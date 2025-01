Crin Antonescu, candidatul comun al alianţei formate din PSD, PNL, UDMR şi Grupul minorităţilor, a declarat, sâmbătă seară, că îşi suspendă candidatura la alegerile prezidenţiale. El şi-a argumentat decizia spunând că, în primul rând, nu a fost încă stabilită nicio dată a alegerilor, iar în al doilea rând nu a existat un vot unanim din partea Coaliţiei.

„Eu declar suspendat acest acord şi, în consecinţă, si calitatea mea de candidat. Eu nu am ezitat, eu nu dau înapoi, eu sunt dispus, dar cred că trebuie să fim oameni de onoare şi oameni serioşi”, a declarat Crin Antonescu, la Digi24.

Crin Antonescu a declarat că a suspendat unilateral acordul prin care a fost numit candidat al coaliţiei.

„În legătură cu calitatea mea de candidat, cunoscută şi recunoscută public până acum, aceea de candidat comun al coaliţiei aflate la guvernare, încep prin a anunţa că în mod unilateral, eu consider acordul privitor la această candidatură suspendat”, a spus Antonescu

El a explicat ce înseamnă, din punctul său de vedere, suspendarea candidaturii.

„Ce înseamnă suspendat? Înseamnă următorul lucru. Eu am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliţii politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură şi este o asumare de la care eu nu dau înapoi. Eu nu îmi retrag această candidatură, eu nu dau înapoi, am asumat cu tot ce înseamnă ea, toate dificultățile și tot parcursul, și sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt”, a spus acesta.

Fostul preşedinte al PNL a mai afirmat că el a constatat că nu există unanimitate în privinţa susţinerii sale.

„Ştiu de unde să mă ia şi atunci o să le dau si eu un răspuns. Nu sunt un om vanitos, sunt doar orgolios atunci când vorbesc despre lucruri publice. Eu nu dau înapoi, răspunsul urmează să-l dea dânşii. Eu nu sunt forță de muncă disponibilă la candidatură, n-am cerut nimănui candidatura. Sunt amatori destui pe piaţă, slavă Domnului, deci au de unde găsi, nu e cazul meu!”, a subliniat Crin Antonescu.