Soții Eniko și David LaGue trăiesc de trei ani un coșmar de nedescris, fiind terorizați de propriul vecin care, pe lângă faptul că a ridicat un imobil cu o autorizație de construcție emisă ilegal, le face viața un calvar. Atât Eniko, cât și David LaGue, ne-au transmis că au fost puși în situații în care s-au temut pentru siguranța și viața lor, fiind amenințați cu moartea, șicanați în trafic sau urmăriți pe stradă de vecinul lor Teodor Călugăr, patronul celei mai mari firme de transport silo din țara noastră. Teama a fost amplificată când autoritățile competente, de la Primăria Cluj-Napoca, până la instanțele de judecată, s-au făcut că nu văd problemele semnalate de soții LaGue și ca într-un lanț vicios, au preferat să țină partea unei persoane influente în detrimentul dreptății.

Ceea ce trebuia să fie un vis devenit realitate pentru Eniko și David LaGue, s-a transformat într-un coșmar care îi bântuie în fiecare zi din ultimii trei ani. Eniko este o clujeancă, de profesie economist, iar David este un american originar din Minessota, de profesie matematician. A venit în Cluj-Napoca în 2011, fiind detașat ca manager al unei sucursale deținută de o companie IT din Statele Unite ale Americii, devenind ulterior director. Cei doi s-au căsătorit în 2014 și au doi copii. În vara anului 2017, după ce au căutat casa visurilor lor mai bine de un an, s-au decis să achiziționeze o locuință pe strada Liviu Rusu nr. 7, situată în zona Făget, în cea mai protejată zonă din punct de vedere urbanistic din Cluj-Napoca.

Cei doi și-au investit agoniseala de-o viață, fiind sprijiniți și de părinții lui Eniko care au contribuit cu sume de bani importante pentru a-și achiziționa casa în care sperau că vor trăi cele mai fericite momente din viața lor. Din păcate, nu a fost deloc așa, visul celor doi spulberându-se încă din primele luni după mutare.

„Ne-am dat seama că este ceva în neregulă abia după câteva luni”

În 19 februarie 2018, Eniko LaGue a intrat în concediu de risc maternal, întrucât rămăsese iar însărcinată, după ce pierduse o sarcină cu câteva luni înainte. În aceeași zi, a sesizat că pe parcela învecinată a fost montat un panou care anunța că proprietarii acesteia, soții Teodor și Raluca Călugăr, urmau să ridice o construcție unifamilială cu regim de înălțime S+P+E, cu împrejmuire și amenajări exterioare, în baza unei autorizații de construire emise în 28 decembrie 2018. La acel moment nu se așteptau ca ceva ar fi putut fi în neregulă și având în vedere situația medicală în care se afla Eniko, nu se putea deplasa la primărie pentru a consulta documentele care stau la baza autorizației imobilului și condițiile în care urmează să fie construit, iar soțul său, David nu vorbește limba română. Abia după câteva luni, cei doi soți au remarcat că s-au produs încălcări grave ale reglementărilor din zonă imobilul vecin este construit în linie cu casa lor, având frontul la o distanță de 23 de metrii de stradă.

„Când a primit autorizația de construcție nu știam care va fi situația și nu aveam cum să o atacăm în instanță în primele 30 de zile, pentru că nici nu ne gândeam la ce a urmat și nu aveam niciun motiv să mă iau de un vecin, când totul ar fi trebuit să fie în ordine. Ne-am dat seama că este ceva în neregulă abia după câteva luni de la începerea construcției, pentru că tot construiau și nu se mai opreau. Exact în ziua în care s-a afișat panoul că se va construi, eu am intrat în concediu de risc maternal, acest lucru însemna că eu nu mă pot deplasa la Primăria Cluj-Napoca ca să vizualizez documentele, iar soțul meu este cetățean străin și nu vorbește limba română. Deci nu aveam cum să ajungem pur și simplu la primărie. Când ne-am deplasat și am văzut despre ce este vorba, ne-am dat seama că aproape toate reglementările din zonă sunt încălcate grav, iar din această cauză, casa noastră a pierdut din valoare aproximativ 20%. Prin faptul că această clădire se putea amplasa la maximum 6 metri de gard și s-a amplasat la 23 de metri, încălcând cea mai importantă reglementare.” ne-a povestit Eniko.

