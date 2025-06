Duduie consumul, duduie prețurile, duduie economia.

Cozi la mall unde este înghesuială maximă, cozi lungi la magazinele de bricolaj. Cozi în toate magazinele mari, mijlocii și mici, în piețe, la târgurile meșteșugărești, la evenimentele religioase, la sărbătorile populare, la tarabele de la zilele orașului X sau ale orașului Y.

Cozi la înghețată, rar găsești o cupă sub 10 lei.

Favorita mea este coada de la un restaurant cu specialități pe bază de ouă din Cluj-Napoca. Trebuie să apreciați ironia, bunicii și părinții, Generația X, Decrețeii, alături de nepoți și copii, Generația Y, Milenialii, și Generația Z, Zoomerii, toți au stat și stau într-un fel sau altul la coadă la ouă.

Cozi la destinațiile de concediu. Iată, deși Egiptul, Turcia și Grecia sunt cu 25% mai scumpe față de anul trecut, românii merg cu miile în Egipt, Turcia și Grecia, toate charterele sunt pline.

Toate avioanele, intern și internațional, sunt pline, sunt liste de așteptare și la business, daca nu-ți iei din timp un bilet la low-cost îl cumperi cu 800 de euro pentru destinațiile europene de concedii. Cozi pe aeroporturi. Se lansează noi linii aeriene, noi destinații.

Restaurante pline, hoteluri pline, pensiuni pline, terase pline, plaje pline.

Liste de așteptare la sălile de conferințe din hoteluri pentru evenimentele de familie și evenimentele companiilor.

Cozi și liste de așteptare la dealerii de mașini de orice marcă, au asigurate comenzi pentru un an înainte. Cozi la magazinele de bunuri de larg consum, înghesuială la gadget-uri și wearable-uri, e-comerțul de orice fel înflorește.

Înflorește comerțul cu articole de lux și lucrări de artă.

Cozi în benzinării, ați văzut ce cozi sunt în benzinării?

Cozi la orice ghișeu pentru plata utilităților și angaralelor către stat.

Cozi la montarea de panouri solare, nici o șansă dacă nu știi pe cineva. Firme turcești montează panouri solare chinezești cu muncitori nepalezi.

Cozi la cumpărări de apartamente, imobiliarele sunt pe val, macarale, excavatoare, buldozere, platforme, nacele, schele, se construiește într-o veselie. La malul mării ar trebui să înceapă construcția de insule pentru blocuri, pe plajă nu mai este spațiu liber.

Cozi pentru servicii în sistemul bancar care este pe plus, pe mai plus, pe cel mai plus, iată că avem cozi la bancomate – așa ceva nu vedeai pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Vedeai în schimb cozi la pâine, care au revenit și ele.

Urmează toate festivalurile verii unde sunt cozi la bilete, vor fi cozi la standurile cu mâncare și răcoritoare, probabil că și anul ăsta Untold Cluj și, nou intratul Untold București, sunt deja sold-out.

Ce mai, e-coadă de 150.000 de fani la biletele pentru Metallica din 2026.

Cozi la intrare și cozi la ieșire din țară în fiecare zi. Cozi de mașini, dubițe și TIR-uri, coloane nesfârșite peste tot.

Atenție români! Încep să apară cozi și liste de așteptare pentru sărbătorile de iarnă, pentru petrecerile de Crăciun și Anul Nou. Grăbiți-vă, va fi greu să găsești un loc liber în luna decembrie pentru chefurile de sfârșit de an.

Apropo, în timp ce în ultimele trei săptămâni se vorbește de creșterea TVA de la 19% la 21%, care va duce la scumpiri de 1,6%, totul s-a scumpit cam cu 3-5%. Nimeni nu vrea creștere de TVA, în schimb toți avem, surpriză!, creștere de prețuri.

Nu există nici o criza, nicăieri. Duduie consumul, duduie prețurile, duduie economia.

Un comentariu de Dragoș Damian, CEO Terapia via ziardecluj.ro