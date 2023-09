Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA vine în sprijinul publicului calator

prin suplimentarea mijloacelor de transport în comun cu aprox. 25%, incepand cu data de

11.09.2023, ca urmare a inceperii anului scolar.

In colaborare cu Primaria municipiului Cluj-Napoca, se va relua de marti, 12.09.2023

transportul elevilor din clasele 0 – 4 la scoli, cu autobuze dedicate, pe 14 trasee, din

cartierele Manastur, Zorilor – Faget, Gheorgheni, Marasti, Grigorescu, Buna Ziua, zona Iris si

Lombului.

Autobuzele vor avea ca destinatie liceele din centrul municipiului Cluj-Napoca, aceste

trasee fiind cunoscute deja de elevi si de apartinatorii acestora. Liceele deservite sunt: Liceul

Teoretic Nicolae Balcescu, Liceul Teoretic Avram Iancu, Seminarul Teologic Ortodox,

Seminarul Bathory Istvan, Liceul Teoretic Bathory Istvan, Colegiul National Emil Racovita,

Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic Apaczai Csere Janos, Liceul Teoretic Gheorghe

Sincai, Colegiul National George Cosbuc.

De asemenea, toti elevii au la dispozitie mijloace de transport special destinate avand

inscriptia “TRANSPORT ELEVI” cu plecari dupa ora 7:10 din cartiere spre centrul

municipiului si reintoarcerea in jurul orei 14:00, pe urmatoarele linii:

Autobuze: 9 – 24 – 30 – 31 – 35 – 39 – 42 – 43B – 46B;

Troleibuze: 3 – 5 – 6 – 25;

Tramvaie: 101 – 102 .

Primaria va subventiona transportul elevilor din Colonia Sopor, Valea Fanatelor

respectiv Colonia Pata Rat, pana in Cluj-Napoca.

In colaborare cu Primaria comunei Floresti, se va relua de marti, 12.09.2023

transportul elevilor la scolile Dumitru Tautan si Gheorghe Sincai din Floresti, cu autobuze

dedicate, pe 6 trasee. De asemenea, primaria Apahida va asigura transportul elevilor din

comuna.

Se efectueaza in continuare transportul tinerilor nedeplasabili cu dizabilitati

neuromotorii, cu microbuze special dotate, pe trasee stabilite de comun acord cu Primaria

municipiului Cluj–Napoca si, respectiv: Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj-

Napoca , Asociatia Caritatea Umanitar Internationala, Gradinita Malteza, Asociatia pentru

Protejarea si Ajutorarea Handicapatilor Motor (Centrul de zi Napoca Proteus, Clubul

Prietenia si Tanarul Singuratic), Asociatia Hans Spalinger, Scoala Gimnaziala Speciala

Transilvania Baciu.

Transportul de noapte se realizeaza cu troleibuze si autobuze electrice, intre orele

22:50 – 02:30, prin intermediul a trei linii :

Linia 5 N (Aeroport – zona centrala – P-ta Garii);

Linia 25 N (Str. Bucium – zona centrala – Str. Unirii);

Linia 54 N (Cart. Zorilor – zona centrala – Cart. Grigorescu).

Programele de circulatie vor putea fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro si in

aplicatia de mobil Tranzy.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA