentru a se întreține singuri, cel mai mare are 12 ani, iar cel mai mic 9 luni. Momentan toată lumea o ajuta, dar peste câteva luni toată lumea o sa uite de ei. De aceea, eu împreună cu câțiva prieteni din Germania am decis sa ii punem lunar in cont cat putem, si va rog si pe voi, cei care puteti sa o faceti. Pentru noi, cei din străinătate, 10 sau 20 € nu e o suma asa de mare, dar putin cu puțin se aduna asa ca orice sumă este binevenită pentru a ajuta acești copii sa creasca, si sa nu le lipsească nimic

Mai jos aveți numărul de cont unde puteti sa le trimiteți bani. Hai sa le aducem acestor copii zâmbetul pe buze.

RO88 RNCB 0185 0634 6502 0003

Titular Bența Lenuta-Maria

Contul este în euro

P. s. Totodata am creat un grup pe FB care este destinat celor care vor sa ajute lunar aceasta familie, acest grup se numeste „O lume mai buna” Acolo o sa încerc să unesc cat mai mulți oameni care doresc să doneze o particica din venitul lunar acestei famili.

Va multumesc!”, a scris pe Facebook Florina Andreica.

Consilierul de la primăria Comunei Bârsana, Vasile Roman, cel care se ocupă îndeaproape de situația copiilor și de organizarea sprijinului, spune acum despre reacția oamenilor:

-”Mă trezeam noaptea cu telefonul care suna. Erau apeluri din Scoția, din Spania, din Portugalia, unii de-ai noștri din Maramureș, alții, din toată țara, gata să dea o mînă de ajutor. Acum le căutăm și învățători care să se ocupe de ei să recupereze ce-au pierdut.Vrem să facem și o asociație a comunei care să se ocupe și de alte cazuri. Oamenii au înțeles că trebuie să se ajute între ei și că solidaritatea dă roade” (Vasile Roman).

Situația celor opt copii din Bârsana a mișcat nordul României și i-a mobilizat nu doar pe moroșenii plecați la muncă în străinătate. S-au pornit și copiii de la Grădinița nr 9 din Sighetul Marmației:

”Suntem aici împreună cu educatoarele de la grupa Steluțelor de la Grădinița nr.9 din Sighetu Marmației împreună cu câțiva părinți și aproape toți copiii din grupă. Ideea noastră a fost nu doar să facem o bucurie celor la care am venit, ci să învățăm fiecare dintre noi, atât adulții, cât și copiii, ce înseamnă să dăruiești și ce înseamnă să fii aproape de persoane care la un moment dat au o nevoie și o situație mai delicată. Împreună, ne-am mobilizat părinți și copii, am venit cu daruri, în special gândindu-ne că acești copii au nevoie de o casă, au nevoie de minima bucurie ca să treacă altfel peste acest eveniment neplăcut din familia lor. Ajutăm cu câțiva bănuți, cu câteva daruri și fiecare copil a pus ceva din ceea ce îi era lui drag acasă și a venit să facă o bucurie acestor copii”, a spus Dan Sidău, unul dintre părinții copiilor de la Grădinița nr 9.

Elevii mai mari nu s-au lăsat mai prejos. Și elevii au reacționat frumos!

Un sprijin important a venit și de la Clinica EndoPlus din Cluj Napoca, unitate medicală condusă de profesorul Ioan Coman.

Povestea copiilor de la Bârsana, cu toată dragostea și cu tragedia care i-a însoțit, a dus la una dintre celel mai frumoase reacții de solidaritate din România, semn că, în momentele de criză, după scandaluri politice nesfîrșite, ne regăsim și devenim puternici, semn că, oriunde ne-am afla, legăturile cu țara trec și prin inima celor plecați. (Cornel Nistorescu/cotidianul.ro)