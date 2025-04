CTP Cluj: Programul mijloacelor de transport în comun în perioada 18-21 aprilie

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA face cunoscut publicului călător programul de transport urban și metropolitan pentru perioada 18.04 – 21.04.2025:

In zilele de 18, 20 si 21 aprilie circulatia se va desfasura intre orele 6:00–23:00, conform programului de transport pentru zilele de duminica.

Duminica 20 aprilie 2025 liniile spre VIVO! Cluj-Napoca 28B si 43P vor fi suspendate, iar liniile 24, 24B, 28 si 43B vor avea un program special. Autobuzele pe liniile gratuite pentru clientii Carrefour nu vor circula in ziua de 20 aprilie 2025.

In ziua de 19 aprilie 2025 circulatia se va desfasura intre orele 5:30–23:00, conform programului pentru zilele de sambata.

Transportul in Noaptea de Inviere se va realiza cu autobuze si troleibuze, prin intermediul liniilor 5N, 25N, 54N, 46S si 39L, dupa urmatorul program :

L 5N : P-ta Garii – P-ta A. Iancu – Str. T.Vuia – P-ta Garii;

Plecari P-ta Garii: 22,50 – 23,20 – 23,50 – 00,20 – 00,50* – 1,15*;

Plecari T. Vuia: 22,50 – 23,20 – 23,50 – 00,20 – 00,50.

L 25N : Cart. Mănăştur – P-ta A. Iancu – Cart. Gheorgheni (Unirii) – Cart. Mănăştur ;

Plecari Bucium: 23,00 – 23,15 – 23,30 – 23,45 – 00,00* – 00,30* – 01,30 – 01,40;

Plecari Unirii: 23,00 – 23,15 – 23,30 – 23,40 – 00,00* – 00,15* – 01,25 – 01,35.

L 54N : Cart. Zorilor – P-ta A. Iancu – Cl. Motilor – Cart. Grigorescu – Cart. Zorilor;

Plecari Zorilor: 23,00 – 23,30 – 01,00* ;

Plecari Grigorescu: 23,00 – 23,30 – 00,00 – 01,00* – 01,45 .

L 46S : Cart. Zorilor – P-ta Cipariu – P-ta A. Iancu – Cart. Zorilor;

Plecari Zorilor: 23,20 – 23,50 – 00,00 – 00,20* ….. 01,20;

Plecari Posada: 23,35 – 00,05 – 00,15 …… 01,10* – 01,35.

L 39L: P-ta M. Viteazul – P-ta Gării – V. Chintaului(Cătun);

Plecari P-ta M. Viteazul: 22,55 ….. 01,20;

Plecari Catun: 23,20 ….. 01,45.

Pe durata ceremoniei religioase, troleibuzele liniilor 5N si 25N vor stationa in zona Pietei A. Iancu (P-ta Cipariu, respectiv Regionala CFR), iar autobuzele de pe liniile 54N si 46S in stația Posada (plecari mentionate cu *) si vor pleca spre cartiere dupa incheierea slujbei, la interval de 10 – 15 min. Programele de circulatie vor putea fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro si in aplicatia de mobil Tranzy.