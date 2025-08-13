Primarul Municipiului Turda, Cristian Matei, anunță că lucrările de reabilitare a străzii Ion Corvin se apropie de finalizare. Proiectul a inclus mai multe etape importante: frezarea carosabilului, refacerea trotuarelor și a acceselor la proprietăți, montarea de borduri noi și aplicarea materialului geotextil pe partea carosabilă.

Circulația pe strada Ion Corvin a fost restricționată pentru turnarea stratului de uzură, ultimul strat de asfalt necesar pentru finalizarea carosabilului.

În perioada următoare, vor fi trasate marcajele rutiere, iar strada va oferi condiții moderne de trafic, atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru cei care o tranzitează.

Reabilitarea străzii Ion Corvin este finanțată din bugetul local al municipiului Turda.

