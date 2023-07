In perioada 03.08.2023 – 06.08.2023, pe durata desfasurarii Festivalului Untold, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va suplimenta semnificativ in anumite intervale orare, liniile de transport in comun care deservesc zona centrala. Totodata se va pune la dispozitia publicului calator, transportul de noapte prelungit pana dimineata la inceperea programului de zi. Astfel, pe perioada de noapte, vor circula la interval de 30 minute urmatoarele linii de transport:

-Linia 54N: Cart. Zorilor – zona centrală – Cart. Grigorescu

Dus: strada Observatorului, Calea Turzii, Piata Cipariu, Piata Avram Iancu, B-dul 21 Decembrie 1989, strada Memorandumului, Calea Motilor, strada George Cosbuc, Splaiul Independentei, Piata 14 Iulie, strada Alexandru Vlahuta, strada Fantanele, strada Paul Ioan.

Întors: Strada Paul Ioan, strada Alexandru Vlahuta, Piata 14 iulie, Splaiul Independentei, strada George Cosbuc, Calea Motilor, strada Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, Piata Stefan Cel Mare, Calea Turzii, strada Observatorului.

Linia 5N: Aeroport – zona centrală – P-ța Gării

Dus: strada. Traian Vuia, strada Aurel Vlaicu, B-dul 21 Decembrie 1989, strada Regele Ferdinand, strada Horea, Piata Garii.

Întors: Piata Garii, strada Burebista, strada Traian, strada I.P.Voitesti, strada Cuza Voda, B-dul 21 Decembrie 1989, strada Aurel Vlaicu, strada Traian Vuia.

Linia 25N: Strada. Bucium – zona centrală – Strada. Unirii

Dus: stada Primaverii, strada Izlazului, strada Campului, Calea Manastur, Calea Motilor, strada Memorandumului, strada Regele Ferdinand, Piata Mihai Viteazul, strada Cuza Voda, Piata Avram Iancu, Piata Stefan Cel Mare, B-dul Nicolae Titulescu, strada Unirii.

Întors: strada Unirii, B-dul Nicolae Titulescu, Piata Cipariu, Piata Avram Iancu, B-dul 21 Decembrie 1989, strada. Memorandumului, Calea Motilor, Calea Manastur, strada Primaverii.

In functie de gradul de incarcare al mijloacelor de transport in comun, vor fi suplimentate numarul vehiculelor in circulatie.

Titlurile de calatorie disponibile pentru transportul de noapte sunt urmatoarele:

– Biletul de noapte, 1 calatorie, pret 5 lei, se achizitioneaza de la conducatorul auto.

– Biletul de noapte, 1 calatorie, pret 5 lei, se achizitioneaza de la POS-urile amplasate in toate mijloacele de transport.

Pe perioada Festivalului Untold, UAT Floresti si UAT Apahida sprijina deplasarea locuitorilor catre municipiul Cluj-Napoca, asigurand porniri din ora in ora pentru urmatoarele linii de transport:

Linia M26: Cluj-Napoca – Floresti

Dus: strada Cetatea Fetei – strada Eroilor – strada Avram Iancu – Calea Floresti – strada Plopilor – Strada Splaiul Independenței – Pod Garibaldi – P-ta 14 Iulie – Strada Octavian Goga – Pod Napoca – Strada Splaiul Independenței – Strada George Barițiu – P-ta Mihai Viteazul

Intors: P-ta Mihai Viteazul – strada George Barițiu – Strada Splaiul Independenței – Pod Napoca – Strada Octavian Goga – P-ța 14 Iulie – Pod Garibaldi – strada Plopilor – Calea Floresti – Strada Avram Iancu – strada Eroilor – B-dul Cetatea Fetei.

Linia M41: Cluj-Napoca – Apahida

Dus:Traseul de baza

Intors: Traseul de baza

Linia M43: Cluj-Napoca – Dezmir

Dus: Traseul de baza

Intors: Traseul de baza

Programele de circulație vor putea fi consultate pe site-ul companiei: www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil www.tranzy.ro.