Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD–PNL–UDMR la alegerile prezidențiale, s-a prezentat la sediul CNSAS pentru a obține documentele din dosarul său, în contextul apariției unei declarații din 1988, oferite Securității despre un coleg profesor care intenționa să părăsească România.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a precizat că declarația, semnată cu numele real al lui Crin Antonescu, nu îl califică drept colaborator al fostei Securități, conform legii.

La ieșirea din sediul CNSAS, Antonescu a declarat:„Eu am luat exact copia, piesa care mă interesa pe mine, am văzut toate documentele pe care aveam dreptul să le iau, copia după vestita declarație…”

Antonescu a invocat și probleme de sănătate pentru întârzierea demersului:„N-am făcut-o de la prima oră pentru că, pur și simplu, mi-am amânat programul. Am fost foarte răcit, sunt și acum, am fost pe perfuzii. Până la încheierea programului, am trimis, am depus această cerere.”

Crin Antonescu a subliniat că decizia de a solicita dosarul de la CNSAS a fost una personală:

„Nu mi-a cerut niciun lider al coaliției nimic. Era strict problema mea, a fost decizia mea. Am ieșit imediat, nu am nimic de ascuns, am făcut ce am spus că fac, nu primesc ordine de la liderii coaliției și nu le dau ordine liderilor coaliției”, a spus candidatul coaliției, care a anunțat o conferință de presă pentru joi, la ora 17:00, în care va oferi amănunte despre documentele ridicate de la CNSAS.