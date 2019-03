Universitatea Tehnică din Cluj Napoca a atribuit contractul ”servicii de pază” către două firme care au legături cu SRI. Una dintre societăți este controlată de fiii unor foști ofiţeri ai Direcției Județene de Informații din Gorj, iar cealaltă societate este legată de afacerile fostul vicepremier şi ministru de Interne, Gabriel Oprea. Pentru aceste două contracte, universitatea clujeană condusă de rectorul Vasile Țopa plătește 5.604.255 lei, fără TVA, adică peste 1,2 milioane euro.

UTCN, una dintre cela mai mari universități din România, a atribuit contractul ”Servicii de paza” firmelor OK Guard și TMG Guard.

Pentru sediile din Cluj-Napoca, Alba Iulia și Bistrița, contractul în valoare de 2.939.146,32 lei, fără TVA, a fost dat firmei OK Guard, iar firma TMG Guard S.R.L. a câștigat contractul de pază, în valoare de 2.665.109,04 lei, fără TVA, pentru clădirile universității clujene din Baia Mare și Satu Mare.

Firma TMG a fost înființată în 2016 de MECU VICTOR LUCIAN și NICULESCU ALIN, copiii foștilor ofiţeri ai Direcției Județene de Informații Gorj, Victor Mecu și Alin Alexandru Niculescu.

Lucian Mecu a declarat pentru Gazeta de Cluj că nu cunoaște pe nimeni din cadrul UTCN, iar atribuirea contractului a fost transparentă.

”A fost o procedură transparentă, o licitație publică. Nu știm pe nimeni acolo!”, a declarat Mecu.

În 2017, tatăl lui Mecu a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Potrivit procurorilor, „inculpatul Mecu Victor Nicolae, în calitate de administrator al SC TEAM GUARD SRL Tg-Jiu, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 01.01.2011-31.12.2012, a dispus înregistrarea în evidenţa contabilă a unui număr de 28 facturi fiscale emise în numele SC GINARDO MININGO SRL Strehaia, SC REILOC COMERŢ SRL Strehaia, SC ANDICOMERT AAN SRL Dr.Tr. Severin, SC KATUK SRL Dr.Tr. Severin, SC EUROCONSTRUCŢIA HOLDING SRL Craiova, SC GIL COMPANY SRL Strehaia şi SC GIL MET BN CONST SRL Greci, ce nu au la bază operaţiuni reale, reprezentând achiziţii costume pază, amenajare sediu, deratizare, etc., în sumă totală de 1.010.987 lei şi cauzând astfel bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în sumă totală de 326.054,94 lei (72.225,53 euro) reprezentând TVA în cuantum de 195.632,6 lei şi impozit pe profit în cuantum de 130.422,34 lei, la care se adaugă accesorii în sumă totală de 168.899 lei (37.413,39 euro) din care dobânzi în cuantum de 119.989 lei şi penalităţi de întârziere în cuantum de 48.910 lei”, a comunicat Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

OK pentru contracte de milioane

Firma OK Guard SRL este o companie care a mai derulat contracte cu statul. Acționarii firmei sunt Monica și Marius Mușat, iar administrator este CONSTANTIN ALEXANDRU PAVEL. Pe anul 2017 firma a avut o cifră de afaceri de peste 2,5 milioane lei și un profit de 31.000 lei. Una dintre instituţiile care au apelat la serviciile acestei firme a fost Ministerul Culturii, care a derulat cu societate în cauză patru contracte, încheiate în anii 2013 şi 2014, în valoare totală de 492.932,5 lei cu TVA. În urmă cu doi ani, SC OK Guard SRL a dat în judecată Universitatea Ovidius din Constanţa, contestând rezultatul unei licitaţii publice privind contractarea unor servicii de pază şi de ordine publică. SC OK Guard SRL a fost înfiinţată în anul 1994, are sediul în Sectorul 2 al Capitalei şi este deţinută de Marius Muşat (90% din acţiuni) şi Maria Muşat (10% din acţiuni). Pentru o perioadă de timp, societatea a stat în chirie la una dintre vilele fostului ministru de Interne, Gabriel Oprea.

Societatea face parte dintre câștigătorii unui contract cadru al Registrului Auto Român (RAR) în valoare de peste 31 milioane de lei pentru serviciile de pază ale celor 39 de reprezentanțe teritoriale ale RAR.

Legături cu Blaga

Team TG Guard SRL a lucrat nu doar ca principal contractor pentru companiile de stat, ci și ca subcontractor pentru alți câștigători ai licitațiilor. Unul dintre contractele pentru care a fost subcontractată compania respectivă a fost atribuit, în anul 2011, de către Compania Națională Loteria Română societății de pază bucureștene Shelter Security SRL, controlată de omul de afaceri Alin Ionescu, soțul cântăreței Cristina Spătar. Alin Ionescu a fost pus sub acuzare de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru evaziune fiscală de 10 milioane de lei.

Team TG Guard SRL mai figurează ca subcontractant al unui contract de servicii de pază la Minele Petrila și Paroșeni atribuit celebrei firme de pază SC Axis Corporate Security, azi aflată în insolvență, deținută de către ginerele lui Vasile Blaga, Ioan Andrei Rudeanu. Și acesta din urmă a fost trimis în judecată pentru infracțiuni de evaziune fiscală.