Tribunalul Cluj a decis pe 8 august 2025 menținerea în arest preventiv a celor doi agresori acuzați că au ucis un bărbat în fața unui bar din Mănăștur. Judecătorii au respins cererile lor de a fi plasați în arest la domiciliu și au prelungit măsura detenției cu încă 30 de zile, până la 13 septembrie 2025.

Radu Remus-Călin și Alex Eugen Orban, cei doi agresori acuzați că au ucis un bărbat în fața unui bar din cartierul Mănăștur, Cluj-Napoca, vor rămâne în arest preventiv cel puțin până pe 13 septembrie 2025, după ce instanța a respins cererile lor de a fi plasați în arest la domiciliu și a prelungit măsura detenției pentru încă 30 de zile.

Incidentul tragic s-a petrecut în seara zilei de 9 iulie 2025, în jurul orei 22:45, când, pe fondul unui conflict spontan, cei doi bărbați i-au aplicat victimei, identificată cu inițialele D.K.A., multiple lovituri violente. Radu Remus-Călin i-a dat o lovitură cu pumnul în cap și una în torace, urmate de o lovitură puternică cu piciorul în aceeași zonă, ceea ce a doborât victima la pământ. Atunci când victima încerca să se ridice, Alex Eugen Orban i-a aplicat două lovituri puternice cu piciorul în cap, ceea ce a făcut ca victima să se lovească cu capul de asfalt și să rămână inconștientă.

Deși victima și-a revenit după câteva minute și a plecat singură acasă, rănile i-au fost fatale, fiind găsită decedată în locuința sa pe 13 iulie 2025. Ancheta a stabilit că loviturile primite în noaptea agresiunii au fost cauza morții.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a propus arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru infracțiunile de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar instanța a admis această propunere inițial pentru 30 de zile. Recent, în data de 8 august 2025, măsura arestului preventiv a fost prelungită cu încă 30 de zile, iar cererile celor doi de a fi plasați în arest la domiciliu au fost respinse.

Aceste decizii pot fi contestate în termen de 48 de ore de la comunicare.