Cristi Danileț, judecătorul de la Tribunalul Cluj, a fost exclus din nou din magistratură, miercuri, 20 iulie, alături de Daniel Dumitru de la Judecătoria Pitești de Secția pentru judecători a CSM în materie disciplinară.

Masura a fost dispusa ca urmare a dezvaluirilor facute de Lumea Justitiei despre activitatea lui Cristi Vasilica Danilet, mai exact dupa ce Luju a prezentat cum trei traficanti de droguri au fost pusi in libertate din cauza ca fostul membru CSM a uitat sa treaca in incheiere durata arestarii preventive si nici nu si-a motivat hotararea.

Sectia pentru judecatori a CSM in materie disciplinara a decis excluderea din magistratura a lui Daniel Dumitru pentru posibila comitere a doua abateri disciplinare. Ne referim la “exercitarea functiei cu rea-credinta”, prevazuta de art. 99 lit. t) teza I din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, si la “nerespectarea indatoririi de a se abtine atunci cand judecatorul stie ca exista una din cauzele prevazute de lege pentru abtinerea sa”, prevazuta de art. 99 lit. i) din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.

Soutia CSM a fost dispusa cu opinie separata in sensul respingerii actiunii disciplinare formulate de Inspectia Judiciara.

Judecatorul Daniel Dumitru poate ataca decizia CSM de excludere din magistratura la un Complet de 5 judecatori in materie civila de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Iata minuta Sectiei pentru judecatori a CSM in materie disciplinara (vezi facsimil):

“Cu majoritate, Admite actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva domnului Dumitru Dumitru Daniel – judecator in cadrul judecatoriei Pitesti. In baza art.100 lit.e) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica domnului Dumitru Dumitru Daniel – judecator in cadrul Judecatoriei Pitesti, sanctiunea disciplinara constand in ‘excluderea din magistratura’ pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de art.99 lit. t) teza I si lit. i) teza I din acelasi act normativ. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Cu opinie separata in sensul respingerii actiunii disciplinare formulate de Inspectia Judiciara impotriva domnului Dumitru Dumitru Daniel – judecator in cadrul Judecatoriei Pitesti pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de art.99 lit. t) teza I si lit. i) teza I din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, ca neintemeiate”.

Sursa: Luju.ro