Numele schimbă valoarea: același plan topografic, alt POT

Conform UTR-Lid (Unitate Teritorială de Referință)-Lid (Locuințe cu regim redus de înălțime, de mică densitate, pe teritorii fără infrastructură completă) toate casele se amplasează la minim 3 metri, maxim 6 metri de front. În cazul în care există aliniere, ceea ce înseamnă cel puțin 4-5 case pe parcele învecinate în același rând, atunci următoarea casă va fi la aceeași distanță, dacă nu se poate amplasa la maxim 6 metri. Din cauză că imobilul deținut de influentul om de afaceri, Teodor Călugăr, a fost amplasat la 23 de metri, a răpit toată panorama pe care o oferă zona, o vedere superbă spre Munții Gilăului, principalul motiv pentru care soții LaGue au ales să își achiziționeze un imobil în această zonă. Din păcate, singura priveliște cu care au rămas este cea a unui munte de beton. În afară de această problemă ce ține de amplasamentul construcției, s-a încălcat și POT-ul (Procentul de Ocupare a Terenului) cu aprobarea Direcției de Urbanism, încă de pe vremea fostului proprietar, medicul Ralph Sander, când în planul topografic pentru casă, piscină cu structură de beton și terasă acoperită se arăta că valoarea POT-ului este de 22,9%, chiar dacă valoarea maximă admisă era de 20%. După ce a fost vândută parcela lui Teodor Călugăr singurele schimbări din planul topografic față de cel întocmit de Ralph Sander sunt numele proprietarului și valoarea POT-ului care, în mod miraculos, pentru exact aceeași construcție era numai 12,3%, fiind întocmit de același arhitect, Cantor Cristian, din cadrul aceeași firme de arhitectură, însă la un calcul simplu al suprafeței, reiese că POT-ul acoperă numai suprafața parterului. De parcă nu ar fi fost suficient, săpăturile masive realizate pentru construirea imobilului cu autorizație ilegală au provocat alunecări de teren care au dus la crăparea pereților din casa familiei LaGue, care se tem din ce în ce mai tare de o posibilă alunecare de teren care le-ar putea distruge locuința.

Autoritățile, mână în mână cu acuzații: „Am constatat cu stupoare că a dispărut documentația din arhivă”

Demersurile realizate în instanță de soții LaGue s-au dovedit a fi zadarnice, deoarece Tribunalul Cluj-Napoca a decis că motivele pentru care Eniko nu s-a putut prezentat la primărie ca să atace autorizația de construcție nu sunt suficient de întemeiate. De asemnea, Primăria Cluj-Napoca a depus documentația care stă la baza autorizației de construcție însă actele au dispărut din arhivă ca și cum nu ar fi existat nicodată. Din fericire, a reuși să aibă acces la câteva documente care arătau clar că s-au făcut încălcări majore și abuzuri în ce privește autorizația de construcție întocmită pentru imobilul vecinilor, constatând că în același act piscina figura atât ca acoperită cât și ca descoperită, iar spațiul verde era numai de 40% și nu de 80% , așa cum prevede art. 13 alin. 1 din Regulamentul UTR-Lid.

„Am avut un proces pentru anularea autorizației, printre care am depus o cerere de repunere în termen, pe motivul că eu am fost în concediu de risc maternal exact din ziua în care s-a afișat panoul. Am pierdut procesul, au zis că nu e un motiv bine întemeiat să mă repună în termen doar pentru faptul că eu eram în concediu de risc maternal. În timpul procesului, primăria a depus documentația care a stat la baza emiterii autorizației la Tribunalul Cluj. Am avut noroc că în acest timp, am cerut avocatei o copie a documentelor, însă printr-o eroare, primele 50 de pagini nu au fost copiate, iar la două luni când am vrut să fac copii și acestor pagini, am constatat cu stupoare că a dispărut documentația din arhivă. Mi-am făcut o programare și m-am dus la arhivă, iar când am mers să vizualizez documentația, ne-au ascuns și ne-au arătat numai documente parțiale din care nu aveam nicio șansă să ne dăm seama exact care sunt problemele. Când am intentat procesul pentru anularea autorizației, încă nu știam toate detaliile, doar pe baza faptului că a fost construit la 23 de metri, în loc de șase, bănuiam că nici POT-ul nu este în regulă, dar nu aveam de unde să știm, pentru că niciodată nu ne-au dat toată documentația din care să aflăm mai multe detalii atunci, în timpul procesului. În acest sens, am depus o plângere penală pentru abuz în serviciu, împotriva celor de la primărie.”

