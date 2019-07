Se tot aduna problemele pentru guralivul judecator Cristi Vasilica Danilet de la Tribunalul Cluj, fost membru CSM. Dupa ce recent CSM a constatat ca a incalcat Codul deontologic, iata ca joi, 18 iulie 2019, Inspectia Judiciara l-a trimis in judecata disciplinara pe Danilet pentru manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in afara exercitarii atributiilor de serviciu. O abatere disciplinara prevazuta de art. 99 lit. a) din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.

Astfel, Vasilica Danilet a fost trimis in judecata disciplinara dupa ce a acordat un interviu in care a scos pe gura afirmatii care in opinia Inspectiei Judiciare sunt “de natura sa ofenseze alte persoane sau institutii, cu implicatii politice sau care afecteaza impartialitatea autoritatii judecatoresti”. Este vorba despre un interviu pe care fostul membru CSM l-a acordat la inceputul anului in care a infierat CSM, l-a acuzat pe ministrul Justitiei ca sustine politicile mai degraba anti-justitie si a alegat ca guvernarea nu se face dupa cum vor conducatorii.

Mai mult, acelasi Danilet a afirmat in cadrul aceluiasi interviu “ca mai suntem cativa magistrati care ne intalnim oficial, dar si neoficial, cu reprezentanti ai UE sau ai ambasadelor straine, carora le spunem situatia din Romania”, spunand ca trebuie gasite solutii de presiune externa asupra autoritatilor politice. Danilet a inaintat ideea blocarii activitatii in instante si parchete, sustinand ca “ordinea de drept nu poate fi lasata la mana decidentilor politici”.

Dupa trimiterea in judecata de catre Inspectia Judiciara, soarta lui Danilet urmeaza sa fie decisa de catre Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a CSM.

Iata afirmatiile facute de Cristi Danilet in urma carora a fost trimis in judecata disciplinara:

„-un CSM strain de sistemul pe care trebuia sa-l apere;

-comunicatele ilare ale Consiliul Superior al Magistraturii;

– un ministru al Justitiei care sustine politicile mai degraba antijustitie;

-o anomalie de la CCR;

– un fel de mutatie in activitatea Curtii Constitutionale;

– unii decidenti din Romania au carente in ceea ce priveste dreptul international;

-sa gasim solutii de presiune externa asupra autoritatilor politice responsabile pentru ca justitia sa fie lasata in afara intereselor sau bataliilor politice;

-Ordinea de drept nu poate fi lasata la mana decidentilor politici, atat timp cat deciziile lor sunt arbitrare;

-intr-un stat de drept, guvernarea nu se face dupa cum vor conducatorii, ci potrivit principiului democratiei constitutionale, in care ceea ce se urmareste este interesul public, nu interesul unui grup sau al unui partid;

-mai suntem cativa magistrati care ne intalnim oficiai dar si neoficial, cu reprezentanti ai UE sau ai ambasadelor straine, carora le spunem situatia din Romania;

-dupa parerea mea, solutia ar fi una singura: blocarea activitatii in instante si parchete, timp de o luna, exact cum s-a intamplat in 2009, si atentionarea intregii Europe ca ceea ce se intampla in Romania este inadmisibil: justitia este ingenunchiata, iar infractorii victimizati;

-daca ar fi sa iau eu decizii, daca as fi un lider de asociatie, asta as face: as cere colegilor judecatori „Pixul jos!;

-o anomalie de la CCR, identica cu cea din instantele ordinare: intai se da solutia, dupa care mai apoi ea se motiveaza, contrar practicilor europene, unde hotararea se publica odata, in intregime”.



Iata comunicatul Inspectiei Judiciare din 18 iulie 2019:

SURSA: luju.ro