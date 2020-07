Baia este acea incapere a casei care trebuie, in permanenta, sa fie curata si placut mirositoare. Cu toate acestea, fiind mediul propice pentru bacterii, mucegai si mirosuri neplacute, baia este una dintre incaperile care este cel mai dificil de intretinut. Iata insa cum poti mentine o baie frumos parfumata fara prea mult efort si ce criterii trebuie sa indeplineasca cel mai bun odorizant de baie, care te poate ajuta chiar si atunci cand esti in deplasare.

Tipuri de odorizante de baie

La ora actuala, pe piata exista atat de multe tipuri de odorizante de toaleta, incat este imposibil sa nu gasesti ceea ce ai nevoie.

Odorizante de tip spray care sunt disponibile in doua variante de metode de aplicare. Unele dintre ele se utilizeaza inainte de a folosi toaleta, altele dupa. Unele dintre ele se pulverizeaza in toaleta, altele in aer. Acestea nu emana mirosuri puternice, au la baza uleiuri esentiale, iar un alt avantaj este ca vin in mai multe dimensiuni, astfel incat pe cele micute le poti lua cu tine oriunde te duci.

Odorizantele sub forma de perle vin in borcanase care, pe langa faptul ca elimina eficient mirosul din baie, au un plus si datorita aspectului lor placut. Mai mult, acestea pot fi folosite oriunde pot aparea mirosuri neplacute, nu numai in baie. Tot in borcanase se mai gasesc si bucatele de lemn imbibate cu amestecuri de uleiuri esentiale. Acestea au de asemenea un rol eficient in eliminarea mirosurilor neplacute.

Odorizantele cu suport care se prind de vasul de toaleta sau cele de tip gel au dubla actiune. Pe langa faptul ca improspateaza aerul, acestea curata vasul de toaleta si il igienizeaza.

Odorizantele de toaleta se gasesc in majoritatea magazinelor de tip supermarket. Cu toate acestea, o gama larga de produse profesionale, precum odorizantele pentru toaleta de la Cleanexpert, se gasesc mai usor in magazinele online specializate.

Caracteristicile unui odorizant de baie de calitate

Mirosurile neplacute dintr-o baie vor aparea si este aproape imposibil sa impiedici asta. Totusi, daca folosesti un odorizant de baie de calitate, acesta te va ajuta in eliminarea mirosurilor neplacute si in parfumarea baii cu o mireasma fresh si placuta. In trecut era considerata o metoda eficienta sa pulverizezi un spray cu aroma florala in baie, insa stim cu totii ca acest lucru nu facea decat sa inrautateasca lucrurile.

Un odorizant de calitate va elimina mirosurile neplacute si va lasa in loc un iz placut. Mai mult, cu ajutorul unui odorizant de buna calitate vei beneficia de un aer purificat si sanatos in baie.

Odorizantul de baie nu trebuie sa aiba un miros puternic sau prea dulce. Din contra, acesta trebuie sa fie fin si cat mai natural posibil. Spre exemplu, odorizantul de wc Pons vine in cateva variante de arome: clasic, bubble gum sau elegant.

Pe langa scopul sau principal, acela de a emana un miros placut, un odorizant de toaleta mai poate sa ofere si o contributie in ceea ce priveste igienizarea baii. Unele odorizante sunt considerate a avea dubla actiune, aceea de a oferi un odor placut baii si de a elimina bacteriile.

Dupa cum observi, exista o multime de produse interesante si eficiente pe piata. Cu putina documentare inainte, cu siguranta vei gasi acel odorizant care sa elimine eficient toate mirosurile neplacute din baie si care sa lase in urma mireasma ta favorita.