„Mi-a spus de la început că pot să fac orice că împotriva lui că nu am nicio șansă, m-a amenințat că mă omoară, că-mi omoară toată familia!”

Problemele soților LaGue nu s-au oprit la impedimentele impuse de autorități, deoarece au început scandalurile cu Teodor Călugăr care, după spusele acestora, i-a amenințat în repetate rânduri cu moartea, speriindu-i cu reacții necontrolate atunci când se afla la volanul bolidului de lux, ba chiar ar fi șicanat-o pe Eniko LaGue în trafic fiind la un pas de o tragedie.

„Proprietarul terenului, dl. Teodor Călugăr, mi-a spus de la început că pot să fac orice că împotriva lui nu am nicio șansă. În ultima vreme, soțul merge la alergat pe strada Făgetului și acest vecin s-a oprit lângă el cu mașina, s-a apropiat foarte tare din spate și i-a făcut poze soțului meu, iar înainte cu câteva săptămâni, s-a întâmplat ca soțul să fie cu fetița de 6 ani, se plimbau, iar vecinul s-a oprit lângă ei și a început să claxoneze ca un nebun, fetița s-a speriat foarte tare. Înainte, când l-am dat în judecată, m-a amenințat că mă omoară. Ne-a tăiat țeava de canalizare și a chemat poliția ca să ne amendeze și când am ajuns eu acasă, polițiștii erau la el în curte. Am intrat și i-am chemat să le arăt cine ne-a tăiat de fapt țevile, pentru că aveam poze. Când a auzit a început să strige, dar a plecat acasă. Le-am arătat polițiștilor care este problema și ne-au zis să mă duc la o secție de poliție din Mănăștur, cu toate că aparținem de secția din Zorilor. Au sunat ei pe cineva, au zis că acest om nu este în deplinătatea facultăților mintale și să nu las treburile așa, să mă duc imediat că asta e distrugere. Îmi lăsasem mașina parcată în fața porții și când am ieșit ca să o parchez în curte, mă aștepta la poartă m-a amenințat că mă omoară, că-mi omoară toată familia, și mi-a sus să fiu atentă când vreau să trec strada pentru că nu se știe din ce parte va veni și va da peste mine. Am depus o plângere la poliție, pe care, din păcate, a trebuit să o retrag din cauză că nu am avut dovezi și având în vedere că este vorba despre o familie atât de influentă, cu atât de multe relații, mi-a fost teamă să nu se întoarcă totul împotriva mea. Când m-am întors de la secție, eram pe str. Făgetului, la volan, iar vecinul meu a intrat pe banda mea și m-a ocolit milimetric. Pot spune că asta a fost o tentativă de omor, deoarece în acel moment mă puteam speria și puteam intra cu mașina într-un stâlp.” ne-a transmis Eniko.

Nepăsarea la cel mai înalt nivel

Eniko LaGue s-a prezentat și la Inspectoratul de Stat în Construcții unde a fost întâmpinată de inspectorul în construcții, Irina Pop, care a adoptat o atitudine mai mult decât delăsătoare, fără a-și manifesta în vreun fel intersul, dacă nu empatia pentru astfel de cazuri, spunându-i lui Eniko să se bucure că și-a cumpărat o casă în acea zonă și că nu ar trebui să fie preocupată de ce fac vecinii ei pentru că totul este în ordine, apoi a invitat-o să meargă acasă, locul unde ar fi trebuit să fie în acel moment pentru că era însărcinată în luna a 8-a. Procuratura a cerut părerea ISC după începerea procesului penal despre încălcări, însă răspunsul a fost că nu pot da informații pentru că procesul se află pe rol.

Plimbați ca de la Ana la Caiafa între instituțiile statului care ar trebui să asigure bunul mers al lucrurilor și, în primul rând, să garanteze respectarea drepturilor cetățenilor, terorizați zilnic de vecini și înfricați că locuința lor s-ar putea deteriora și mai tare din cauza crăpăturilor apărute pe pereții casei, soților LaGue le mai rămâne doar să spere că într-o zi, abuzurile la care au fost supuși vor fi pedepsite și își vor putea relua visul de a se bucura de casa și priveliștea pe care le-o oferă locul.